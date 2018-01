Nacionalinio stadiono konkurso užkulisiai: konkurentus pašalino techninė klaida?

Strigo e.sistema

Beveik tris dešimtmečius Vilniuje bandoma vystyti nacionalinio stadiono idėja, atrodo, vėl sukels nemenką skandalą, nes bus renkamasi iš vieno pasiūlymo.

Pašalinti antrąjį konkurso dalyvį nuspręsta, nes dokumentai konkursui buvo pateikti popieriniu, o ne elektroniniu formatu, kaip reikalauja įstatymas.

R.Načajus sako, kad buvo susidurta su konkurso e.sistemos nesklandumais ir apie juos pranešta atitinkamoms institucijoms. Bendrovė Vilniaus nacionalinis stadionas elektroniniu būdu keldama reikiamus dokumentus susidūrė su problemomis – dokumentus įkelti pavyko, tačiau sistema neleido jų pasirašyti, todėl buvo nuspręsta pateikti popierinį pasiūlymo variantą. Nors iki nustatyto termino (t.y. iki 2017 m. gruodžio 8 d. 12 val.) ir pavyko tai padaryti, tačiau tai užkliuvo Viešųjų pirkimų tarybai (VPT) ir Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA), todėl Vilniaus savivaldybės komisija nusprendė nepriimti bendrovės projekto.

Į tai viešoje erdvėje sureagavo ir būrys įžymybių. Tarp jų – dainininkas Marijus Mikutavičius. "Taisyklės pažeistos, Centrinė projektų valdymo agentūra žada mesti neklaužadą iš konkurso. Gerai. Taisyklės paprastai turi turėti priežastį, kitaip jos durnos taisyklės. Tikiu, kad elektroninis pasiūlymas yra šimtą kartą patogesnis reikalas, jeigu turi 50 konkurso dalyvių. Niekas nenori raustis kalne popierių. Bet dabar – du. Na, galima ir tą popierių pavartyti? Mes čia sekretorių stropumą tikriname ar nacionalinį stadioną bandome statyti? Visuomenės interesas koks – institucijų patogumas ar bent jau minimali konkurencija? O jei abudu būtų raštu atnešę? Tada nestatome visai?" – feisbuko paskyroje stebėjosi M.Mikutavičius.

Negalėjo prisijungti

Bendrovės Vilniaus nacionalinio stadiono problemos prasidėjo, kai jos atstovai pabandė įkelti konkursui reikalingus dokumentus į centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS). Po daugelio bandymų, net ir naudojantis instrukcijomis, to padaryti jiems nepavyko.

Bendrovės Vilniaus nacionalinio stadiono atsakyme į komisijos raštą skelbiama, kad 2017 m. gruodžio 8 d. bendrovė telefonu susisiekė su darbo su CVP IS klausimais konsultantu siekdami išsiaiškinti, kodėl nepavyksta CVP sistemoje pasirašyti ir pateikti preliminaraus pasiūlymo. Tada paaiškėjo, kad pasiūlymas negali būti pateikiamas, jei jis nėra pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, o mobiliojo elektroninio parašo, kurį turėjo konkurso dalyvio atstovas, sistema nepalaiko.

Šiuo atveju konkurse norima palikti vieną dalyvį net neperžiūrėjus pasiūlymų turinio ir neįvertinus, kuris geriau atspindi plačius gyventojų poreikius.

Susiklosčius situacijai, kai pasiūlymui pateikti yra būtinas pasiūlymo pasirašymas saugiu elektroniniu parašu, buvo bandyta surasti asmenį, turintį elektroninį parašą USB laikmenoje, kuris galėtų pasirašyti teikiamą pasiūlymą.

Nepaisant to, mėginant pateikti pasiūlymą, buvo susidurta su tolesnėmis techninėmis kliūtimis, tikėtina, dėl "Java" programinės įrangos. Buvo mėginama jungtis prie CVP IS sistemos iš skirtingų kompiuterių, naudojant skirtingas naršykles, buvo instaliuojamos, išinstaliuojamos ir vėl instaliuojamos skirtingos "Java" versijos, tačiau bet kokie bandymai pateikti ir pasirašyti pasiūlymą buvo nesėkmingi.

Iš CVP IS prisijungimo ataskaitos matyti, kad CVP IS naudotojas R.Načajus 2017 m. gruodžio 8 d. laikotarpiu iki 12 val. prie sistemos buvo prisijungęs 23 kartus.

Supratus, kad yra susidurta su techniniais nesklandumais, kurie gali tapti rimta kliūtimi apskritai pateikti preliminarų pasiūlymą ir toliau dalyvauti konkurse, buvo priimtas sprendimas toliau bandyti pasiūlymą pateikti CVP IS priemonėmis, tačiau kartu spausdinti visą preliminarų pasiūlymą bei jo priedus ir nešti popierinį pasiūlymo (su priedais) variantą tiesiai į Vilniaus miesto savivaldybę.

Sutrikimų nebuvo?

"Mes darėme ekrano kopijas, kad nepavyksta prisijungti, skambinome ir į VPT sakydami, kad negalime prisijungti, klausėme ką daryti. Bandėme ir pakeistą įgaliotą asmenį prijungti, ir pačius kompiuterius keisti. Jie savo sistemoje sutrikimų nemato ir argumentuoja, kad ir kitos sistemos yra susijusios su tuo. Kažkokie sutrikimai buvo. Klausimas, ar tie sutrikimai gali būti susiję su "Java", nes naujausia "Java" versija yra devinta, o sistema naudoja aštuntą. Tam, kad būtų detalūs įrodymai, kažkokios institucijos turi paskirti ekspertą, nes mūsų specialistai negali įlįsti į sistemą, o jų specialistai sako, kad jokių problemų nebuvo", – "Kauno dienai" teigė bendrovės Vilniaus nacionalinio stadiono direktorius R.Načajus.

