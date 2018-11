„Brexit“ spektaklio mecenatai – Rusijoje?

Pratrūko dosnumu

Nacionalinės kriminalinės agentūros tyrėjų akiratyje atsidūrė 8 mln. svarų sterlingų – juos prieš 2016-ųjų referendumą, kuriame britai pasisakė už šalies išstojimą iš ES, "Brexit" lobistams pervedė verslininkas Arronas Banksas.

Dėmesio centre A.Banksas atsidūrė 2014 m., kai netikėtai paaukojo 1 mln. svarų Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partijai (UKIP), aktyviai raginusiai išstoti šalį iš ES. Iki to meto apie šį žmogų Jungtinės Karalystės verslo sluoksniuose nebuvo daug žinoma. Manyta, kad jis – viso labo vidutiniojo verslo atstovas iš Bristolio, aukojantis konservatorių partijai. Bemaž pikantiškiausia asmenybės dalis – gražuolė antroji žmona, Rusijos pilietė Jekaterina Paderina, ir penki vaikai.

Tačiau 2016-aisiais A.Banksas tapo entuziastingu "Brexit" idėjos rėmėju ir tapo didžiausiu jos finansuotoju. Prasidėjus aktyviai Didžiosios Britanijos išstojimo iš ES kampanijai A.Banksas labai suartėjo su UKIP lyderiu Nigeliu Farage'u. Su juo tuoj po pergalės JAV prezidento rinkimuose apsilankė pas Donaldą Trumpą.

Auksas ir bananai

Įtarimų, kad idėjinis "Brexit" finansuotojas gali būti ne toks jau didelis idealistas, padaugėjo po to, kai žiniasklaida sužinojo apie A.Bankso susirašinėjimą su oficialiais Rusijos atstovais.

Iš viešumą pasiekusių elektroninių laiškų tapo aišku, kad verslininkas ypač aktyviai bendrauja su rusų diplomatais: susitikdavo su Rusijos ambasadoriumi Didžiojoje Britanijoje Aleksandru Jakovenka, su šnipinėjimu įtartu ambasados darbuotoju Aleksandru Udodu. Po pasikėsinimo į Skripalius abu buvo išsiųsti iš Didžiosios Britanijos.

Be to, verslininkas rusų diplomatui perdavęs tuomečio kandidato į JAV prezidentus D.Trumpo rinkimų kampanijos štabe aukštas pareigas einančio pareigūno telefoną. Laiškai atskleidė, kad A.Banksas iš Maskvos sulaukęs pasiūlymo dalyvauti aukso telkinių paieškose Rusijoje.

Kilus skandalui, britų parlamentarai paragino Skotland Jardą pasidomėti ūmai pralobusio verslininko praeitimi. Šiemet birželį A.Banksas buvo pakviestas į parlamentą ir tris valandas atsakinėjo į deputatų klausimus.

Verslininkas tikina, kad didžiąją dalį susitikimo su Rusijos ambasadoriumi laiko kalbėjo ne apie "Brexit", bet bananų pardavimo Belize problemas. "Bandžiau rasti investuotojų, kurie įvertintų galimybes įsigyti problemas išgyvenusią bananų fermą", – parlamentarams aiškino A.Bankso padėjėjas Aleksas Vigmoras.

Nė trupinio įrodymų

A.Banksas neslėpė, kad buvo susitikęs su Rusijos ambasadoriumi, tačiau 2017 m. interviu BBC tikino, esą būta dviejų tokių susitikimų.

Nėra nė trupinio įrodymų, kad šioje istorijoje yra kokių nors tamsių Rusijos pinigų.

