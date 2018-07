Primena, kiek kartų padidėjo baudos už kyšius: praeis noras papirkinėti

Kaip rašoma STT pranešime, pagal Baudžiamąjį kodeksą, galimos baudos už papirkimą vidutiniškai pakilo 5 kartus.

Alternatyviai taip pat gali būti taikomas ir laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 7 metų.

Statistika

Lietuvos policija savo internetiniame puslapyje rašo, kad ankstesnių metų statistika rodė, jog papirkimų skaičius augo. Tačiau šis skaičius visuomet buvo panašus, tik pastaraisiais metais buvo užfiksuojama daugiau papirkimų, nes buvo įkurtas kovos su korupcija padalinys, pradėta griežtesnė šios srities kontrolė ir nepakantumo papirkimams skatinimas bei nusikalstamų veikų registravimas.

2016 m. tyrimo rezultatai rodo, kad minėtos priemonės davė puikių rezultatų. Palyginus su 2015 m., papirkimo atvejų skaičius sumažėjo 42,3 proc. ir tesiekė 471.

Pareigūnų duomenimis, kiekvienais metais mažėja kyšį duodančių moterų skaičius. Tokia situacija yra dėl to, kad moterys labiau bijo užsitraukti baudžiamąją atsakomybę ir susigadinti reputaciją. Be to, vairuotojo pažymėjimą turinčių moterų skaičius Lietuvoje yra žymiai mažesnis nei vyrų. Taip pat moterys yra linkusios gerokai rečiau daryti kelių eismo pažeidimus, o jei juos padaro ir būna sustabdytos, dažniau reiškia emocijas ašaromis, bando prašyti, kad paleistų ar skambina artimiesiems pasitarti, negu siūlo kyšį.

Duomenys rodo, kad dažniausiai pareigūnus papirkti bando 20-49 metų žmonės. Tokio amžiaus vairuotojų yra daugiausiai, tai darbingo amžiaus, skubantys ir užimti žmonės, kurie stengiasi išsisukti, kad neturėtų „įrašų“, kurie galėtų pakenkti reputacijai.

Be to, tokio amžiaus žmonės turi iš tėvų perimtą vertybinį pavyzdį, seka jų pavyzdžiu „pinigais tvarkant reikalus“, todėl korupcinio veikimo modelis yra labiausiai įsišaknijęs būtent šio amžiaus grupėje, kur kyšis vis dar laikomas norma.

Pareigūnai pastebi, kad sumažėjo siūlomos kyšio sumos vidurkis. Manoma, kad tai susiję su euro įvedimu. 2015 m. pradžioje Lietuvoje išleidžiamų pinigų suma eurais buvo šiek tiek mažesnė nei vidutinė, tad tikėtina, kad tai galėjo sumažinti visų metų rodiklius. Be to, įdomu ir tai, kad kyšiai siūlomi ne tik pinigais. Pastaraisiais metais pareigūnams buvo pasiūlyti du kebabai, kiaušinių, sunkvežimis malkų ir mobilusis telefonas "iPhone"