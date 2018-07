Azerbaidžano įvaizdžio kaina – kilimai, auksas ir prostitutės?

Įtakingiems Europos parlamentarams atsirūgo iš Azerbaidžano gauti ikrai. Dėl to, kad atstovaudami savo šalims Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje (ET PA) imdami dovanas pažeidė elgesio kodeksą, grupė delegatų paskelbti nepageidaujamomis personomis šioje organizacijoje.

Neleista pežengti slenksčio

ET PA atsakingas komitetas keturiolikai delegatų, kurie minimi neseniai paskelbtame nepriklausomos kovos su korupcija komisijos pranešime, uždraudė rodytis ET pastatuose bei organizacijos renginiuose. Anksčiau dar keliems uždrausta vykti stebėtojais ir teikti pranešimus, prieš atskirus atstovus yra pradėti tyrimai dėl neteisėto praturtėjimo.

Nepriklausomas tyrimas atliktas ET iniciatyva, reaguojant į tarptautinės žurnalistų komandos tyrimo rezultatus. ET nurodymu analizę atlikusi komisija, tarp kurio narių – buvę Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai, dalį ET PA pripažino ėmus pinigus ir dovanas iš Azerbaidžano oficialių pareigūnų.

Daugiau kaip 200 puslapių apimties ataskaitoje pateikiami kelių dešimčių liudininkų parodymai bei rekomendacijos keturiolikos esamų ir buvusių ET PA delegatų atvejais. Lietuvos atstovai tarp jų neįvardijami.

"Nepastebi" pažeidimų

"Kasmet į Azerbaidžaną kviečiami 50–60 parlamentarų. Dovanojamos dovanos, apmokamos kelionės ir nakvynės liukso viešbučiuose, verslo klasės skrydžiai", – Europos stabilumo iniciatyvos ekspertui Geraldui Knausui tokia praktika primena KGB metodus, kuriais bandyta papirkti tarptautinių delegacijų atstovus.

Mainais už pamaloninimus Azerbaidžano režimas siekia sau palankių ET rinkimų stebėtojų nuomonių. Taip įvyko ir 2015 m. renkant parlamentą, ir per 2016-ųjų referendumą, kurio rezultatai leido prezidentui Ilhamui Alijevui išplėsti savo galias.

Nors kiekvieną kartą ESBO stebėtojai pranešdavo apie pažeidimus, žmogaus teisių organizacijos praneša apie represijas žiniasklaidos ir opozicijos atžvilgiu, ET, kurios pagrindinis tikslas – žmogaus teisių apsauga, neskuba smerkti Azerbaidžano, o balsavimai kaskart pripažinti skaidriais. "Susidaro absurdiška situacija. Reikia būti aklam, kad nematytum to, kas ten vyksta", – kolegų elgesiu piktinosi vienas ET PA narys.

"Kai ET PA balsuodavo dėl Azerbaidžano, posėdžių salėje būdavo gerokai daugiau delegatų – ateidavo ir tie, kurie retai lankydavosi. Šie žmnonės balsuodavo Azerbaidžano naudai", – pastebėjo tyrimo autoriai.

Ikrus valgė visi

ET PA darbo užkulisiai, kuriuos galima nupiešti iš pranešime pateiktų faktų, – įspūdingi.

Buvęs prokuroras, 73-ejų Dickas Marty, iš Šveicarijos sakė vienos oficialios viešnagės Baku metu sulaukęs neprašyto vizito. Kai apie pirmą valandą nakties į šveicaro viešbučio kambario duris kažkas pasibeldė, per skylutę duryse jis pamatė dvi pusnuoges merginas, nešinas padėklu su šampanu. Šveicaras tikino neatidaręs durų.

Jis pasakojo atsisakęs kvietimo dalyvauti Baku rengtame "Crans Montana" forume – Azerbaidžanas būtų apmokėjęs ir skrydį, ir savaitės pragyvenimą penkių žvaigždučių viešbutyje. Ar pasiūlymą atmetė ir kiti jo tautiečiai, D.Marty sakė nežinąs.

Kiti tyrimo autoriams liudiję ET PA delegatai bei aparato darbuotojai teigė atsisakę azerbaidžaniečių siūlymų apsilankyti aukščiausios klasės atlikėjų koncertuose, žirgų pasirodymuose. Vienas ET Venecijos komisijos atstovas sakė sulaukęs viešnios – moteris, kurią jis iš pradžių palaikė kambarine, pati pasisiūlė suteikti kūniškų paslaugų. Vyras tikino išprašęs viešnią.

