„Brexit“ traukinyje – politikų peštynės

"Brexit" procedūra, inicijuota po vis labiau abejonių dėl skaidrumo keliančio referendumo, įstūmė Didžiąją Britaniją į krizę, sunkiausią nuo pat Antrojo pasaulinio karo. Mainais už susitarimą su Briuseliu reikalaujama premjerės Theresos May aukos, tačiau užuot išsprendusi problemas, ji jų tik pagausintų.

Išduoda komanda

Po sunkių T.May komandos ir ES vyriausiojo derybininko "Brexit" klausimais Micheli Barnier derybų pavyko bent preliminariai susitarti dėl Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES sąlygų. Tačiau pasiekus pergalę šiame fronte, T.May teko stoti į naują mūšį namuose.

Dėl pasiūlytos išstojimo iš ES sutarties iš vyriausybės pasitraukė "Brexit" sekretorius Dominicas Raabas, "Twitter" paskelbtame atsistatydinimo rašte pastebėjęs, kad negali "suderinti pasiūlytos sutarties terminų su pažadais, kuriuos davėme šaliai savo manifestu". Atsistatydino ir viena uoliausių "Brexit" šalininkių, darbo ir pensijų reikalų sekretorė Esther McVey, jaunesnioji "Brexit" ministrė Suella Braverman bei už Šiaurės Airijos reikalus atsakingas Britanijos jaunesnysis ministras Shaileshas Vara.

Parlamentarai iš visų politinių partijų perspėjo ministrę pirmininkę, kad planui jokiu būdu nepritars, tačiau T.May kategoriškai atmetė kritinę ribą pasiekusį spaudimą atsistatydinti.

Pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos lyderis Jeremy Corbynas T.May pareiškė: "Vyriausybė dabar privalo atmesti šį pusiau užbaigtą susitarimą." Opozicinės Liberalų demokratų partijos lyderis Vince'as Cable'as subūrė mitingą dėl "nevykusio susitarimo". Protestuotojai mojavo plakatais su užrašais "Brexit" žlunga" ir "Mums reikia žmonių balsavimo".

Kaip pranešė laikraštis "The Daily Telegraph", kad Šiaurės Airijos Demokratinė junionistų partija (DUP), kurios 10 parlamentarų padeda T.May nedidele persvara užsitikrinti daugumą, balsuos prieš susitarimą. Jų aljansas su toriais būsiąs baigtas, jei ministrė pirmininkė nebus pakeista, teigė laikraštis, remdamasis DUP lyderei Arlene Foster artimais šaltiniais.

Sąjungininkas – laikas

Nušalinimo procedūrą į šį perpildytą skyrybų grafiką T.May vargiai pavyktų įterpti.

Vis dėlto T.May – ne vieniša. Prisiekęs eurofilas, parlamento veteranas Kennethas Clarke'as įsitikinęs: premjerė laimėtų bet kokį balsavimą dėl pasitikėjimo, nes "alternatyvos nėra". Dar vienas premjerės sąjungininkas – laikas. Iki dienos, kai šalis turi pasitraukti iš ES – 2019 m. kovo 29 d. – lieka vis mažiau laiko.

Susitarimo projektas kartu su Londonu turėtų būti galutinai parengtas iki antradienio, o tada pateiktas išnagrinėti valstybių narių pareigūnams. ES lyderiai lapkričio 25-ąją renkasi į neeilinį viršūnių susitikimą dėl "Brexit". Jei jie patvirtins susitarimą, britų parlamentas turėtų dėl jo balsuoti gruodžio pradžioje.

Nušalinimo procedūrą į šį perpildytą skyrybų grafiką T.May vargiai pavyktų įterpti.

Teorinės išeitys

Kaip pastebi BBC, nušalinti premjerę T.May iš šio posto nėra taip paprasta. Didžiosios Britanijos Vyriausybės vadovą saugo sudėtinga politinių procedūrų schema.

Be kita ko, tai priklauso nuo valdančiosios partijos taisyklių. Dabartiniai valdantieji konservatoriai gali pasinaudoti nepasitikėjimo procedūra. Šiuo tikslu 15 proc. Bendruomenių rūmų narių konservatorių – 48 parlamentarai – turi kreiptis su atitinkamu pareiškimu į parlamentarus, neužimančius Vyriausybėje jokių postų. Laiške kiekvienas turi nurodyti, kad nepasitiki partijos lyderiu. Tuomet visi Bendruomenių rūmų konservatoriai balsuoja dėl nepasitikėjimo ministru pirmininku. Jei premjeras surenka paprastąją daugumą balsų, jis (arba ji) tęsia darbą, o naują balsavimą dėl nepasitikėjimo galima inicijuoti ne anksčiau kaip po metų.

