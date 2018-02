NATO naikintuvai lydėjo du Rusijos karo orlaivius

Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, vasario 1 dieną palydėtas Rusijos naikintuvas „Su-27“, skridęs iš žemyninės dalies į Karaliaučiaus sritį. Jis vyko be skrydžio plano, be radiolokacinio atsakiklio, be radijo ryšio.

Tą pačią dieną NATO naikintuvai atpažino ir palydėjo rusų transporto lėktuvą „An-26“. Šis skrido iš Karaliaučiaus srities į Rusijos žemyninę dalį. Orlaivis vyko su įjungtu atsakikliu, radijo ryšį palaikė ir skrydžio planą turėjo.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.