Teoriškai ET PA nariai turi laikytis elgesio kodekso, nepriimti dovanų, kurių vertė didesnė nei 200 eurų. Ne vienas liudijęs ET PA atstovas sakė priėmęs dovaną, nes manęs, kad jos vertė mažesnė nei 200 eurų.

Buvęs ET PA prezidentas Pedro Agramuntas tyrėjams taip pat pasakojo iš Azerbaidžano delegacijos narių gavęs dovanų juodųjų ikrų. Jis – kaip ir dauguma liudijusių apie panašias valgomas dovanas – sakė negalėjęs nei pasiimti šios dovanos, nei jos atsisakyti, todėl vaišindavęs ET PA sekretoriato darbuotojus.

ET Venecijos komisijos atstovas tyrėjams sakė misijos Baku metu gavęs 0,5 kg juodųjų ikrų dėžutę. Tačiau gurmaniška dovana, kurios vertė rinkoje skaičiuojama tūkstančiais eurų už kilogramą, esą sugedusi ir jis ją išmetė.

"Atsiduri labai keblioje padėtyje – šeimininkai siūlo dovanas, sakydami, kad tai Rytų kultūros svetingumo ženklai. Jų kaip ir negali nepriimti – rizikuoji įžeisti. Tačiau priimdamas nusižengi ir savo moralei, ir ET taisyklėms", – vėliau žiniasklaidai atviravo vienas Vokietijos atstovas.

Slaptas sandėliukas

Azerbaidžano disidentas, buvęs šalies ambasadorius ET Arifas Mammadovas neslepia: Azerbaidžano atstovybėje yra nedidelė patalpa, kurioje ir saugomos dovanos – ikrai, skirtingų dydžių kilimai.

"Kilimo vertė priklauso nuo akiratin patekusio politiko rango. Pirmiausiai politikas patikrinamas. Jei jis sako "O, ačiū, kur galima tokių įsigyti?", tada mes sakome: "Be problemų, jūs galite ir daugiau tokių gauti". O kai kita proga jis pasako, kad dovana labai patikusi jo sutuoktinei, mes pasiūlome jų daugiau", – paprastą pakišų pateikimo formą atskleidė A.Mammadovas.

Ne reformomis, bet kyšiais vakarietiškos ir progresyvios valstybės įvaizdį Azerbaidžanas pradėjęs kurti dar tuomet, kai jo delegacijai ET PA vadovavo dabartinis šalies prezidentas Ilhamas Alijevas. Dabar pinigų, dovanų srautus kontroliuojs Azerbaidžano delegacijos ET PA vadovas Elchanas Suleimanovas.

Auksas, perlai ir deimantai

Šveicarijai atstovaujanti Doris Fiala sako per vieną delegacijos kelionę į Azerbaidžaną pati išgyvenusi panašų egzaminą. Po pietų visi delegacijos nariais gavo po dovanų dėžutę. Nežinodama, kas viduje, moteris ją pasiėmė.

"Nagi pažiūrėkime, kokių saldumynų įdėta", – D.Fala prisiminė, kaip grįžusi į viešbutį smalsaudama atidarė dėželę. Jos turinys abstulbino: "Tai buvo prabangus tikro aukso vėrinys su perlais ir deimantais". Po to, kai D.Fiala grąžino dovaną, kolegos iš Azerbaidžano moterį ėmė ignoruoti.

Tyrėjams liudijusi viena ET PA sekretoriato narė sakė vienos kelionės Baku metu jai ir kolegai buvo padovanoti kilimai. Liudininkė jį palikusi viešbutyje – buvęs per sunkus ir jai nepatikęs, tuo tarpu Maltos atstovas dovaną parsivežė ir jos nedeklaravo.

Nepageidaujamos personos

Vokietijos krikščionių demokratų sąjungos narė Karin Strenz 2015-aisiais vyko į Azerbaidžaną stebėti parlamento rinkimų. Tačiau kartu keliavę kolegos abejoja dėl tikrųjų jos vizito tikslų: nepriklausomiems tyrėjams jie liudijo matę, kad, užuot dirbusi rinkimų apylinkėse, K.Strenz vaikščiojo nešina pirkinių krepšiais ir bare gėrė šampaną.

