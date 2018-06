Ar išlaisvinsim kultūrą iš sostinės?

Vasarą iš Europos sostinių pasklinda kultūros renginiai. Tai metas, kai galima išvėdinti didžiąsias koncertų sales ir pasirengti naujam sezonui. Būtent dėl to pasaulyje žinomi Europos festivaliai kraustosi iš sostinių. Be to, tai puiki proga išbandyti kitas vietas, suteikti gyvybės mažiau lankomoms erdvėms.