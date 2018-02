VDA dugne: kaip išlipti?

Lietuviškajame "me too" sąraše – naujų pavardžių pliūpsnis. Panevėžio teatre prasidėjusi seksualinio priekabiavimo epopėja, nuvilnijusi per kino pasaulį, pasiekė dailininkų stovyklą. Vilniaus dailės akademiją sudrebinęs skandalas – bene rimčiausias iš visų. Kaltinimų seksualiai priekabiavus kone kasdien sulaukia tai vienas, tai kitas pedagogas. Bene įspūdingiausi – dabar jau buvusiam Tapybos katedros dėstytojui Jonui Gasiūnui mesti kaltinimai sukūrus ir puoselėjus seksualinio priekabiavimo sistemą, kurios aukomis tapdavo studentės, o mainais už geresnį įvertinimą primygtinai rekomenduota elgtis ypač nepadoriai.