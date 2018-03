P. Urbšys lieka su „valstiečiais“: žadama pritarti komisijos dėl žemės sudarymui

„Yra tokia nuomonė, kad komisija reikalinga ir nepritarti pagrindinio komiteto sprendimui. Reikia komisiją sudaryti, bet dar turės būti pavesta kitam komitetui apsvarstyti, nes dabar yra neigiama Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada“, – BNS trečiadienį sakė P. Urbšys.

Anot jo, kadangi komisijos sudarymui nepritarė Teisės ir teisėtvarkos komitetas, turėtų būti nepritarta jo išvadai, o klausimą pasiūlyti iš naujo įvertinti Kaimo reikalų komitetui.

P. Urbšys kartu BNS teigė, kad „valstiečiai“ trečiadienį nesvarstė jo likimo frakcijoje klausimo, o jis taip pat liekantis jos nariu ir šis sprendimas priklausys, ar bus sudaryta tyrimo komisija.

P. Urbšys anksčiau teigė paliksiantis frakciją, jei „valstiečiai“ atmes tyrimą dėl žemės įsigijimo. LVŽS vadovas naujienų portalui delfi.lt sakė manantis, kad P. Urbšys ieško preteksto pasitraukti iš frakcijos, siūlysiantis ją palikti pačiam.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas pirmadienį nepritarė specialios komisijos dėl žemės reikalų sudarymui.

Galutinis balsavimas dėl komisijos sudarymo numatomas ketvirtadienį – jeigu Seimas komiteto sprendimui pritars, komisija nebus kuriama, o jeigu atmes, klausimą dėl jos sukūrimo iš naujo svarstys kitas parlamentinis komitetas, ir Seimas dėl jo balsuos vėl.

Parlamentinio tyrimo, kuris iki lapkričio pateiktų Seimui atsakymus į daugelį klausimų dėl žemės valdymo ir įsigijimo, prašo opozicinė konservatorių frakcija, iniciatyvą parėmė ir keli liberalai bei „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos nariai.

Tyrimo siūloma imtis paaiškėjus, kad „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui priklausantis „Agrokoncernas“ naudojosi politiko sūnų, sesers, brolio, tėvo valdoma žeme ir galbūt nepaiso tvarkos, kad vienas fizinis arba juridinis asmuo gali valdyti ne daugiau kaip 500 hektarų.

Jeigu Seimas sudarys komisiją, ji turės atsakyti į tris dešimtis klausimų, susijusių su dirbamos žemės įsigijimu, į Lietuvą iš trečiųjų šalių įvežamų trąšų, augalų apsaugos priemonių, žemės ūkio technikos pardavimus, grūdų ir aliejinių augalų, sėklų rinkų pasidalinimą, grūdų elevatorių valdymą.

Be to, siūloma aiškintis, kas valdo daugiau nei 500 hektarų žemės, nustatyti, kiek jos yra įsigijusios žemės ūkio, technikos ar trąšų prekybos įmonės.

Taip būtų bandoma nustatyti, kaip žmonės ir įmonės apeina 500 hektarų ribojimą ir ar dabartinis teisinis reguliavimas yra pakankamas. Be to, komisija aiškinsis, kaip plačiai paplitęs vekselių naudojimas žemės ūkyje ir kiek žmonių dėl to prarado savo žemę.

Komisija turėtų pateikti išvadą, kaip reikėtų keisti žemės įsigijimo ir valdymo politiką bei tai numatančius įstatymus.