Pramogų parkas „Seimas“

Ogi apie Kalėdų Senelį, nors pastarosios dar negreit. Nelietuviškas tas Senelis, apsirengęs kitoniškai, gyvena už poliarinio rato ir t.t. Kai turime mūsiškį, tautiškiau apsirengusį, kuriam, turbūt, Naisiuose jau renčiama trobelė. O ekskursijas į Laplandiją apskritai pamirškit, dar nosis nušalsit. Būtų juokinga, iki draudimų nepriėjo, bet kiek panašių pasipliurpimų komitetuose tampa draudimais ir primygtiniais nurodymais?

O tai kaip su pačiom Kalėdom? Visiškai nelietuviška šventė, kaip nelietuviška, neetninė yra ir pati krikščionybė. Kunigai bažnyčiose nelietuviškais drabužiais, netvarka kažkokia. Naisių pagonims, žinoma, nelabai rūpi ta krikščionybė, bet yra kam rūpi. Krepšinio kilmė irgi nelietuviška ir tikrai ne vien lietuviai pas mus jį žaidžia, ir tegu. Ir vaikai toliau rašys laiškus būtent tam Kalėdų Seneliui, kurį jie geriausiai pažįsta, nesvarbu, kad raudonu žiponu. Tautinės kultūros puoselėjimas yra labai svarbus, tačiau vis dažniau pasigirstantis noras visus vėl suvaryti į bakūžę samanotą primena kito Seimo sveikatintojo ajurvedinius svaičiojimus.

Be to, kad Lietuva turi unikalią kalbą, tautosaką ir papročius, tai yra ir modernaus pasaulio dalis. Čia esama trūkumų, tačiau pranašumų – nepalyginti daugiau. Be to – tai vienintelis kelias. Ar reikia vyti lauk ir picerijas su sušių barais, nes juk turime cepelinų? O gal visi primygtiniai lietuvintojai jau valgo tik šaltibarščius, važinėja dvikinkėmis, vaikšto "Tauro" batais ir, vietoj kompiuterių, rašo runomis ant beržo tošies?

Ir nematau ypatingo preteksto dėl tos lietuvybės jaudintis. Rašomos puikios lietuviškos knygos, jos gausiai skaitomos, lietuvių menininkai atstovauja šaliai visame pasaulyje ir jiems ten jau nebebūtina demonstruoti rūpintojėlio kaip kadaise, lietuviškų prekių irgi rasi, kad ir kur nuvažiuotum, ekonomika kyla, rusų meška tikrai neateis. Viskas gerai, išskyrus kvailus potvarkius, algų reformas ir jų menkumą, kai kurių seimūnų akivaizdų tvyrojimą kažkokioje "Žvaigždžių karų" realybėje ir siaubą, kuris apima išgirdus, kad kas nors iš naujųjų vadų važiuoja kur nors skaityti pranešimo angliškai. Uff. Jei jau taip, tegu dar viešbuty persirengia Seniu Kalėda, gal padės.