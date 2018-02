Policija modernizuojasi: gatvėse dirbs komisariatai ant ratų

„Šis projektas yra puikus pavyzdys, parodantis, kad Lietuvoje mes turime stiprią gynybos ir saugumo pramonę, kuri geba įgyvendinti išskirtinius užsakymus ne tik Lietuvos, bet ir tarptautiniu lygiu“, – teigia Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacijos (LGSPA) direktorius Rosvaldas Gorbačiovas.

Neeilinis policijos užsakymas

Šalies gynybos ir saugumo pramonei atstovaujanti bendrovė „Altas komercinis transportas“, LGSPA narė, jau turi patirties gaminant konvojavimui skirtas transporto priemones bei greitosios medicinos pagalbos automobilius tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkoms, o šiuo metu įgyvendina neeilinį Lietuvos policijos užsakymą – čia kovo mėnesį bus baigti gaminti mobiliais policijos biurais vadinami 114 automobilių, kurie kasdienį policijos darbą leis pakylėti į naują kokybės lygį, rašoma pranešime spaudai.

Modernią gamyklą Avižienių seniūnijoje netoli Vilniaus turinti bendrovė laimėjo Lietuvos policijos departamento paskelbtą konkursą, kurio vertė – 4,9 mln. eurų.

Naujieji policijos automobiliai bus aprūpinti pagrindinėmis kasdieniam policijos darbui būtinomis priemonėmis: juose bus sukurtos darbo vietos 3–4 policijos pareigūnams, kurie nevažiuodami į komisariatą galės iš karto surašyti protokolą ar atlikti kitus būtinus veiksmus.

Automobiliuose bus įrengtos ir mini areštinės, kuriose bus galima laikinai laikyti iki dviejų pažeidėjų, taip pat įrengtos specialios nišos ginklams, neperšaunamoms liemenėms ar vadinamiesiems „ežiams“ (priverstinio automobilių stabdymo priemonėms) laikyti. Visuose automobiliuose bus elektros lizdai, kondicionieriai, specialus apšvietimas, vaizdo kameros viduje ir išorėje.

Kasdien pagaminama po tris automobilius

„114 automobilių policijai mes pagaminsime mažiau nei per 10 savaičių – suderinus gamybos procesą pro gamyklos vartus per dieną išvažiuos po tris automobilius. Tai yra labai geras rezultatas. Per tokį trumpą laiką pagaminti tokį didelį kiekį specializuotų automobilių mums leidžia išskirtinė praktinė patirtis, gerai išplėtoti gamybos pajėgumai bei gamyboje naudojamos inovacijos“, – teigė bendrovės „Altas komercinis transportas“ generalinis direktorius Edvardas Radzevičius.

Įgyvendinant policijos užsakymą iš pradžių buvo pagamintas prototipas, o vėliau jo pagrindu ir kiti automobiliai. Gamyba vyksta specialiai šiam projektui parengtoje linijoje, į kurią kas tris valandas vienas automobilis įvažiuoja ir vienas iš jos išvažiuoja.

„Policija turėjo aiškią viziją, kokių automobilių jiems reikia, o viską sukūrė ir nuo pradžios iki pabaigos įgyvendino pati įmonė. Tai pareikalavo daug specifinių žinių, išskirtinės patirties, tikslumo. Galime tik pasidžiaugti, kad tokie projektai įgyvendinami ir Lietuvoje, mūsų gynybos ir saugumo pramonės“, – pažymėjo R. Gorbačiovas.

Pasak asociacijos direktoriaus, tai, kad vietos saugumo sektoriui skirtą produkciją gali gaminti Lietuvoje veikianti įmonė, svarbu ir dėl to, kad gaminiai yra specifiniai: čia svarbi betarpiška komunikacija, konkrečių poreikių nustatymas, greitas aptarnavimas prieš ir po užsakymo įgyvendinimo.

„Tai ir mūsų specialistų įvertinimas. Akivaizdu, kad mes Lietuvoje galime įgyvendinti net pačius sudėtingiausius projektus ir svarbiausia, padaryti tai kokybiškai ir laiku. Tai didelė nauda ir Lietuvos ekonomikai, nes lėšos lieka mūsų šalyje“, – pastebi R. Gorbačiovas.