Per 30 technologijų įmonių ketina pasirašyti „skaitmeninę Ženevos konvenciją“

Daugiau kaip trisdešimt technologijų įmonių, įskaitant „Facebook“ ir „Microsoft“, ketina paskelbti pranešimą, kuriame viešai atsisakys dalyvauti kibernetinėse atakose, kurias gali organizuoti bet kokios šalies vyriausybė, antradienį rašo JAV dienraštis „The New York Times“.

Kalbama apie atakas prieš visų be išimties pasaulio šalių piliečius ir įmones.

Be to, įmonės įsipareigos suteikti pagalbą bet kokiai su panašia ataka kibernetinėje erdvėje susidūrusiai šaliai, kokia bebūtų to išpuolio priežastis – ar tai būtų sukčiavimas, ar geopolitika.

Laikytis nustatytų principų sutiko, be kita ko, tokios įmonės kaip „Oracle“, „Symantec“, „FireEye“, HP, Suomijos „Nokia“ ir Ispanijos „Telefonica“.

Tačiau, nors pasirašyti tokį susitarimą sutiko nemažai įmonių, kai kurios stambios įmonės, tokios kaip „Google“, „Apple“ ir „Amazon“, kol kas atsisako tai padaryti, pažymi „The New York Times“.

Leidinys taip pat primena, kad „Microsoft“ prezidentas ir vyriausiasis teisininkas Bradas Smithas (Bredas Smitas) jau kelerius metus tvirtina, jog būtina parengti vadinamąją skaitmeninę Ženevos konvenciją, kurioje būtų nustatytos elgesio kibernetinėje erdvėje taisyklės.

Jis mano, kad paremti tokią iniciatyvą visų pirma turėtų būtent JAV technologijų įmonės, nes su kibernetinėmis atakomis dažniausiai susiduria būtent jų klientai.

„Ši problema tapo kur kas didesnė ir manau, jog per kelerius pastaruosius metus mes supratome, jog būtina dirbti kartu ir plačiau“, – mano B. Smithas.

„Mums reikalingas labiau organizuotas požiūris ir, jeigu mes to tikimės iš vyriausybių, ir patys turime pradėti nuo tam tikrų principų“, – įsitikinęs jis.

Didžioji Britanija ir Jungtinės Valstijos pirmadienį perspėjo, jog Rusijos vyriausybės remiami kompiuteriniai įsilaužėliai rengia atakas prieš svarbius vyriausybės ir verslo tinklus.