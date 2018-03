Žada skanesnį ligoninių maistą: vietoj rekomendacijų – aiškios taisyklės

Mobili ekspertų komisija, sudaryta iš SAM ir Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos (VMVT), dalyje gydymo įstaigų vertino pacientams tiekiamą maistą, baigė pirmąjį vizitų etapą.

„Ekspertų surinkta informacija ir atlikta pirminė analizė neabejotinai prisidės tobulinant dabartinį teisinį reglamentavimą, siekiant eliminuoti blogąsias praktikas ir užtikrinti visavertišką pacientų mitybą. Priešingai nei iki šiol, naujos taisyklės bus privalomos, o ne rekomendacinio pobūdžio. Pavyzdžiui, siūloma aiškiau reglamentuoti, kokią kvalifikaciją turintys žmonės gali gaminti maistą, įvesti reikalavimus maisto estetiškumui, indams, tam tikrų raciono dalių pasirinkimui“, - sakė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Pasak A. Verygos, siekiant užtikrinti, kad pacientai gautų kuo vertingesnį maistą, reikėtų įvesti privalomus reikalavimus, kokie patiekalai turi būti teikiami pacientams.

„Pavyzdžiui, bent kartą per savaitę jiems turėtų būti patiekiama žuvies, kas dieną - daržovių, vaisių ir raugintų pieno produktų. Vegetarams turėtų būti pasiūlytas vegetarinis meniu. O šiuo metu mažesnę vertę turintys produktai, kurie patiekiami itin dažnai, turėtų būti kuo rečiau įtraukiami į racioną. Be to, tikslinga nustatyti ir nepageidaujamų produktų sąrašą bei cukraus, druskos ir riebalų kiekio ribas, kurių būtų privalu laikytis. Tai tik dalis rekomendacijų, kurias pateikė ekspertai, ir kurias jau pavesta įgyvendinti atsakingiems ministerijos specialistams“, - sakė ministras A. Veryga.

Mobilios ekspertų komisijos pirmininko, SAM Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjo Almanto Kranausko teigimu, dažniausiai pasitaikanti maitinimo problema - kad maistas gana skurdus, mažai atsižvelgiama į mitybinę vertę, raciono subalansuotumą, itin trūksta daržovių, kurios sveikstančiam žmogui yra labai svarbios.

„Pastebėta, kad daugelyje gydymo įstaigų maisto temperatūra yra žemesnė nei turėtų. Daugumoje gydymo įstaigų yra prasta ir skurdi patiekalų bei indų estetinė išvaizda, maistas menkavertis, vyrauja angliavandeniai ir riebalai (bulvės, duona, makaronai). Maistas stipriai perdirbtas - virta dešra, dešrelės, maltinukai, balandėliai. Taip pat mažai daržovių ir vaisių, ypač šviežių. Nėra vegetariško maisto pasirinkimo galimybių. Retai būna arba nėra rauginto pieno produktų - jogurtų, pasukų, varškės. Arbata dažniausiai patiekiama tik saldinta. Maistas dažnai vėsesnis nei norma. Nėra pasirinkimo galimybių, pavyzdžiui, cukraus, riebalų, užkandžių. Dažnai neduodami valgomieji įrankiai ir puodeliai“, - problemas vardija A. Kranauskas.

Anot jo, lyginant įstaigas pagal miestų, kuriame jos yra, dydį, pastebėta tendencija, kad mažų miestų įstaigose mažiau skiriama lėšų pacientų maitinimui, indams ir įrangai. Atitinkamai prastesnė juose ir maitinimo kokybė, tačiau tai tikrai nėra taisyklė. Svarbu paminėti ir tai, kad kai kurios įstaigos maistą gamina pačios arba perka maitinimo paslaugą. Pastebėta, kad kai paslauga perkama iš šalies, maitinimo kaina būna aukštesnė, tačiau kokybė - blogesnė ir sunkiau valdoma.

