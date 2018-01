Policija imasi netradicinių priemonių – pažeidėjams dalins žvakes

Akcija „Kiekvienas yra pėsčiasis“ vyks sausio ir vasario mėnesiais.

Naują priemonę pristatęs Lietuvos kelių policijos tarnybos vadovas Vytautas Grašys antradienį žurnalistams sakė, kad keliuose be atšvaitų tamsiu paros metu vaikštantys pėstieji gaus protokolą (gresia bauda nuo 20-40 eurų), atšvaitą ir žvakę. Žvakę gaus ir pėsčiųjų nepraleidžiantys vairuotojai, be to, jiems, kaip ir numato įstatymai, grės teisės vairuoti atėmimas. Policija tikisi, kad šios priemonės atkreips eismo dalyvių dėmesį ir kelyje jie elgsis atsakingiau.

„Žvakė įteikiama tam, kad žmogus susimąstytų, kaip jis neatsakingai elgėsi kelyje. Pati didžiausia bauda yra sveikata ir gyvybė, apie tai turėtume susimąstyti. Įteikta žvakutė vers labiau susimąstyti apie atsakingą dalyvavimą eisme. Tikime, kad jie tas žvakutes parsineš namo ir pasidalis patirtimi, kurią patyrė darydami pažeidimą“,– sakė V. Grašys.

Pastaraisiais metais žuvusiųjų keliuose nemažėja, o eismo įvykių, kuriuose nukenčia žmonės, netgi padaugėjo.

Vilniuje, Žvėryne, T. Narbuto ir Sėlių gatvių susikirtime akciją pristatę policininkai dalijo atšvaitus jų neturėjusiems pėstiesiems. Kai kurie nenoriai ėmė žvakes.

„Gal, ačiū, nereikia“, – policininkams sakė pagyvenusi moteris, kuri džiugiai priėmė atšvaitą, tačiau pamačiusi žvakę sutriko, bet galiausiai ją priėmė. Nemaža dalis be atšvaitų ėjusių pėsčiųjų – įvairaus amžiaus moksleiviai.

Policijos departamentas teigia, kad saugus dalyvavimas eisme kasdien tampa vis didesniu iššūkiu pėstiesiems. Policijos duomenimis, 2017 metais pėstieji sudarė antrą pagal žuvusiųjų žmonių skaičių eismo dalyvių kategoriją.

Praėjusiais metais kas trečias eismo įvykis įvyko užvažiavus ant pėsčiojo, kas antras susidūrimas baigėsi pėsčiojo žūtimi.

Pernai avarijose iš viso 192 žmonės, – tiek pat eismo dalyvių žuvo ir 2016 m.