Jei dauguma konservatorių parlamentarų balsuoja "prieš", vyriausybės vadovas privalo palikti postą. Tuomet partija turi rasti naują kandidatą. Atstatydintas premjeras negali pretenduoti naujai kadencijai. Paprastai parlamentarai išrenka du kandidatus, dėl kurių balsuoja visi partijos nariai.

Pastarasis balsavimas gali užtrukti ne vieną savaitę, o dabar, kaip pastebi BBC, konservatorius spaudžia laikas: iki galutinės "Brexit" dienos lieka keturi mėnesiai, per kuriuos dėl Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES sutarties dar turi būti balsuojama visose ES šalyse. Be to, "Brexit" suskaldė konservatorius, todėl surasti kandidatus į premjerus būtų itin sudėtinga.

Antrasis būdas pakeisti premjerą – skelbiant pirmalaikius rinkimus. Tam nebūtinas valdančiosios partijos pritarimas. Tiesiog du trečdaliai (434) bet kuriai partijai priklausančių Bendruomenių rūmų narių turi palaikyti pirmalaikių rinkimų iniciatyvą arba balsuoti dėl nepasitikėjimo premjeru, o nušalinus pastarąjį per 14 kalendorinių dienų suformuoti naują ministrų kabinetą, kurį remtų dauguma parlamentarų. Jei tai nepavyksta, skelbiami nauji rinkimai.

Tačiau net jei išreiškiamas nepasitikėjimas konservatorių vyriausybe, anot BBC, T.May neprivalo atsistatydinti – ji gali vadovauti savo partijos rinkimų kampanijai. Nusišalinti ji turėtų tik tokiu atveju, jei atsirastų daugumos remiamas kandidatas, gebantis suformuoti naują vyriausybę.

Bendravo su tauta

Vakar Th.May tiesiogiai kreipėsi į rinkėjus prašydama paremti jos „Brexit“ planą. Ji ryžosi per radiją atsakinėti į skambinančių žmonių klausimus.

Tai nebuvo lengvas pasivažinėjimas. Vienas paskambinęs žmogus sakė, kad Th.May turėtų atsistatydinti ir užleisti vietą griežtesnę poziciją dėl „Brexit“ užimančiam politikui, o kitas ją palygino su 4-joo dešimtmečio ministru pirmininku Neville'iu Chamberlainu, kuris bergždžiai bandė raminti nacių Vokietiją ir išvengti karo.

Tačiau Th.May laikėsi savo plano. „Daugelis žmonių, balsavusių „išstoti“, norėjo užtikrinti, kad sprendimus dėl tokių dalykų, kaip tai, kas gali atvykti į šią šalį, priiminėtume mes, čia, Jungtinėje Karalystėje, o ne Briuselis, ir susitarimas, dėl kurio susiderėjau, būtent tai ir suteikia“, – sakė ji.

Pagrindiniai susitarimo akcentai

585 puslapių Londono ir Briuselio susitarimo projektu siekiama užtikrinti sklandų Didžiosios Britanijos išstojimą iš ES ir nustatomas pereinamasis periodas abiem šalims, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujosios realybės.

Airijos klausimas

Susitarimas numato "apsidraudžiamąjį mechanizmą", turintį užtikrinti, kad Šiaurės Airijos ir Airijos pasienyje nebus atnaujintos patikros, net jei abi pusės po 21 mėnesį truksiančio pereinamojo laikotarpio nesudarys laisvosios prekybos susitarimo.

Abi pusės sutarė, kad ES ir Jungtinė Karalystė sudarys bendrąją muitų teritoriją (Britanija liks muitų sąjungoje). Šiaurės Airija laikysis ES bendrosios rinkos taisyklių dėl visų produktų, įskaitant žemės ūkio produktus, judėjimo. Jungtinei Karalystei taikant ES muitinės kodeksą Šiaurės Airijoje, provincijos įmonės gabens prekes į bendrąją rinką be suvaržymų.

Projekte taip pat numatyta, kad Šiaurės Airijos ekonomika išlaikys nevaržomą prieigą prie likusios karalystės. Londono prašymu Šiaurės Airija taikys visas bendrosios rinkos taisyklės dėl elektros. ES ir Jungtinės Karalystės bendrojoje muitų teritorijoje prekėms, gabenamoms iš karalystės į Bendrijos valstybes, nebus taikomi muitai ir kvotos.

Apsidraudžiamasis mechanizmas

Siekiant užtikrinti sąžiningą pramonės gaminių konkurenciją, susitarime esama nuostatų dėl valstybės pagalbos, konkurencijos, apmokestinimo, socialinių ir aplinkos standartų. ES diplomatai reiškė būgštavimus, kad britų įmonės galės gaminti produktus gerokai pigiau, jei nebus laikomasi ES standartų.

