Barankinas ir sniego gniūžtės efektas

Visuomet maniau, kad į senąją animaciją reikia žiūrėti kritiškai, tačiau valdančiosios daugumos lyderių pasisakymai aktualiais švietimo klausimais per pastaruosius metus paskatino dar kartą atgaivinti vaikystės prisiminimus. Dauguma vyresniosios kartos žmonių be didelio vargo papasakotų animacinių filmukų "Klaidų sala" (1955), "Barankinai, būk žmogus" (1963), "Neišmoktų pamokų šalyje" (1969) turinį. Šių animacinių filmukų moralas yra aiškus kaip pilnatis. Reikia mokytis, atlikti namų darbus ir ištaisyti padarytas klaidas. Kita vertus, minėtoje senojoje animacijoje yra ryškus pasipriešinimas nesimokymui, tingėjimui bei norui gyventi be pareigų ir rūpesčių. Dabar siūlau prisiminti ir pasiklausyti dainos "Nesėkmės sala" iš filmo "Briliantinė ranka" (1968) bei atkreipti dėmesį į siūlomą nesėkmių problemos būdą. Salos gyventojams nuolatos nesiseka, nes jie gimė pirmadienį. O tam, kad jiems imtų sektis, reikia panaikinti pirmadienį, bet saloje nėra kalendoriaus... Puikus sniego gniūžtės efekto pavyzdys.