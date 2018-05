V. Bakas: neteisėta verslo įtaka politikai stabdo valstybės raidą

LRT laidoje „Dėmesio centre“ – pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku.

– Pone Bakai, jūsų komitetas taip pat atlieka specialų tyrimą dėl politikos ryšių su verslo grupėmis. Prezidentė, aiškindamasi visuomenei dėl susirašinėjimo su E. Masiuliu, interviu tarsi užsimena žinanti apie jūsų komiteto būsimas išvadas ar turimą medžiagą, kuri neva patvirtina, kad žurnalistas Tomas Dapkus yra ne tik žurnalistas, bet ir atlikdavo kitas koncerno jam pavestas funkcijas. Ar jūs galėtumėte tai kaip nors pakomentuoti?

– Pradėkime nuo to, kad išvadų šiandien niekas negali žinoti, nes aš pats nežinau galutinių išvadų – jų dar nėra. Žmonės dirba ir savaitgaliais, mūsų biuras formuluoja pagrindines išvadas. Šiandien aš mačiau pirminį projektą, todėl noriu pasakyti labai atvirai – tiek tyrimo režimas, tiek pačios išvados nėra niekam žinomos, išskyrus komiteto narius. Tačiau vienas iš mūsų tyrimo šaltinių yra, be abejo, valstybės institucijų teikiama informacija. Reikėtų pasakyti, kad aukščiausi valstybės vadovai nuolat, ne tik dabar, bet ir anksčiau, gaudavo ir gauna informaciją apie procesus, kurie reikšmingi valstybės saugumui. Taigi nereikėtų stebėtis prezidentės pasisakymu – reikėtų stebėtis, jei ji negautų jokios informacijos.

– Šiandien viešai paskelbta Valstybės saugumo departamento (VSD) informacija, kuri buvo skirta Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui (NSGK). Mes, žinoma, negalime atskleisti šaltinio, iš kurio gavome informaciją. Šiuose dokumentuose kai kurios pavardės ir juridinių asmenų pavadinimai yra paslėpti. Neslepiamos tik D. Mockaus, R. Kurlianskio, T. Dapkaus, ir R. Raulynaičio pavardės. Tai, kas čia parašyta, iš esmės patvirtina tai, ką kalba prezidentė. Jūs susipažinęs su paviešintais dokumentais?

– Aš nežinau, kokius jūs turite dokumentus. Noriu pasakyti, kad NSGK dabar surašė pirminį 150 lapų išvadų projektą, jame yra kelios dešimtys pavardžių. Mūsų dėmesio centre yra penkios ar šešios įmonės.

– Kas tai per įmonės?

– Aš nenorėčiau dabar detalizuoti. Atleiskite, tai būtų tiesiog nesolidu. Aš manau, kad komitetas pateiks visuomenei apibendrintą, ne iš konteksto ištrauktą informaciją. Mes turime tikslą ir girdėjau prezidentės raginimą išviešinti kuo daugiau informacijos. Tikiuosi, kad mums pavyks tai padaryti. Visuomenei bus atskleista visa informacija, kuri buvo kaupiama daugiau negu 10 metų, apie neteisėtą įtaką, nedeklaruotą įtaką. Kada niekam neatskaitingi, niekieno nerinkti žmonės tenkino savo asmeninius poreikius visų Lietuvos piliečių sąskaita. Kada korumpavo politikus, šantažavo, netgi siekė įtraukti į svarbiausias valstybės institucijas savo žmones: prokuratūra, teismai, ministerijos. Tikrai įspūdingas sąrašas ir jis tikrai neapsiriboja viena įmone.

Yra nesolidu, kad iš valstybės institucijų parlamentinio tyrimo medžiaga tampa vieša anksčiau, negu tai daro komitetas. Tai gali būti tik dalis informacijos, ja galima vėliau manipuliuoti ir t.t. Palaukime porą savaičių ir pamatysime ne vieną įmonę. Labai to tikiuosi. Bent jau kaip pirmininkas tikrai kovosiu, kad visuomenė sužinotų visą tyrimą medžiagą, kurią surinko NSGK.

