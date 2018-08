Rugsėjį – didžiausia pilietinė iniciatyva pasaulyje

"World Cleanup Day" – tai akcija, kurią inicijuoja Estijoje įkurta "Let’s do It!" organizacija, 2008 m. sudrebinusi pasaulį tikslu per vieną dieną sutvarkyti visa Estiją ir išvalyti ją nuo šiukšlių. Kaimyninės šalies pavyzdžiu pasekė kitos šalys, taip pat ir Lietuva – įkurdama "Mes Darom" organizaciją, kurios kasmetinės akcijos jau tapusios neatsiejama pavasarinių veiklų dalis didžiajai daliai Lietuvos gyventojų.

Šiemet Estija su "Let’s do it!" Ir "JCI" organizacijomis iškėlė dar didesnį tikslą – savo šimtmečio proga padovanoti pasauliui didžiausią pilietinę iniciatyvą – per vieną dieną sutvarkyti visą pasaulį.

Į šią akciją jau įsitraukė 150 pasaulio valstybių, visos jos rugsėjo 15 d. tvarkys savo teritorijas, planuojama, kad akcijoje dalyvaus apie 5 proc. pasaulio gyventojų. Žymūs asmenys, valdžios atstovai įsitraukia matydami skaudžią realybę – bešeimininkių atliekų kiekius miestuose ir gamtoje. Užsienio šalyse plačiai paplitęs posakis "trash blindness" atkreipia dėmesį į tai, kad mes esame taip įpratę prie besimėtančių šiukšlių, jog tai tapo savaime suprantamu reiškiniu. Į pasaulinę akciją įsitraukia tokios didelės įmonės kaip "Microsoft", "Radisson Blu", "Skype", "Hyundai" ir daug kitų.

Kas vyks Lietuvoje?

Esame pakankamai tvarkinga šalis ir kiekvienais metais bešeimininkių atliekų šalies teritorijoje randame vis mažiau. Pavyzdžiui, "Darom" akcijos metu 2016 m. buvo surinkta apie 2 tūkst. t atliekų, o štai 2018 m. šis skaičius buvo mažesnis – 1,5 tūkst. t.

Ką Lietuva veiks pasaulinę tvarkymosi dieną?

Lietuvoje akciją "World Cleanup Day", kaip ir visame pasaulyje, organizuoja "Darom" ir "JCI" organizacijos.

Turime 35 nuostabius regioninius ir nacionalinius parkus. Šios akcijos dieną Lietuvoje įmonės, bendruomenės, organizacijos jungiasi siekiant sutvarkyti šių parkų teritorijas.

Ką darysime? Rinksime rastas atliekas parkuose, upėse, ežeruose, tvarkysime piliakalnius, šlaitus, keliukus, pavėsines bei kitus infrastruktūros objektus.

Prie akcijos Lietuvoje jau prisijungė įvairios organizacijos, bendruomenės, ugdymo įstaigos, įmonės. Tvarkyti nacionalinius ir regioninius parkus jau įsipareigojo didieji prekybos centrai, telekomunikacijos milžinės, bankinis sektorius, pramonės, paslaugų ir kitos įmonės. Mažos ir didelės, bet visos kartu pasiruošusios sutvarkyti Lietuvą.

Rugsėjo 15 d. vyks ir įvairios edukacinės programos bei pramogos, kurių metu gyventojai bus supažindinami su didžiausiomis aplinkosaugos problemomis, dalyvaus įvairiose dirbtuvėse, ieškos sprendimų, kaip prisidėti prie aplinkos tausojimo bei dalyvaus įvairiuose smagiuose eksperimentuose bei sportinėse pramogose.

Paminėkime savo šimtmetį parodydami pasauliui, kokį gamtinį turtą turime, bei išmokime jį puoselėti. Prisijunkime prie "World Cleanup Day" ir tvarkydami savo šalį išsaugokime planetą.

O ką jūs veiksite rugsėjo 15 d.?

Savanoriauk.

Tapk organizaciniu partneriu.

Registruok savo komandą tvarkymuisi.