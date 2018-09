Nemokamas viešasis transportas – ir šiauliečiams?

Šiaulių miesto savivaldybė planuoja kelias dienas per metus viešąjį transportą padaryti nemokamą.

Šiuo metu svarstoma, kad viešasis transportas galėtų būti nemokamas minint Dieną be automobilio – rugsėjo 22–ąją ir Visų Šventųjų dieną – lapkričio 1–ąją, pranešė Šiaulių savivaldybė.

„Lapkričio 1-ąją tikrai yra daug didesnis nei įprastai transporto paslaugų poreikis. (...) Ši naujovė lapkričio 1-ąją galėtų padėti prie miesto kapinių mažinant ir transporto srautus“, – pranešime cituojamas savivaldybės meras Artūras Visockas.

Diena be automobilio, pasak mero, svarbi idėjine prasme, skatinant visuomenės sąmoningumą.

Šis siūlymas bus svarstomas spalio 4 dienos posėdyje.

Svarstoma, kad ateityje šis nemokamų kelionių dienų sąrašas dar galėtų būti pildomas.

Galimybę nemokamai važiuoti viešuoju transportu siūlo ir kitų miestų savivaldybės: Vilniuje ir Kaune kelionės nemokamos per valstybines šventes, Kaune – ir per Dieną be automobilio.

Pakruojyje šio rajono gyventojams viešasis transportas nemokamas visomis dienomis.