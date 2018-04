Ankarai įsigijus raketų iš Rusijos, JAV gali paskelbti jai sankcijų

„Ankara skelbia, kad ketina įsigyti iš Rusijos zenitinių raketinių kompleksų, o dėl to potencialiai Turkijos atžvilgiu gali būti panaudotas 231-as sankcijų įstatymo „Dėl atoveikio Amerikos priešininkams per sankcijas“ (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA) punktas“, – sakoma W. Mitchello pareiškime.

W. Mitchellas pabrėžė, kad Turkija neturėtų pamiršti apie karinių susitarimų su Rusija riziką.

„Mūsų tikslas yra įtraukti Turkiją į Ženevos procesą kaip aktyvesnę sąjungininkę, į kovą su teroristine grupuote „Islamo valstybė“, ilgalaikės stabilizacijos Sirijoje siekį bei pasipriešinimą Rusijos ir Irano plėtrai (Sirijoje)“, – sakė W. Mitchellas.

Pasak jo, „JAV yra suinteresuota matyti Turkiją Vakarų sąjungininke“, o Rusijos strateginiai tikslai Sirijoje „nesutampa su amerikiečių“ tikslais.

Balandžio 13-ąją Rusijos prezidento patarėjas Vladimiras Kožinas naujienų agentūrai „Interfax“ sakė, kad Rusija perduos Turkijai oro erdvės gynybos sistemas S-400 iki 2019 metų pabaigos.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas balandžio 3-ąją pareiškė, kad Ankara ir Maskva susitarė paspartinti sistemų S-400 perdavimą Turkijai, o šalys jau susitarė dėl kainos.