Tais pačiais metais K.Strenz – vienintelė Vokietijos atstovė – nepritarė ET PA rezoliucijos, reikalaujančios Azerbaidžano paleisti politinius kalinius, projektui.

Politinę padėtį Azerbaidžane giriančius vokiečių parlamentarės pasisakymus ypač mėgo rodyti vietos televizija. Kodėl, galima numanyti, žinant, kad 2014 ir 2015 m. į jos sąskaitą įkrito tūkstantinės (didžiausia – 15 tūkst. eurų) sumos iš buvusio Vokietijos Bundestago nario Eduardo Lintnerio vadovaujamos kompanijos "Line M-Trade". Pastarąją konsultacijoms buvo pasamdžiusi Azerbaidžano vyriausybė.

Nors ET PA taisyklės reikalauja pajamas, nesusijusias su tiesioginiu darbu, deklaruoti per trejus mėnesius, K.Strenz tai padarė tik 2016-ųjų vasarį.

Rekordininkas – italas

Bene dažniausiai raporte minima buvusio ET PA prezidento P.Agramunto pavardė. Jo triumfo metas buvo 2009-2015-ieji, kai ispanas buvo pagrindinis pranešėjas Azerbaidžano klausimais. Liudininkų teigimu, į Baku jis kiekvieną kartą atvykdavo dieną kitą anksčiau nei likę delegacijos nariai. Nors ir sunkiai susigaudė situacijoje, kiekvieną kartą P.Agramuntas pateikdavo išsamią puikia anglų kalba parašytą ataskaitą. Žinoma, giriančią Baku. Idealios anglų kalbos žinios ET PA aparato darbuotojams sukėlė įtarimų ir kito ispano Jordi Xuclos bei belgo Alain Destexh atvejais.

Reaguodamas į nepriklausomų tyrėjų ataskaitą, ET P.Agramuntui ir dar trims parlamentarams dešimt metų uždraudė dalyvauti rinkimų stebėtojų misijose bei teikti pranešimus. Dėl "Baku ryšių" aferos ir prieštaringai vertinamo vizito pas Sirijos diktatorių Basharą al-Assadą jis pats atsistatydino iš ET PA pirmininko pareigų.

Milano prokuroratūra atlieka tyrimą, kurio metu aiškinamasi aplinkybes, kuriomis Italijos atstovas, Europos liaudies partijos frakcijos vadovas Luca Volontė iš Azerbaidžano galbūt gavo 2,4 mln. eurų. Į buvusio konservatorių delegacijos pirmininko kišenę pinigai pateko per realiai veiklos nevykdančias firmas.

Kai kurie komisijai liudiję asmenys teigė, kad buvęs Suomijos, Belgijos atstovai buvo atsakingi už kyšius grynaisiais – duodavę ir po 500 eurų, ir vokus su smulkesnėmis kupiūromis.

Režimo pagalbininkai

"Tai taip pigu, – apie ET PA pasėtą "draugystės" su Azerbaidžano režimu bacilą sako Azerbaidžano disidentė Chadidža Ismailova, – šie žmonės, atrodo, nė nesupranta, kaip jie padeda režimui pažeidinėti žmogaus teises. Tai taip niekinga".

Žurnalistė, buvusi "Amerikos balso" Baku skyriaus vadovė – viena iš tų politinių kalinių, kurių išlaisvinimo reikalauta 2015-aisiais parengtoje ET rezoliucijoje ir prieš kurią balsavo K.Strenz. Ch.Ismailovai buvo paskirta 7,5 metų nelaisvės bausmė, tačiau įsikišus nevyriaisybinėms organizacijoms, pasualyje žinomiems visuomenininkams, ji išleista išleista į laisvę realią busmę pakeitus lygtine.

Azerbaidžano opozicijos atstovai sako, kad pinigų kyšiams oficialioji valdžia gauna iš nusikalstamų verslų, mini turtingus prezidento administracijos atstovus, vieną turtingiausių šalies oligarchų Kiamalediną Heidarovą. Teigiama, kad į Vakarų Europos valstybes vykstantiems Azerbaidžano studentams duodama nugabenti 10 tūkst. eurų grynaisiais. Mainais už tai jiems apmokama kelionė.