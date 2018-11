Migracijos departamentas imigrantų kalbą vers už beveik 5 mln. eurų

Šiemet per tris ketvirčius Migracijos departamentas užsakė vertimo paslaugų už 63 tūkst. eurų, tad naujos sumos, jei išlaidos nepasikeistų, pakaktų ne trejiems, o 56 metams, pažymi portalas.

Sutartis pasirašyta su bendrove „Dokana“. Viešųjų pirkimų tarnyba ramina, kad konkurso sąlygos neribojo konkurencijos ir galėjo dalyvauti visos įmonės.

Anot portalo, į akis krinta kainų skirtumai: pavyzdžiui, valanda vertimo žodžiu iš kurdų kalbos kainuos 103 eurus, o iš bulgarų – 4,84 euro.

„Migracijos departamentas negali atsakyti, kodėl paslaugų teikėjai pateikia tokius skirtingus vertimo paslaugų įkainius. Gali būti, kad įkainių skirtumus lemia vertėjų, galinčių teikti minėtas paslaugas, skaičius. Pavyzdžiui, vienos kalbos vertėjų gali būti keli, kitos kalbos – tik vienas vertėjas. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad perkančioji organizacija turi teisę neužsakinėti tam tikrų vertimo paslaugų, jeigu, jos vertinimu, pasiūlyti įkainiai yra per dideli“, – teigė Vidaus reikalų ministerija savo komentare.