"Nėra nė trupinio įrodymų, kad šioje istorijoje yra kokių nors tamsių Rusijos pinigų", – tąkart tvirtino jis. Britas sakė rusų diplomatą "instruktavęs apie Brexit" ir kalbėjęs apie XX a. aštuntąjį–devintąjį dešimtmečius. Būtent tuo laikotarpiu jo kompanijos viešųjų ryšių atstovo tėvas gyvenęs Berlyne, turėjęs ryšių su rusais. Iš "Daily Mail" įtarimų, kad jo sutuoktinė galinti būti rusų šnipė, A.Banksas tik pasijuokęs. "Katia žino šešias užsienio kalbas, tad visiškai atitinka KGB darbuotojos modelį, – prieš metus BBC sakė jis. – Ji būtų prasta šnipė, nes nemoka saugoti paslapčių."

Sutirštėjusius įtarimų debesis 52-ejų verslininkas toliau atkakliai sklaido: agentūrai "Reuters" šiomis dienomis pareiškė, kad pinigų negauta nei iš Rusijos, nei iš jokių kitų šalių. Jis esąs Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojas, o kampanijai skirta parama – jo legalaus verslo pajamos.

Kol kas pats A.Banksas sako sveikinąs vykstantį tyrimą, nes tokiu būdu esą galės atgauti garbę, kurią suteršę įtarimai. Atlikti tyrimą jis net asmeniškai prašęs premjerei Theresai May skirtame laiške.

Tačiau kol kas verslininko žodžiai neįtikina Rinkimų komisijos, kurios atstovai abejoja, ar A.Banksui priklausanti draudimo kompanija "Rock Holding" apskritai turėtų tiek lėšų, kad galėtų suteikti milijoninį kreditą.

Mistinis pinigų šaltinis

Prie ypač sunkių baudžiamųjų bylų dirbanti Nacionalinė nusikaltimų agentūra (NCA) aiškinasi milijoninės paramos "Brexit" šalininkams – lobistams iš "Better for the Country", Elizabeth Bilney vadovaujamai grupei "Leave.EU" – kilmę.

Rinkimų komisijos duomenimis, pirmoji lobistų grupė iš A.Bankso ir jo draudimo kampanijos gavo 2 mln. svarų kreditą. Dar 6 mln. svarų iš A.Bankso gavo "Leave.EU". Dalis šios sumos (2,9 mln. svarų) buvo panaudota referendumo kampanijai finansuoti. Kol kas turima duomenų, kad pirminis šių lėšų šaltinis – lengvatinio apmokestinimo zonose, Meino saloje ir Gibraltare, registruotos kompanijos.

Antro referendumo nebus

Įtarimai, kad "Brexit" istorija galėjo būti kruopščiai surežisuota Kremliuje, tapo nauju impulsu Didžiosios Britanijos narystės ES šalininkams reikalauti pakartotinio referendumo. Skaičiuojama, kad vien spalį Londone į gatves išėjo daugiau kaip pusė milijono britų, reikalaujančių surengti naują balsavimą.

Tačiau kol kas nėra ženklų, kad įsuktas "Brexit" mechanizmas bus sustabdytas. Didžiosios Britanijos premjerė dar kartą atmetė galimybę surengti antrą referendumą dėl šalies pasitraukimo iš ES.

"Antro "Brexit" referendumo nebus", – spalio 31-ąją per vieną renginį Osle pasakytus T.May žodžius citavo laikraštis "The Independent".

Istorinį įvykį įamžins moneta

Didžioji Britanija ruošiasi išleisti naująją 50 pensų monetą, skirtą "Brexit" įamžinti, tačiau toks sprendimas tuoj pat buvo viešai išjuoktas.

Karališkoji monetų kalykla turi seną tradiciją leisti monetas, kuriomis įamžinamos istorinės akimirkos, pranešė monetą išleisianti 2019-ųjų pavasarį. Kalyklos svetainėje paviešintoje nuotraukoje matyti moneta su užrašu "Taika, klestėjimas ir draugystė su visomis valstybėmis".

Šie žodžiai yra aliuzija į vieną žinomą citatą iš Thomo Jeffersono – trečiojo JAV prezidento ir Amerikos nepriklausomybės patriarcho – inauguracinės kalbos. Jis įvardijo vieną pagrindinių savo vyriausybės principų: "Taika, prekyba ir sąžininga draugystė su visomis valstybėmis."

