Vyriausybė svarstys, ar perėjose drausti naudotis mobiliaisiais

Susisiekimo ministerija siūlo į Kelių eismo taisykles įtraukti nuostatą, draudžiančią pėstiesiems žengiant į važiuojamąją dalį naudotis mobiliaisiais telefonais, taip pat jie privalėtų vengti kitų veiksmų, kurie trikdytų dėmesį.

Jei Vyriausybė pritars, taisyklės būtų papildytos įpareigojimu vairuotojams praleisti pėstįjį, net jei šis nėra įžengęs į pėsčiųjų perėją, o tik stovi prieš pat važiuojamosios dalies kraštą.

Taip pat siūloma taisykles papildyti rekomendacija, kaip lenkti dviratininkus: motorinių transporto priemonių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, turėtų tarp transporto priemonių palikti ne mažesnį kaip metro atstumą, o jei važiuoja greičiau nei 50 kilometrų per valandą greičiu – 1,5 metro.

Be to, siūloma atsisakyti keisti automagistralių ženklinimą – anksčiau buvo numatyta, kad 2020-aisiais žalio fono kelio ženklai būtų pakeisti mėlynais, kaip šiuo metu žymimi greitkeliai. Nutarta, kad šis pakeitimas per brangiai kainuotų.