– O, jūsų nuomone, būtų normalu viešinti kai kurių asmenų susirašinėjimus trumposiomis žinutėmis? Pavyzdžiui, T. Dapkaus ir R. Kurlianskio žinutes: „ryt 10 m. jūsų politiniam projektui. Pamenu, kaip skilo nuo abonento, ir kaip visi svarstė, kad turbūt neišgyvens, o išgyveno ir dar šiemet paims valdžią. Toliaregiška...“ Čia dalis medžiagos apie tai kaip, anot saugumo, Liberalų sąjūdis yra iš esmės „MG Baltic“ koncerno nuo A. Zuoko partijos atskelta grupė ir įkurta nauja politinė jėga „MG Baltic“ iniciatyva. Liberalų sąjūdis kaip „MG Baltic“ projektas – taip formuluoja VSD. Tokius pokalbius jūs tiesiog viešinsite? Tai teisėta?

– Pasakysiu taip – aš galiu komentuoti tik komiteto išvadas. Šiandien jų nėra, visos jos yra įslaptintos, todėl komentuoti tai, kas gauta iš patikimų žiniasklaidos šaltinių, man būtų sudėtinga. Neslėpsiu, mes šiandien ryte gavome trečdalį išslaptintos informacijos iš tos, kurios prašėme. Likusi informacija turėtų būti komitetui pateikta iki trečiadienio. Tada procedūra yra tokia, kad komiteto nariai, atsižvelgiant į gautą medžiagą, formuluos savo išvadas, šlifuos kiekvieną pastraipą. Bet noriu pasakyti, kad visuomenė gaus visą informaciją. Aš esu šalininkas, kad visi 149 lapai, kuriuos mes dabar parašėme, būtų prieinami visuomenei. Kad tiek žurnalistai, tiek politologai galėtų daryti savo įžvalgas.

Manau, kad mums neišvengiamai reikia priimti sprendimus – kalbu apie įstatymų leidybą, apie institucijų stiprinimą, kad užkištume tas landas, per kurias netenkame labai daug vertės ir lėšų. Dėl to stringa mūsų valstybės raida. Mūsų tikslas – parodyti tas skyles. Tikrai nieko nekaltinsime, mes pateiksime tai, kaip veikia politika, kaip priimami sprendimai. Mes pateiksime pagrindinius interesus, tarpininkus, pagrindinius tikslus, sandorius ir t.t. Visa tai bus pateikta, ir aš manau, kad šiuo klausimu pozicija ir opozicija turėtų susivienyti. Tik tada mes galime padaryti didelį proveržį, nors taip Lietuva tikrai yra daug pasiekusi.

– Pone Bakai, tai, ką jūs kalbate, be abejonės yra labai svarbu. Jūs dabar negalite pasakyti tų 5 koncernų ar verslo grupių, kurių veiklą, politinę galią tyrėte, bet tai yra, sakykime taip – praeities įtaka. Turbūt akivaizdu, kad pasakius A reikia pasakyti ir B – dabar įtaka taip pat yra galima. Žinome, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas R. Karbauskis yra vienos stambiausių verslo organizacijų Lietuvoje savininkas. Ir tai negali neturėti poveikio politinei sistemai. Kaip su tuo?

– Galėtumėte patikslinti, kur tas poveikis yra? Aš NSGK vadovauju dvejus metus. Per tą laiką nesu gavęs nė vieno prašymo, netgi pasidomėjimo iš partijos primininko apie tai, ką mes darome, ką tiriame. Priešingai – per dvejus metus buvo priimti sprendimai, kurie be precedento sustiprino mūsų krašto saugumą, sustiprino mūsų žvalgybas, jų pajėgumus. Dabar yra pertvarkoma valstybės tarnyba. Manau, mes tokių sprendimų neturėjome pastaruosius 14 metų – nuo stojimo į NATO.

– Jūsų tyrimas „Agrokoncerno“ niekaip nelietė: nei rusiškų trąšų vežimo į ES, nei keliasdešimt tūkstančių hektarų valdymo, nei sprendimų, susijusių su žemės ūkiu, kontekste ir t.t. Jūs to koncerno neanalizavote?

– Aš jums atsakysiu į tą klausimą, kai mes baigsime tyrimą.