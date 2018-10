Artėjančių Afganistano parlamento rinkimų apžvalga

Balsavimas rengiamas Talibanui ir džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS) vykdant itin įnirtingą kone kasdienių atakų kampaniją. Susirūpinimą taip pat kėlė balsavimo skaidrumas, be to, rinkimų komisija pirmą kartą aprūpino rinkimų apylinkes biometrinio identifikavimo sistemomis.

Toliau apžvelgiame pagrindinius rinkimų klausimus ir skaičius.

Kiek vietų, kandidatų ir rinkimų apylinkių?

Dėl 249 vietų žemuosiuose parlamento rūmuose varžosi daugiau kaip 2 565 kandidatai, įskaitant gydytojus, mulas, buvusių karo lauko vadų sūnus ir mažiausiai vieną kalinį. Tarp kandidatų yra 417 moterų.

Rinkėjai savo balsus galės atiduoti daugiau kaip 19 tūkst. rinkimų apylinkių 33 provincijose. 11 667 rinkimų apylinkių skirta vyrams, 7 429 – moterims, 46 – Afganistano klajokliams kočiams, o 22 – sikhų ir hinduistų mažumoms. Kočiams yra skirta 10 vietų parlamente, o sikhai ir hinduistai drauge turi vieną vietą.

Tačiau susirūpinimas saugumu privertė rinkimų komisiją uždaryti maždaug 2 tūkst. rinkimų apylinkių.

Pagrindiniai žaidėjai ir politinės partijos

Kelių partijų, oponuojančių dabartinei nacionalinės vienybės vyriausybei, kuriai vadovauja prezidentas Ashrafas Ghani (Ašrafas Ganis) ir vykdomosios valdžios vadovas Abdullah Abdullah (Abdula Abdula), negalima laikyti svarbiomis žaidėjomis, nes dauguma kandidatų dalyvauja kaip nepriklausomi.

Afganistano parlamentą sudaro aukštieji ir žemieji rūmai, tačiau tiesiogiai renkami tik žemųjų rūmų nariai. Aukštuosiuose rūmuose dirba vietų tarybų išrinkti parlamentarai, prezidento paskirti deputatai ir per rajonų rinkimus išrinkti žmonės. Žemuosiuose rūmuose priimtus įstatymų projektus turi patvirtinti aukštieji rūmai.

Ginčas Gaznio provincijoje

Rinkimai nevyks rytinėje Gaznio provincijoje, kur ginčijamasi, kaip suskirstyti rinkimų apygardas ir užtikrinti proporcingesnį atstovavimą etninėms grupėms. 2010 metais Gaznyje išrinkti parlamentarai dirbs tol, kol ši provincija galės surengti balsavimą.

Per praėjusius rinkimus prieš aštuonerius metus mažumą sudarantys hazarai laimėjo visas Gazniui skirtas vietas, o daugumą sudarantis puštūnai ir, taip pat, tadžikai liko be atstovų, nes jų rajonuose, daugiausia kontroliuojamuose Talibano, balsavimas nevyko.

Rajonų tarybos šįkart nebus renkamos?

Iš pradžių planuota, kad rajonų tarybų rinkimai vyks tuo pačiu metu kaip ir parlamento rinkimai, bet Nepriklausoma rinkimų komisija atidėjo šį balsavimą, nes tik dešimtadalyje iš 400 šalies rajonų atsirado pakankamai kandidatų – vyrų ir moterų.

Nuogąstavimai dėl saugumo ir smurtas yra pagrindinės priežastys, nulėmusios, kad tiek mažai žmonių norėjo siekti vietų rajonų tarybose. Tarp kitų priežasčių yra didelis rajonuose gyvenančių afganų neraštingumas.