Viešųjų pirkimų tarnybos atstovė spaudai Sigita Arlauskienė vis dėlto teigia, kad jokių sutrikimų sistemoje tuo metu nebuvo.

"Jie kreipėsi į mus, sakė, kad jiems neveikia elektroninė sistema, todėl jie negalėjo pateikti dokumentų. Mes patikrinome, elektroninė sistema tuo metu veikė, ir kiti, kam reikėjo, pateikė savo dokumentus. Nusiuntėme ir Vilniaus savivaldybei nurodymus, kaip jie turi elgtis tokiais atvejais. Paprasčiausiai nereikia paskutiniu momentu imtis tokių dalykų. Jeigu kažkas nesiseka, tai mes visada teikiame konsultacijas, kaip viską pateikti elektroniniu būdu. Bet sistema tuo metu veikė. Jeigu jie sako, kad neveikė, tai yra netiesa. Tuo pačiu metu, kai jie bandė, kitos organizacijos puikiausiai viską pateikė, tai yra patikrinta. Jie patys nusprendė viską pateikti popieriniu variantu, o po to patys nusprendė, kad turi būti priimti. Yra viešųjų pirkimų įstatymas, kuris viską reglamentuoja. Nuo įstatymo nežinojimo niekas nėra atleistas", – kalbėjo S.Arlauskienė.

Manoma, kad galiausiai buvo susidurta su techniniais nesklandumais dėl "Java" versijų nesuderinamumo su CVP IS. Pažymėtina, kad įprastai VPT rekomenduoja įdiegti naujausią "Java" versiją, tačiau 2017 m. rugsėjo 20 d. buvo paskelbta apie naujai išleistą "Java" programinės įrangos versiją ir pranešta apie galimus laikinus techninius nesklandumus bandant pasirašyti pasiūlymus elektroniniu parašu būtent dėl atnaujintos "Java" versijos nesuderinamumo su CVP IS. Manoma, kad šie laikini techniniai nesklandumai nebuvo pašalinti iki 2017 m. gruodžio 8 d. 12 val., dėl to konkurso dalyviui taip ir nepavyko pasirašyti pasiūlymo elektroniniu parašu.

Sprendimą skųs

Bendrovės Vilniaus nacionalinio stadiono vadovas tvirtina ketinantis skųsti komisijos sprendimą uždrausti bendrovei dalyvauti tolesniuose konkurso procesuose.

"Gerbiame komisijos nuomonę, bet nepritariame jų deklaratyviems teiginiams, kurių pagrindu esame šalinami iš konkurso. Manome, kad dėl vieno biurokratinio mygtuko paspaudimo konkurse likus vienam dalyviui kaip tik būtų pažeidžiamas konkurencijos skatinimas, visuomenės interesas, ir galimybė išsirinkti projektą, geriausiai atitinkantį gyventojų lūkesčius ir racionalų valstybės lėšų panaudojimą.

Preliminarių pasiūlymų pateikimas yra tik vienas iš konkurso etapų, kai svarbiausias turėtų būti pasiūlymo turinys. Šiuo atveju norima konkurse palikti vieną dalyvį net neperžiūrėjus pasiūlymų turinio ir neįvertinus, kuris geriau atspindi plačius gyventojų poreikius. Deja, į turinį kol kas apskritai nebuvo kreipiamas dėmesys", – sakė R.Načajus.

77,886 mln. eurų vertės pasiūlymą bendrovė rengė konsultuodamasi su 5 žvaigždučių UEFA sertifikatą turinčia "Amsterdam Arena" ir daugiau kaip 300 projektų visame pasaulyje įgyvendinusiais subrangovais – "KAYI Insaat" grupe.

Bendrovės Vilniaus nacionalinio stadiono direktorius pažymi, kad Koncesijų įstatymas, priešingai nei Viešųjų pirkimų įstatymas, neįtvirtina pareigos pasiūlymus teikti tik naudojantis CVP IS priemonėmis, taip pat nenumato privalomo reikalavimo, kad teikiami pasiūlymai būtų pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, tad pateiktas popierinis preliminarus pasiūlymas nagrinėjamu atveju neprieštarauja Koncesijų įstatymui.

Nuo komentarų susilaiko

Vilniaus miesto savivaldybės ryšių su žiniasklaida specialistė Neringa Kolkaitė atskleidė, kad susiklosčiusi situacija bus vertinama, tačiau iki tol savivaldybė situacijos nėra pasirengusi komentuoti.

"Vilniaus miesto savivaldybė įvertins situaciją ir pateiks platesnį jos vertinimą tik įvertinusi antro konkurso dalyvio UAB "Axis Industries" preliminarų neįpareigojantį pasiūlymą iki vasario 10 d., kaip ir numatyta koncesijos grafike. Susitikimas su UAB "Axis Industries" atstovais preliminariai numatytas sausio 31 d. Iki tol savivaldybė plačiau situacijos nekomentuoja", – teigė N.Kolkaitė.

"Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybė visuomet pasisakė už didesnę konkurenciją šiame konkurse, deja, visų procese dalyvaujančių institucijų išvados buvo nepalankios konkurso dalyviui UAB Vilniaus nacionalinis stadionas – tiek Viešųjų pirkimų tarnybos, tiek Centrinės projektų valdymo agentūros, konsultuojančios konkursą", – pridūrė savivaldybės atstovė.