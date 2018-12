Energetikos meitėliai siautėja

Kiekvienam – savos nelaimės. Michalyčiui RF pasienio tarnybos vadovybės vardu komandosas Šatochinas radijo ryšiu įsako daužyti ukrainiečių laivus: "Reikia, ble, juos taip jabašinti nach…, reikia juos zajabašinti." "Don" vadas spiegia, kad negali, nes ukrainiečiai per greitai manevruoja, be to, taranuodamas jau pataikė į saviškių geldą. Todėl jis ir smogia ne į karinius ukrainiečių katerius, o į dreifuojantį buksyrą. Svarbu įvykdyti užduotį, nesvarbu, kad durnai.

Panašiai užduotį vykdo ir kriukčiojantys energetikos žinduoliai. Įsakė anoniminis resursus valdantis paršas, ir šekite jums, lietuviai, dar vieną "gerą" žinią: mokėsite daugiau – tarpininkų pelnai turi augti.

Priešingu atveju, ką reikėtų pasakyti ofšorų savininkams Rytuose? Kad nebuvo argumentų kainoms didinti? Prieš kitus tokius pat paršus bus ne fasonas. Be to, žiema, šalta, kur visi dėsis, pirks tas dujas ir elektrą, svarbu rasti tinkamą momentą brangymečiui paskelbti.

Štai ir surado. Ir ši naujiena pateikiama taip, jog alternatyvų, regis, nėra: "Ekspertai perspėjo, kad Lietuvos vyriausybės siekis mažinti elektros ir dujų kainas – politikavimas!" Žodžiu, mokėsite, chlopai, ir nesispardykite, esą rinka kainas turi reguliuoti, visi kiti privalo tylėti.

Tik kas gi tie ekspertai? Savamoksliai namudiniai elektrikai, kažkieno plaukuota ranka suvaryti į protezines konfederacijas? Išmoko peniukšlio snukis garsiai kartoti "rinka", "energetiniai ištekliai", "atsinaujinantys šaltiniai", ir štai jums – ekspertas.

Realiai jis toks ekspertas, kaip tas Michalyčius iš apsmurgusio "Dono", kuris, negalėdamas pavyti ukrainiečių katerių, smogia į buksyrą. Nesvarbu, kad durnai, svarbu, kad įsakymas įvykdytas.