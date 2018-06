Dieninė reforma

Nepalikta laiko nei pagalvoti, nei padiskutuoti. Toks ir buvo planas?

Kas už – už Lietuvą. Kas prieš – Lietuvos priešas. O jei kažkas svarstė, kad per vieną dieną aklai priimti svarbius mokesčių įstatymus būtų nusikaltimas? Nesukite galvos, ponai parlamentarai. Už jus pagalvota. Mikliai pagal komandą kelkite aukštyn rankas. Galite kairę, galite dešinę. Bet panašu, kad bent pusė Seimo iškėlė abi. Geriau iš karto pasiduoti, kai apie mokesčius nesupranti nei mūū, nei bee.

Ir, be to, ką čia priešinsies, kai ankstyvą rytą prieš lemiamą ketvirtadienio plenarinį posėdį Prezidentė Dalia Grybauskaitė per LRT radiją pareiškė, kad šeštadienį yra pasirengusi pasirašyti visą įstatymų paketą.

Visas svarbias mūsų gyvenimo permainas sieja vos viena aplinkybė: didžiosios reformos Seime tvirtinamos paskutinę minutę. Arba prieš Kalėdas, kai dauguma politikų apie dovanas galvoja. Arba prieš vasaros atostogas, kai galvose jau jūros ošia.

Kita vertus, sunku dabar laiminamu mokesčių ir pensijų įstatymų paketu priblokšti neturtinguosius šalies piliečius. Jie užgrūdinti ir naktinės mokesčių reformos, ir naujojo Darbo kodekso, priimtų, kad rinkoje atsirastų daugiau lankstumo. Atsirado. Oligarchai sukas kaip vijurkai, joks mokesčių vėzdas nepataiko.

Kas po šios reformos valstybėje pasikeis? Na, mažiau uždirbantieji, teoriškai mokės mažiau mokesčių. Daugiau uždirbantieji teoriškai turėtų mokėti daugiau. Bet ar turtingiausieji iš didelės algos gyvena? Negražu savo kompanijų atlyginimų fondus tuštinti, kai gali tai daryti valstybės ižde, milijonus išsimokėdami dividendais, kurie ir toliau bus apmokestinami mažiau nei vargingiausiųjų pajamos. Po dieninės reformos gyvenimas nesustos, gyvensime kaip gyvenę.