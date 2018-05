Ar verta kelti Pilies tiltą?

Tokį sprendimą inicijavo Jūrinių ir vidaus vandenų reikalų komisija. Norėta, kad Klaipėda pagaliau būtų panaši į tikrą jūrinį miestą, kurį dalijančioje upėje plūduriuotų ir tuo pat metu senamiestį puoštų laivai.

Darbo dienomis – nuo pirmadienio iki penktadienio – tiltas pakeliamas nuo 6.20 iki 7 val. ir nuo 21 iki 21.40 val. Šeštadieniais ir sekmadieniais tiltas pakeliamas nuo 8 iki 8.40 val. ir nuo 22.30 iki 23.10 val.

Tokios taisyklės galios visą navigacijos laikotarpį – nuo gegužės 1 iki spalio 31 d.

Kaip ir tikėtasi, šį sprendimą miestiečiai vertina skirtingai.

Artūras:

– Kartais gražu pažiūrėti į vaizdą, kai keliamas tiltas. Bet nežinau, ar tikslinga nuolat jį kilnoti. Svarbu patiems sau atsakyti į klausimą, kiek čia yra grožio ir kiek sudaroma nepatogumų. Mano manymu, būtų teisingiau tai daryti kartą per savaitę, kurią nors savaitgalio dieną. Man atrodo, kad kasdien to daryti nereikia. Pačiam kol kas neteko privažiuoti prie pakelto tilto, bet kažkada anksčiau esu patekęs į tokią situaciją. Jeigu nežinai, kad taip bus, tenka pasinervinti, niekam nepatinka gaišatis. Jei tai atsitiktų kartą per mėnesį ar savaitę, nebaisu, bet jei kasdien, tai jau gali sukelti visokių komplikacijų.

Jurijus:

– Tilto kilnojimas – gražus nepatogumas. Manau, reikia viską daryti apgalvojant pasekmes ir išeitis iš nepatogių situacijų. Jei jau kasdien keliame tiltą, gal leiskime tuo metu važiuoti Tiltų gatve. Nepamirškime, kad vasarą automobilių ir pėsčiųjų mieste gerokai padaugėja. Be to, vakarinis pakėlimo laikas – labai ankstyvas. Vasarą tokiu metu miesto gatvės būna labai judrios. Nepamirškime dar ir to fakto, kad Mokyklos gatvėje vyksta remontas, tos pusės vairuotojai vengia. Reikia paskaičiuoti, kurių daugiau: plaukiančiųjų ar važiuojančiųjų. Tiesą sakant, tai tik mano nuomonė, galbūt kiti galvoja kitaip. Pamatyti pakeliamą tiltą įdomu vieną kartą, bet ne kasdien.

Virginijus:

– Sprendimas kelti kasdien tiltą labai geras. Gyvenu čia pat, netoli Pilies tilto. Kai miesto centre pasirodys gražūs laivai, bus neįprastas ir nuostabus vaizdas. Tai bus tikras džiaugsmas klaipėdiečiams ir svečiams. Pagalvokime ir apie tuos, kurie atplauks. Jiems tai irgi bus nuostabi patirtis. Daug keliauju po pasaulį, esu matęs, kaip gražu Majamyje matyti per pakeltus tiltus praplaukiančius laivus. Mūsų mažai ir pilkai Klaipėdai tai būtų tikra puošmena. Turėtume džiaugtis turėdami tokią galimybę.

Jūratė:

– Čia važinėti netenka, todėl man šis sprendimas netrukdo. Gal tikrai būtų visai įdomu pamatyti pakylančio tilto ir praplaukiančio laivelio vaizdą. Tai savotiška atrakcija mūsų mieste. Kita vertus, laukti 45 minutes – ilgas laikas. O jeigu kur nors skubi? Vingis būtų nemenkas ir laiko gaišatis būtų nemaža. Todėl sunku vienareikšmiškai įvertinti tokį sprendimą.

Algis:

– Aš negaliu atspindėti visų nuomonės. Pats čia važinėju retai, todėl manau, kad pakeliamas tiltas – egzotiškas vaizdas, man būtų įdomu stebėti tokį dalyką. Mieste nėra per daug linksmybių, tai yra papildoma nemokama atrakcija. Ką pasakytų čia dažnai važiuojantys vairuotojai, galiu tik spėti. Ypač vykstantys darbo reikalais. Taksistams, ko gero, labiausiai. O aš galiu tik padėkoti miesto valdžiai už tokį sumanymą.

Rasa:

– Man šis sumanymas nelabai patinka. Pirmiausia, nemanau, kad reikia tiltą pakelti taip dažnai. Kasdien tai daryti reiškia didžiulį nepatogumą gyventojams. Man pačiai neteko patekti į keblią padėtį dėl pakelto tilto, bet esu iš pažįstamų žmonių girdėjusi, kaip jie piktinasi. Tikrai reikėtų tai daryti rečiau, gal tik porą kartų per savaitę. Dabar tai bus kasdienybė. Juk dabar Klaipėdoje labai daug gatvių remontuojama. Ir taip susidaro kamšatys, žmonės patiria daug nepatogumų, nervinasi, o čia dar viena priežastis pykti.