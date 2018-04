Neįgaliųjų atstovai kritikuoja globos namų reformą

Pasak neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų, globos įstaigų reforma turėtų sudaryti sąlygas neįgaliems žmonėms būti globojamiems šeimose.

Tačiau, anot jų, šiuo metu vykdoma reforma šeimoms beveik nesudarys galimybių naudotis naujais pagalbos būdais arba vers stoti į ilgą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sutinka, kad paslaugų prieinamumas nepakankamas, todėl numatoma ir toliau globos institucijas skaidyti į mažesnes įstaigas.

Šalyje įsteigta 200 dienos užimtumo centrų, teikiama pagalba į namus, be to, įsteigtos 3 dešimtys grupinio gyvenimo namų.