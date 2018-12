Buvęs D. Trumpo advokatas M. Cohenas nuteistas trejų metų laisvės atėmimo bausme

Federalinis teismas Niujorke tokią bausmę trečiadienį skyrė M. Cohenui, be kita ko, dėl mokesčių slėpimo ir melagingo liudijimo Kongrese, pranešė stotis CNN. Prokuratūra reikalavo „svarios kalėjimo bausmės.„

M. Cohenas bendradarbiauja su FTB specialiuoju tyrėju Robertu Muelleriu, kuris tiria, ar per 2016 metų prezidento rinkimų kampaniją būta slaptų susitarimų tarp D. Trumpo stovyklos ir Rusijos atstovų. JAV prezidentas tai neigia ir kalba apie „raganų medžioklę.„

M. Cohenas teisme sakė: „Aš prisiimu visišką atsakomybę už visus poelgius, dėl kurių pripažinau savo kaltę: už savo asmeninius ir tuos, su kuriais susijęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas.“

M. Cohenas, be kita ko, prisipažino melavęs Kongresui dėl planuoto, tačiau niekuomet neįgyvendinto D. Trumpo statybos projekto Maskvoje. Pasiruošimas projektui buvo tęsiamas ir po 2016 metų rinkimų kovos - priešingai nei jis teigė anksčiau.

M. Cohenas, be to, prisipažino per 2016 metų rinkimų kampaniją sumokėjęs pinigus už tylėjimą buvusiai pornofilmų aktorei Stormy Daniels ir netiesiogiai mažiausiai dar vienai moteriai.

Abi moterys teigia turėjusios romaną su D. Trumpu. Šis tai neigia. Prokuratūra spėjo, kad M. Cohenas abiem atvejai veiksmus derino su D. Trumpu ir veikė „su jo atsakomybe.“

M. Cohenas taip pat prisipažino dėl mokestinių nusižengimų ir melagingų liudijimų bankams. Vis dėlto prokuratūra spėja, kad jis prisipažino ne dėl visų neteisėtų veiksmų.