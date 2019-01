Naktį eismo sąlygas sunkins pūga, įspėja kelininkai.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį pustys, vietomis kils trumpa pūga, laikysis plikledis. Vėjas pietryčių, 7–12 metrų per sekundę, vakariniame šalies pakraštyje gūsiai 15-17 metrų per sekundę, naktį pajūryje iki 15 metrų per sekundę.

Žemiausia oro temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šalčio, vietomis pažemės iki 11-13 laipsnių šalčio.

16 val. duomenimis, visoje Lietuvoje magistralinių kelių dangos daugiausia sausos, vietomis yra drėgnų ruožų.

Mažesnio eismo intensyvumo krašto ir rajoniniai keliai padengti prispausto sniego sluoksniu, provėžoti, slidūs, pranešė Automobilių kelių direkcija.

Šalyje be kritulių. Oro temperatūra nuo 5 iki 9 laipsnių šalčio.