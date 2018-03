Mokyklas ir darželius užgrius maisto tikrintojai

Nuo šiol mobilioji ekspertų komanda važinės po darželius bei skirtingo tipo mokyklas ir vertins, ar jose yra tinkamai maitinami vaikai, pranešė SAM.

Patikrinimų tikslas – išsiaiškinti blogąsias praktikas ir dėti visas pastangas, kad to nebūtų.

„Iš ugdymo įstaigose esančių maitinimo automatų tikrai turėtų dingti sveikatai nepalankūs, dažniausiai per saldūs užkandžiai, kurie be „greitų“ kalorijų neturi jokios maistinės vertės. Taip pat svarbu, kad ir valgyklose būtų tiekiamas tik sveikatai palankus maistas, kuo daugiau daržovių, šviežių maisto produktų, kurie padėtų užaugti sveikoms asmenybėms. Be to, maitinimas ugdymo įstaigoje turi ir edukacinę reikšmę“, – teigia mobiliosios ekspertų komandos pirmininkas, SAM Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas Almantas Kranauskas.

Pasak jo, atsižvelgiant į ugdymo įstaigų maitinimo vertinimo rezultatus, bus toliau tobulinama maitinimo ugdymo įstaigose organizavimo tvarka.

Mobiliosios komandos ekspertai maisto kokybės tikrinimus pradėjo nuo gydymo įstaigų, kur vertino pacientams tiekiamą maistą. Po šių patikrinimų paskelbta, kad rengiamos privalomos gydymo įstaigų maitinimo taisyklės.

„Dabar kurį laiką bus susikoncentruota į ugdymo įstaigas, kur bus vertinama vaikų mitybos situacija. Po to ekspertai vėl grįš į ligonines, nes matome, kad mūsų misija dar tikrai nėra baigta“, – pranešime spaudai teigia sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė savo ruožtu aiškina, kad patikrinimais mokyklose siekiama ne bausti, o gerinti mokinių maitinimo sąlygas ir skatinti mokyklų administracijas bendradarbiauti su mitybos specialistais, VMVT darbuotojais.

„Darželiuose ir bendrojo ugdymo įstaigose mokosi apie 430 tūkst. Lietuvos vaikų, kurių daugumą šiose įstaigose ir maitinasi. Girdime daug kritiškų mokinių ir jų tėvų pastabų dėl maisto vertingumo ir kokybės. Nesveiko, beverčio maisto tikrai neturėtų būti mokyklų valgyklose, juo labiau ant darželinukų stalo“, – sako ministrė.