Belgija pirks modernių JAV naikintuvų F-35

Šis sprendimas reiškia, kad Briuselis pasirinko nepirkti Europoje gaminamų naikintuvų „Eurofighter Typhoon“.

Pernai kovą Belgija paskelbė konkursą įsigyti 34 naikintuvus, turinčius pakeisti šalies turimus F-16. Šio kontrakto apytikrė vertė turėtų būti apie 3,6 mlrd. eurų.

Be to, „vadovaudamasi NATO ir Europos gynybos nuostatomis“ Belgija taip pat įsigis bepiločių skraidyklių, fregatų, minų tralerių ir šarvuotųjų transporto priemonių, per spaudos konferenciją nurodė Ch. Michelis.

„Lėktuvai ir bepiločiai orlaiviai yra amerikietiški, o kita įranga – europietiška, tad Belgija gaus ekonominės naudos“, – pridūrė jis.

Remiantis šį mėnesį paskelbtais Pentagono duomenimis, įvairios šalys gavo jau 320 naikintuvų F-35. Didžiąją dalį šių lėktuvų įsigijo JAV, kiek mažiau – Izraelis, Didžioji Britanija ir kitos valstybės.

Belgijos vyriausybės paskelbtame konkurse taip pat figūravo naikintuvai „Eurofighter“, gaminami vieno Europos konsorciumo, kuriam priklauso Italijos „Finmeccanica“ ir „Airbus“.

Dėl Briuselio sprendimo apgailestavo Roberto Schumano (Roberto Šumano) fondo, Europos ekspertų grupės, vadovas Jeanas-Dominique'as Giuliani (Žanas Dominikas Džuljanis).

„Tai nėra europietiškas pasirinkimas. Tai – blogiau nei akibrokštas ir siaubinga (žinia) Europos gynybai“, – naujienų agentūrai AFP pareiškė J.-D. Giuliani.

Orlaiviams F-35 būtina „ištisa techninės priežiūros ir veikimo sistema", priklausoma „nuo Jungtinių Valstijų kontrolės“, pridūrė jis.

Anot Belgijos vyriausybės, naikintuvus bus pradėta eksploatuoti nuo 2023 metų.