Naujasis LRT sezonas žiūrovus pasitiks su pokyčiais

LRT generalinio direktoriaus pavaduotojas Gytis Oganauskas tikina, kad taip bus atkurtas nuomonių daugumos balansas, o LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis neskuba pranašauti šio sprendimo sėkmės: „Kyla klausimas, ar laidos pamainai pavyks pasiekti tą patį lygį.“

Penki žurnalistai vietoje vieno – geriau?

Antradienio popietę LRT taryba buvo supažindinta ir patvirtino pasibaigusio LRT programų konkurso rezultatus. Dėl galimybės pristatyti savo produkciją LRT eteryje šiemet varžėsi daugiau nei 90 televizijos prodiuserių ir prodiuserinių įmonių, pateikusių 262 projektus.

„Konkurencija tarp laidų tokia didelė, o projektų tiek daug, kad nusprendėme dažninti konkursus ir daryti juos du kartus per metus. Antradienį per posėdį patvirtintos programos, kurios bus rodomos nuo naujo sezono ir, tikėtina, iki naujųjų metų. Rudenį vykdysime dar vieną konkursą, per kurį laidos, negavusios eterio rudenį, turės galimybę būti rodomos po naujųjų metų arba pavasarį“, – teigia G. Oganauskas.

Kalbėdamas apie laidų pokyčius jis paminėjo turbūt daugiausia diskusijų sukėlusią žurnalisto Edmundo Jakilaičio laidos „Dėmesio centre“ eros pabaigą: „Vietoje šios laidos atsiras kasdieninė aktualijų rubrika, kurią ves penki skirtingi žurnalistai. Svarbu paminėti, kad jei laidos nematysime rudenį, tai nereiškia, kad jos nebus po naujų metų. Daugiau pokyčių tarp laidų LRT žiūrovams negalėčiau įvardyti, tik dar kol kas neberodysime serialo „Lietuvos kolumbai.“

Manome, kad geriau turėti penki vedėjus nei vieną – daugiau skirtingų laidų vedėjų, daugiau ir nuomonių.

LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės pavaduotojas tikina, kad nors ir visuomenėje buvo daug kalbama apie tai, kad E. Jakilaitis dingsta iš LRT eterio, taip tikrai nebus.

„Lieka šio žurnalisto vedama kassavaitinė laida „LRT forumas“, taip pat laidų ciklas „Nacionalinė ekspedicija“. Sprendimas dėl laidos buvo priimtas pirmiausia dėl to, kad LRT informacines laidas analizavę ekspertai yra teigę, jog būtinas platesnis nuomonių spektras ir vedėjų įvairovė. Be to, manome, kad geriau turėti penki vedėjus nei vieną – daugiau skirtingų laidų vedėjų, daugiau ir nuomonių“, – teigia G. Oganauskas.

LRT tarybos pirmininkas L. Gadeikis svarsto, ar šis sprendimas nėra per daug rizikingas, tačiau tuoj pat priduria, kad taryba neturėtų spręsti konkrečių laidų likimo.

„Iš eterio pašalinti vieną populiariausių laidų yra rizikinga ir kyla klausimas, ar pamaina pasieks tą patį lygį. Kita vertus, administracijos motyvas apie penkis skirtingus žurnalistus pateisina pasirinktą kelią. Bėda būtų tada, jei paaiškėtų, kad žiūrovai vis dėlto nori matyti tą vieną laidą vietoj penkių kitų žurnalistų“, – nuogąstauja LRT tarybos pirmininkas.

G. Oganauskas pabrėžia nesutinkantis su kalbomis apie tai, kad kažkuris iš naujų vedėjų turi palankesnį požiūrį valdantiesiems Seime: „Tai, kad nebelieka laidos „Dėmesio centre“, nereiškia, kad politikos aktualijos bus apšviečiamos politikams palankesniu būdu, todėl jokios valdančiųjų sąmokslo teorijos šioje situacijoje nėra.“

Eteryje išvysime naujų laidų

Naujajame LRT sezone žiūrovams bus pristatyta daug naujų projektų – tiek šviečiamojo, tiek pramoginio turinio.

„Pristatysime projektą „100 valandų Lietuvai“ – tai šimto valandų transliacija, į kurią įsijungs visos LRT platformos – portalas LRT.lt, LRT TELEVIZIJA ir LRT RADIJAS. Dar neatskleisime konkrečios vietos, bet iš ten bus tiesiogiai transliuojama „Panorama“, žmonės galės stebėti, kaip dirba laidų vedėjai, operatoriai, žurnalistai ir reporteriai.

Taip pat eterį išvys ir naujas muzikinis ciklas „Poetų dainos“, kur garsiausi šalies dainininkai atliks žinomų poetų dainas, bus lankomasi jų gyvenimo vietose, bendraujama su šeima ir artimaisiais. Dar vienas svarbus projektas – dokumentinių apybraižų ciklas „Neužmiršti“ – keturiolika portretinių serijų apie Sausio 13-osios aukų gyvenimą“, – naujus projektus vardija G. Oganauskas.

Dėl kultūros dar reikia padiskutuoti

Antradienį vykusiame posėdyje LRT taryba nusprendė neskubėti keisti kanalo LRT KULTŪRA pavadinimo ir į diskusiją įtraukti visuomenę.

„Nusprendėme, kad turime daugiau diskutuoti, kalbėti su kultūrininkais ir visuomene. Pagrindinė kanalo problema ta, kad jo turinį sudaro gana eklektiškas programų mišinys, kuris neatspindi pavadinimo. Kaip ir anksčiau teigėme, mūsų tikslas nėra sumažinti kultūros – atsiras laida apie kiną, naujas muzikinis projektas bei kasdienės „Kultūros žinios“.

Abiem atvejais, nesvarbu, ar kanalas ir toliau vadintųsi LRT KULTŪRA, ar LRT PLIUS, sektų skirtingi jo pozicijos stiprinimo strategijos žingsniai. Vis dėlto manome, kad pakeitus kanalo pavadinimą prisidėtų ta dalis auditorijos, kuri šiuo metu mano, jog LRT KULTŪRA yra elitinis ir todėl mažiau patrauklus kanalas“, – kalba LRT generalinės direktorės pavaduotojas G. Oganauskas.