Abi pusės įsipareigojo iki 2020 m. liepos 1 d. parengti susitarimą, pakeisiantį "apsidraudžiamąjį mechanizmą". Jei to nepavyks padaryti, pereinamasis laikotarpis galės būti pratęstas. Po pereinamojo laikotarpio įsigaliojus "apsidraudžiamajam mechanizmui" bet kuri iš pusių bet kada galės nuspręsti, kad šios priemonės nebereikia. Tokiu atveju jos taikymas galės būti nutrauktas abiejų pusių sutarimu.

Pereinamasis laikotarpis

Per pereinamąjį laikotarpį, pasibaigsiantį 2020 m. gruodžio 31 d., bus taikoma ES teisė, kad nacionalinės administracijos ir verslas turėtų laiko pasirengti naujiems ryšiams. Tai reiškia, kad Jungtinė Karalystė toliau dalyvaus ES muitų sąjungoje ir bendrojoje rinkoje. Tokiu būdu ji išlaikys prieigą prie likusių 27 ES valstybių rinkų, tačiau turės gerbti laisvo prekių, kapitalo, paslaugų ir darbo jėgos judėjimo taisykles. Britanijos vyriausybė praras teisę balsuoti dėl bet kokių sprendimų, priimtų likusių 27 Bendrijos narių, Europos Komisijos ir Europos Parlamento.

Piliečių teisės

Susitarimo projektas numato, kad bus užtikrintos daugiau nei 3 mln. Didžiojoje Britanijoje gyvenančių ES piliečių ir milijono Britanijos piliečių, gyvenančių Bendrijos šalyse, teisės. ES ir Karalystės piliečiai, taip pat jų šeimų nariai, gali toliau gyventi, dirbti ar studijuoti naudodamiesi tokiomis pat teisėmis, kaip tos šalies, kurioje jie yra, piliečiai, pagal tos šalies įstatymus. Tai taikytina visiems piliečiams, atvykusiems iki pereinamojo laikotarpio pabaigos. Jie išlaikys teisę į sveikatos priežiūrą, pensijas ir kitas socialinės apsaugos išmokas.

"Brexit" sąskaita

Britanijos vyriausybės vertinimu, galutinė išstojimo sąskaita sieks maždaug 39 mlrd. svarų (44 mlrd. eurų). Susitarimo projekte dėl šalies finansinių įsipareigojimų raginama rasti sąžiningą sprendinį JK mokesčių mokėtojų atžvilgiu.

Ginčų sprendimas

Ginčai tarp įmonių ar kitų juridinių asmenų bus sprendžiami konsultuojantis jungtiniame komitete. Neradus bendro sprendinio, ginčą spręs nepriklausoma arbitrų kolegija.

Gibraltaras

Ispanijai reiškiant pretenzijas į jos pietiniame pakraštyje įsikūrusį britų valdomą Gibraltarą, visos suinteresuotos šalys reiškė norą užkirsti kelią bet kokioms galimoms įtampoms šiuo klausimu ateityje. Susitarimas numato, kad Madridas ir Londonas bendradarbiaus sprendžiant klausimus, susijusius su piliečių teisėmis, tabako gaminiais ir kitais produktais, aplinka, policijos bei muitinės veikla. Susitarimas nustato pagrindą administraciniam bendradarbiavimui siekiant visiško skaidrumo mokesčių klausimais, taip pat kovojant su sukčiavimu, kontrabanda ir pinigų plovimu.

Britų bazės Kipre

Susitarimu siekiama užtikrinti visas teises 11 tūkst. kipriečių civilių, gyvenančių ir dirbančių teritorijose, kuriose įsikūrusios britų suverenios karinės bazės. Siekiama užtikrinti, kad bazių teritorijose toliau bus taikoma ES teisė, įskaitant tokias sritis, kaip apmokestinimas, prekės, žemės ūkis, žuvininkystė bei veterinarijos ir fitosanitarijos taisyklės.

Kiti punktai

Toliau susitarimo projekte apibrėžiamos Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo), Bendrijos sutarties dėl branduolinės energijos sąlygos, užtikrinama intelektinės nuosavybės (įskaitant prekės ženklus), daugiau nei 3 tūkst. ES kilmės vietos nuorodų apsauga. Tai taikytina tokiems produktams, kaip Velso ėriena, Parmos kumpis, šampanas, Bavarijos alus, feta, tokajus, Tentugalo pyragaičiai, chereso actas.

Būsimi ryšiai

Be šios skyrybų sutarties, abiem pusėms dar reikia derybų keliu susitarti dėl būsimų santykių, ypač prekybos srityje.