Šių vizitų metu aplankytose gydymo įstaigose tiekiamo maisto kokybė įvertinta nuo labai gero iki skurdaus. Geriausiai vertinamos buvo Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Alytaus ligoninė, „Kardiolitos“ klinika. Tuo tarpu skurdžiausiai pacientai buvo maitinami Utenos ir Širvintų ligoninėse. Dauguma gydymo įstaigų - Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, Kauno klinikinė ligoninė, Respublikinė Panevėžio ligoninė, VUL Santaros klinikų Vaikų ligoninė - buvo įvertintos patenkinamai.

Ministro A. Verygos teigimu, mobili ekspertų komisija lankysis ir ugdymo įstaigose, kur taip pat vertins vaikams tiekiamą maistą ir teiks rekomendacijas. Vėliau vėl bus grįžtama į gydymo įstaigas įvertinti, kaip keičiasi situacija organizuojant pacientų maitinimą.

Maitinimas skiriasi kaip diena ir naktis

Skirtingose gydymo įstaigose ligonių maitinimas skiriasi kaip diena ir naktis. Tikrintojai penktadienį paviešino 11 tikrintų ligoninių rezultatus. Dviejose pacientai buvo maitinami skurdžiai, dviejose - labai gerai.

Geriausiai - dešimčia balų iš dešimties - įvertinta vienintelė privati ligoninė, kovo antrą dieną tikrinta „Kardiolitos“ klinika Vilniuje.

Dešimčia balų iš dešimties įvertinta ir Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, tikrintojų sulaukusi kovo 13 dieną.

Kaip Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pateiktoje ataskaitoje mini tikrintojai, šioje ligoninėje per parą pavalgo apie 54 pacientai. Produktams skiriam daugiau lėšų negu daugelyje kitų tikrintų ligoninių. Maisto temperatūra matavimo metu atitiko normą ir tai nėra tipiška, turint omenyje, kad kitose ligoninėse pacientams neretai tenka valgyti atvėsusio maisto.

„Onuškio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje higienos būklė be priekaištų, virtuvė labai švari ir tvarkinga. Lėkštės ir dubenėliai kokybiški, metaliniai, nes kitokias lėkštes pagyvenę pacientai greitai sudaužo“, - komentavo tikrintojai.

Pasak jų, patiekalų estetinė išvaizda - normali, seneliams tiekiamas maistas - visavertis, ligoniai kas dieną gauna keptų arba tarkuotų daržovių ir vaisių, varškės patiekalų, mėsos ir paukštienos ar daržovių troškinių, jogurto, penktadieniais - žuvies. Visi pacientai maistu patenkinti. Komisija šios ligoninės maisto gamintojams pastabų neturėjo.

Visiškai kitokia situacija Utenos ligoninėje, kurią tikrintojai įvertino 5 balais iš 10, atkreipdami dėmesį, kad „Kretingos maistas“ ligonius maitina skurdžiai.

„Maisto ir indų vaizdas skurdus, maistas nuobodus, vėsokas. Pacientų pasitenkinimas vidutinis, dalis visai nepatenkintų, kai kam trūksta maisto kiekio. Daržovių mažai, nėra šviežių daržovių ir vaisių, pagrindas - košės, kopūstai, bulvės, mažai baltymų, nėra jogurto, arbata ir kiti gėrimai tik su cukrumi. Pacientams nėra produktų pasirinkimo galimybės. Įrankiai ir puodukai duodami tik jų paprašius“, - rašoma patikrinimo išvadose.

Pasak tikrintojų, skurdžiai maitinami ir Širvintų ligoninės pacientai.

Vasario 7 dieną patikrinta Respublikine Vilniaus universitetinės ligoninės pacientų maitinimas įvertintas 7 balais iš 10-ties. Kitą dieną aplankytos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pacientų maitinimas įvertintas 8 balais iš 10-ties.

Kauno klinikinė ligoninė įvertinta 6 balais iš 10-ties, Respublikinė Panevėžio ligoninė - 8 balais iš 10. Tokiu pat balu įvertintas pacientų maitinimas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje.

Kovo 9 dieną patikrinus Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninėje tiekiama maistą ligoniukams, maitinimas įvertintas 6 balais iš 10-ties.

