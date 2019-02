Atgarsiai po „Oskaro“ apdovanojimų: D. Trumpas apkaltino kūrėją rasistiniu išpuoliu

S. Lee sekmadienį gavo geriausio adaptuoto scenarijaus „Oskarą“ už filmą „BlacKkKlansman“ – neįtikimą tikrą istoriją apie policininką afroamerikietį, sugebėjusį infiltruotis į aukščiausius Kukluksklano sluoksnius.

Sakydamas kalbą, kurioje paminėjo Amerikos vergijos istoriją ir savo paties senelę, baigusią koledžą, „nors jos motina buvo vergė“, S. Lee D. Trumpo vardo neištarė, bet paragino rinkėjus per 2020 metų prezidento rinkimus „būti teisingoje istorijos pusėje“.

S. Lee surengė „rasistinį išpuolį prieš jūsų Prezidentą“, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas.

JAV lyderis gyrėsi padaręs „afroamerikiečiams daugiau (baudžiamojo teisingumo reforma, mažiausi nedarbo skaičiai per istoriją, sumažinti mokesčiai ir t.t.) nei beveik visi kiti prezidentai“.

Savo komentaruose S. Lee gyrė „protėvius, kurie pavertė šią šalį tokia, kokia ji yra dabar“, ir sakė: „Atgausime meilę ir išmintį. Atgausime savo žmoniškumą. Tai bus įtaigi akimirka. 2020-ųjų prezidento rinkimai jau netrukus. Visi mobilizuokimės.“

Tikriausiai turėdamas omenyje visuomenę skaldantį D. Trumpo prezidentavimą, S. Lee paragino rinkėjus „morališkai apsispręsti dėl meilės ar neapykantos“. „Pasielkime teisingai!“ – kvietė jis.

Tai buvo užuomina apie jo 1989 metų filmą „Elkis teisingai“ (Do the Right Thing), pasakojantį apie rusenančią rasinę įtampą Niujorko Bruklino rajone.

Daugiau kaip 30 metų S. Lee žavėjo – ir kartais pykdė – žiūrovus savo provokuojamais, atvirais pasakojimais apie „juodąją“ Ameriką, kuriuose derinami jam būdingi pramogos, agitacijos ir įniršio elementai.

Jo filmai dažnai turi politinį atspalvį – kaip juostos „Elkis teisingai“, „Malkolmas X“ (Malcolm X) ir „Džiunglių karštligė“ (Jungle Fever).