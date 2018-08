Parašyk valstybei laišką

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas siūlo piliečius aprūpinti "raudonaisiais telefonais" – mistinių aparatų be skaičių skydelio, kurių būta kiekvieno bent kiek didėlesnio sovietmečio viršininko kabinetuose, analogais. Projektas būtų modifikuotas pagal XXI a. aktualijas: apčiuopiamus aparatus su rageliais pakeistų e.pašto dėžutė, o liniją "viršininkas – labai didelis viršininkas" – "pilietis – valstybė".

Kiekvienam gyventojui sukurti valstybinį e.pašto adresą, skirtą oficialiai susirašinėti su institucijomis, siūlantis ministras žvelgia į kaimynus. Girdi, estai jau kelinti metai turi analogiškus e.adresus, latviai netrukus turės, o mūsų piliečiai ir institucijos bendrauja vangiai, nepaisant sparčiausio pasaulyje interneto.

Ministras arba labai naivus, arba kalta jo aplinka, įtikinusi pasaka apie e.bendravimo visagalystę. Arba jis negirdėjo apie periodiškai lūžtančias VMI, švietimo institucijų, "esveikata.lt" sistemas. Neveikia jos sklandžiai, nors ir turime sparčiausią pasaulyje internetą, o į jas investuota dešimtys milijonų.

Tarkime, kad E.Misiūnas žino supersaugios, supergalingos e.sistemos paslaptį (ar kompaniją, kuri ją sukurtų). Tarkime, kad lygiagrečiai tebeveikianti fizinė duomenų apie mūsų sveikatą kaupimo sistema – tos popierinės "ligonio kortelės", kurių kiekvienoje poliklinikoje yra ištisos bibliotekos – išimtis ir "raudonoji linija" veiks technologiškai nepriekaištingai. Tarkime, šaukimas į teismą ar pranešimas apie baudą tikrai neįkris į "nepageidaujamų laiškų" skyrelį. Ar tai – viskas, ko reikia, kad piliečiai būtų sklandžiai aptarnauti?

Valstybė turi pasirūpinti ir benamio, ir 98-erių senolio e.raštingumu.

E.raštingumo svarbą ministras sako suprantąs – mini dvejų metų pereinamąjį laikotarpį. Per jį veikiausiai būtų suorganizuoti masiniai kursai, kuriuose piliečiai – it per kokias pagonių krikštynas – mokytųsi įsijungti prietaisus ir spausti e.pašto ikoną. Ne, nejuokinga: jei e.paštu bendrauti privaloma visiems, vadinasi, valstybė turi pasirūpinti ir benamio, ir 98-erių senolio e.raštingumu. Juk teoriškai ir jie turėtų sulaukti žinių "raudonąja linija".

Ak, dar reikės smulkmenos – prietaiso, be kurio e.pranešimas pasmerktas klaidžioti virtualioje realybėje it iš orbitos paklydęs palydovas. Baigiant kursus turbūt valstybė padovanotų ir telefoną ar planšetę? O kaip kitaip – konstitucija juk kol kas nė vieno piliečio neįpareigojo turėti prietaisą su interneto prieiga.

Gerinti valstybės institucijų ir piliečių bendravimą, mažinti popierių apyvartą – puiki mintis. Kaip ir Vyriausybės vizionierių svajonės. Tik neperlenkime lazdos, apsižiojus daugiau, nei įmanoma nuryti, paspringsime. Nespėsime nė laiško "raudonąją linija" išsiųsti.