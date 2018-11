Padorumas sužlugdys

Tie naujieji pranašai viską žino: "Piliečiai, nenorite netekti vaikų?! Tai – be emocijų! Murmėkite po nosimis: "aš ramus, aš labai labai ramus". Nepadeda? Kreipkitės į užkalbėtojus."

Seni žmonės sako, nėra namų be dūmų. Dabartiniai atsako, nubausime, jei neturėsite namuose dūmų detektoriaus. Galioja tik du teisingi gyvenimo būdai: arba be dūmų, arba be namų. Šios šalies taisyklės nepavargsta budinti pilietiškumo – pamačius pas kaimyną dūmelį, būtina pranešti tam, kam reikia. O tas, kam reikia, jau žinos, ką su anais daryti. Jei pilietiškumo neatsiras tiek, kiek laukiama, šalies taisyklėse reikia aiškiai suformuluoti, kad namai turi būti ne tik su dūmų detektoriais, bet ir permatomomis sienomis. Važiuotų sau valstybės organai gatve ir matytų, ar kur, rupūs miltai, nerūksta.

Jei pilietis ne už stiklinės sienos, valdžia jį kiaurai permato. Valdžia geriau žino, ko žmogui reikia. Valdžia geriau žino, ką žmogus darys ir ko nedarys. Valdžia žino, kiek ir kokių nuodėmių žmogui galima ar net privalu padaryti.

Valstybės biudžeto pajamų lentelėje visada yra eilutė "Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų". 2019-ųjų projektas iš piliečių nuodėmių tikisi surinkti beveik 57 mln. eurų, net 8,5 mln. eurų (vos ne penktadaliu) daugiau nei šiemet. Jei nusižengti privalome labiau, gal ir Bažnyčios paprašykime, kad paskelbtų, jog nuodėmė yra valstybinė dorybė.

Valdžia deklaruoja dvasines vertybes, tačiau nenori, kad žmonės jų siektų. Įvarė į dvasinio skurdo pelkę, o išlipti ant kranto ir neleis. Piliečiai, jei suplanuota, kad sumokėsite daugiau baudų, stenkitės. Padorumas gali sužlugdyti Gintaro šalį.