Teisę balsuoti turintys žmonės

Balsuoti užsiregistravo 8,8 mln. žmonių. Nors gyventojų surašymo nebuvo daugiau kaip 30 metų, nurodoma, kad Afganistane gyvena daugiau kaip 30 mln. žmonių. 64 proc. registruotų rinkėjų yra vyrai, o 34 proc. – moterys. Likusius 2 proc. sudaro kočiai, sikhai ir hindustai.

Saugumo užtikrinimas

Saugoti rinkimų apylinkių bus dislokuota daugiau kaip 50 tūkst. afganų saugumo pajėgų narių. Šalies pareigūnai paskelbė apie trijų lygių saugumo juostas aplink kiekvieną rinkimų apylinkę. Policija ir žvalgybininkai suformuos pirmąsias dvi juostas 3-5 km spinduliu, o trečiosiose saugumo juostose drauge patruliuos policija ir Afganistano kariuomenė.

Pareigūnai sako, kad rinkimai nevyks 10-yje rajonų, kuriuos visiškai kontroliuoja Talibanas. Tarp jų yra penki rajonai pietinėje Helmando provincijoje – Talibano bastione. Du iš kitų rajonų yra šalies šiaurės rytuose esančioje Badachšano provincijoje, po vieną – šiaurinėse Baglano ir Sare Polo provincijose, ir pietinėje Zabulo provincijoje.

Smurtas prieš rinkimus

Prieš rinkimus buvo kruvinų išpuolių prieš kandidatus ir kampanijos mitingus; išpuolius rengė ir Talibano, ir IS kovotojai. Prasidėjus 20 dienų kampanijos periodui, per atakas, įskaitant mirtininkų išpuolius, bombas ant motociklų ir šaudymus iš pro šalį važiuojančių automobilių, žuvo mažiausiai 10 kandidatų ir daugiau kaip 34 civiliai.

Prieš kampaniją buvo nužudyti penki kandidatai, o dar du buvo pagrobti ir jų likimas nežinomas. Be to, Afganistano saugumo pajėgos per reidą namuose netoli vieno nepriklausomo kandidato rezidencijos atsitiktinai nukovė tris jo asmens sargybinius.

Ketvirtadienį mažiausiai du Kandaharo provincijos aukšto rango pareigūnus per susitikimą saugumui prieš rinkimus aptarti nužudė vienas jų pačių sargybinis.

Talibano perspėjimai

Talibanas, kuris daugiau kaip 17 metų kovoja su Afganistano ir NATO pajėgomis, smerkia rinkimus ir perspėjo kandidatus bei afganų saugumo pajėgas, kad į juos bus taikomasi. Talibanas taip pat perspėjo švietimo darbuotojus bei moksleivius nedalyvauti rinkimuose ir neleisti naudoti mokyklų kaip rinkimų apylinkių.

Pilietinė visuomenė ir rinkimų stebėtojai

Rinkimų dieną balsavimą stebės daugiau kaip 400 tūkst. pilietinės visuomenės aktyvistų, nepriklausomų žmonių ir politinių partijų narių, taip pat šalies ir tarptautinių stebėtojų bei žiniasklaidos atstovų.

Kas pastatyta ant kortos?

Afganistano vyriausybė labai nori įrodyti galinti surengti šiuos rinkimus nepaisant rimtų saugumo iššūkių. Iš pradžių rinkimai turėjo įvykti 2015-aisiais, bet situacija tuo metu buvo pernelyg nestabili. Vyko politinė krizė po 2014 metų prezidento rinkimų, o NATO pajėgos buvo ką tik perdavusios atsakomybę už šalies saugumą afganų pajėgoms.

Dabar vyriausybė nori pasiųsti žinią Talibanui, kuris dalyvauja atskirose derybose su Jungtinėmis Valstijomis dėl galimo politinio sprendinio, kad šalies institucijos funkcionuoja ir kad talibams nusprendus sėsti prie derybų stalo jiems reikės turėti reikalų su vyriausybe ir politiniu procesu, priimtinu daugumai afganų.