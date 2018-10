Suskaičiavo, kiek Lietuvai atsiėjo popiežiaus vizitas

„Maždaug 49 nuošimčiai surinktų lėšų buvo kompensuojamos valstybės dėl scenų statymo, infrastruktūros, kita pusė surinkta per bažnyčias, per rinkliavas, asmenų aukomis, verslo pagalba ir iš įvairių fondų“, – antradienį per spaudos konferenciją sakė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.

Anot jo, Bažnyčia vizito išlaidoms surinko 712,6 tūkst. eurų, valstybės kompensuojama dalis – 858,4 tūkst. eurų. Tai neapima savivaldybių, teisėsaugos patirtų išlaidų užtikrinant saugumą.

Pasak Vyriausybės kanclerio Algirdo Stončaičio, Vyriausybė išlaiko įsipareigojimus kompensuoti iki 1,5 mln. eurų išlaidų, tad be Bažnyčios kitoms valstybės institucijoms kompensacijos gali sudaryti dar iki 700–800 tūkst. eurų.

Jis tikisi, kad įvertinus pateiktas ataskaitas, išlaidų pagrįstumą, pinigai bus pradėti mokėti po kelių savaičių.

Vizito metu Vilniuje ir Kaune dirbo 1,5 tūkst. savanorių, 400 žurnalistų, pusė jų – iš užsienio.

Masiškiausias renginys buvo popiežiaus laikytos šv. Mišios Kauno Santakoje – čia susirinko per 100 tūkst. žmonių. Apie 60 tūkst. jaunuolių atvyko į popiežiaus susitikimą su jaunimu Vilniuje, Katedros aikštėje.

Buvo netikėtumų – atsiprašome už juos. Žinome, kad Vilniuje popiežius du kartus, kai buvo numatyta važiuoti papamobiliu, nusprendė važiuoti uždara mašina.

Renginiuose, anot Bažnyčios atstovų, lankėsi šimtai užsienio piligrimų, daugiausia – iš Baltarusijos ir Lenkijos.

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas apgailestavo, kad dėl dalyvių gausos ne visi galėjo priimti Komuniją.

Anot G. Grušo, Lietuvos vardas skambėjo tarptautinėje žiniasklaidoje, o žmonių, susirinkusių į susitikimus su Šventuoju Tėvu, dvasia jam priminė Sąjūdžio dvasią.

„Buvo labai daug gražių ženklų, net ir Dievo parūpintų, kaip vaivorykštės virš Kauno Santakos, buvo labai daug gražių momentų, kai žmonės vieni kitiems padėjo, kad galėtų pamatyti popiežių.

„Žinome, kad tai sudarė nepatogumų žmonėms, jie nuliūdo negalėję matyti popiežiaus, bet tai tikrai nepaneigė fakto, kad popiežiaus atvykimas, jo vizitas ir saugus išvykimas namo buvo kompleksiškai labai graži šventė“, – pridūrė jis.

Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas vizitą iš saugumo pusės vadino pavykusiu bei dėkojo policijos, Vadovybės apsaugos pareigūnams už jų darbą. Anot jo, rengdamiesi vizitui, pareigūnai buvo nuvykę į Airiją, stebėjo ten vykstančius protestus.

„Tinkamai pasiruošėme, puikiai išanalizavome situaciją, matėme grėsmes, jas suvaldėme ir vizitas įvyko puikiai, sklandžiai“, – tvirtino ministras.

Pasak Bažnyčios atstovų, pontifiko išsakytos mintys ir žinia bus toliau apmąstoma, analizuojama parapijose.

Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankėsi rugsėjo 22 – 23 dienomis.