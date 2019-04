Vaikų dienos centrams – geros žinios dėl finansavimo

„Norime finansuoti tiesioginio finansavimo būdu ne per viešuosius pirkimus, ne per projektinį konkursą, bet vaikų dienos centrai ilgainiui turėtų akredituotis. Tai reiškia, užtikrinti tam tikrą bazinį standartą, kad jie turi tam tikrą kokybę. (...) Ir tada mes duotume savivaldybėms lėšų, jie turėtų pridėti kitą dalį“, – Žinių radijui antradienį sakė L. Kukuraitis.

Pasak jo, su savivaldybėmis būtų deramasi, kokią dalį lėšų jos skirtų iš savo biudžeto.

„Dienos centrai nebeturėtų finansavimo problemų“, – sakė ministras.

Pasak jo, reikiami poįstatyminiai teisės aktai turėtų būti spėti parengti iki šių metų liepos.

2020 metais vaikų dienos centrai jau turėtų gauti visai kitokio tipo finansavimą.

Ministro teigimu, šiuo metu skiriant dienos centrams lėšas per projektus ar viešuosius pirkimus gali užtrukti procedūros, be to, tai neužtikrina tęstinumo, nes konkurso nelaimėjęs dienos centras gali netekti finansavimo.

„2020 metais vaikų dienos centrai jau turėtų gauti visai kitokio tipo finansavimą – tęstinį ir didesnį“, – kalbėjo L. Kukuraitis.

Vyriausybė kovą pritarė siūlymui vaikų dienos centrams skirti papildomus 914 tūkst. eurų.

Su šiomis lėšomis 345 vaikų dienos centrams per 2019 metus iš viso bus skirta 5,2 mln. eurų.

Lietuvoje iš viso veikia apie 450 vaikų dienos centrų, daugiausia jų yra Vilniuje.

Vaikų dienos centrus gali steigti savivaldybės, nevyriausybinės organizacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, vietos gyventojų bendruomenės.