Pirmas apie naująją monetą pranešė bulvarinis dienraštis "The Sun". Už "ilgalaikio gesto, skirto "Brexit" įamžinti kaip istorinę valstybės akimirką", sukūrimą agitavęs leidinys pavadino šią žinią savo pergale. Laikraštis pareiškė, kad naujoji moneta bus "šiltai priimta" ir pažėrė kritikos Karališkajam paštui, atsisakančiam išleisti panašų "Brexit" pašto ženklą.

Tačiau per socialinius tinklus nuvilnijo pašaipių komentarų banga, o daugelis "Twitter" vartotojų atkreipė dėmesį, kad išleistos monetos vertė gali būti mažesnė, jei svaras nuvertės dėl "Brexit".

Komikas Jamesas Feltonas pasidalijo monetos, kurioje vaizduojamas sau į koją šaunantis žmogus, vaizdu. Dar viename vaizde matyti moneta su scenomis iš populiariojo televizijos komiško serialo apie Antrąjį pasaulinį karą "Tėčio kariuomenė" ("Dad's Army") ir su tokiais šūkiais kaip "Esame pasmerkti".

Kiti paprašė savo sekėjų pasidalyti 50 pensų monetos, išleistos 1973 m. ir skirtos Britanijos įstojimui į Europos Ekonominę Bendriją, ES pirmtakę, vaizdu. Šioje monetoje vaizduojamas sujungtų rankų ratas.

Vienas "Twitter" vartotojas paskelbė paveikslėlį, kuriame vaizduojami skarmalais apsirengę tėvas ir sūnus eina tolyn nuo Britanijos parlamento griuvėsių. Sūnus klausia: "Tėti, ar galėčiau palaikyti "Brexit" 50 pensų monetą?"

"50 pensų moneta bus tik liūdnas ir nuolatinis priminimas apie ilgalaikę žalą, kurią "Brexit" padarys mūsų ekonomikai, patikimumui ir įtakai pasaulyje", – pareiškė Liberalų demokratų atstovas "Brexit" reikalais Tomas Brake'as.

Šaltinis: BNS

Žingsnis po žingsnio

Nors Londono derybos su ES dėl pasitraukimo vyksta labai sunkiai, Didžiosios Britanijos "Brexit" sekretorius Dominicas Raabas demonstruoja optimizmą. "Pabaiga dabar aiškiai matoma", – sakė D.Raabas ir pabrėžė, kad "skyrybų" sutartis su ES bus pasiekta iki lapkričio 21 d. Tądien D.Raabas ir premjerės patarėjas Europos reikalams Olly Robbinsas yra kviečiami pasisakyti komitete.

Naujausiais duomenimis, Londonas ir Briuselis suderino preliminarų susitarimą, skirtą tam, kad po "Brexit" britų finansinės paslaugos išlaikytų prieigą prie ES rinkų. Toks susitarimas garantuotų britų kompanijoms galimybę patekti į Bendrijos rinkas tol, kol vidaus taisyklės iš esmės atitiktų Briuselio nustatytus reikalavimus.

Finansinės paslaugos yra svarbi Didžiosios Britanijos ekonomikos dalis ir prieiga prie Europos rinkų tampa esminiu klausimu "Brexit" derybose.

Vis dėlto į sunkiausią klausimą – kaip vyks sienos tarp ES narės Airijos ir Didžiajai Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos patikra – kol kas neatsakyta.

ES lyderiai yra užsiminę apie galimą ypatingą viršūnių susitikimą lapkričio viduryje "Brexit" sutarčiai patvirtinti, tačiau anksčiau šį mėnesį jie perspėjo, kad susitikimo nebus, jeigu nebus pažangos sprendžiant Airijos klausimą.

Šaltinis: BNS, ELTA