Gera atmintis – blogų darbų priešas

Pati niekada nebuvau ta žurnalistė, kurios veiklos sritis – žemės ūkis, dėl to turiu prisiimti dalį kaltės, be to, dabar atsiimu su kaupu. Tačiau negaliu susirinkti visų akmenų, sumestų į žurnalistų daržą, juo labiau, kad ne visi sumesti teisingu adresu.