Mažamečius auginančios šeimos sulaukia laiškų: vaikas verks – kreipsimės į tarnybas

Rėkia ir rytą, ir naktį?

Socialiniuose tinkluose plinta neva kaimynų parašytas perspėjantis laiškas mažamečius auginančiai šeimai. Daugiabučio laiptinėje rastame laiške rašoma: „Norime jus perspėti, kad kantrybė jau baigėsi. Jūsų pastovus klyksmas ir jūsų vaikų klyksmas nuo ryto iki vakaro, bei naktimis, yra tikrai nepakenčiamas! Jūs nesugebate valdyti savęs! Jūs nemokate normaliai kalbėti, nuolatos rėkaujate ant savo vaikų! Normalu, kad ir jūsų vaikai elgiasi taip pat. Nuo pat ankstyvo ryto jūsų šeima klykauja. Jeigu nepakeisite savo elgesio, kreipsimės į policiją ir vaikų teisių inspekciją. Kaimynai.“

Anoniminis kaimynų laiškas buvo parašytas su viena kita gramatine klaida. Atsako į šiuos perspėjimus nepabūgo duoti ir pati mažamečius auginanti mama.

„Facebook“ nuotr.

„Mieli ir gerbiami kaimynai, kodėl rašote man anoniminį laišką – prašome nesislapstyti ir ateiti pas mus į svečius, kad gražiai pakalbėtume“, – rašė dviejų – 6-mečio ir 1,5 metų – vaikų motina. „Mano mažylis kalbėti dar nemoka, tad viską ima klyksmu ir cypimu. Jūs rašote, kas dieną ir naktį jie klykia ir jūsų kantrybė jau išseko, tačiau mano vaikai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro būna darželyje. Taip, mano mažylis keliasi labai anksti ir jei ko negauna, pradeda šūkauti. Kai keičiu sauskelnes ryte jis klykia, kai rengiu – jis klykia, kai pasakau žodį „ne“, jis klykia“, – aiškina moteris ir priduria, kad toks yra vaiko charakteris. Ir klausia, ar motinai siūloma užklijuoti vaikui burną? Anot moters, mažas vaikas dar nemoka pasakyti, ko jis nori.

Mieli ir gerbiami kaimynai, kodėl rašote man anoniminį laišką – prašome nesislapstyti ir ateiti pas mus į svečius, kad gražiai pakalbėtume.

„Taip, būna, kad naktimis jis prabunda ir garsiai verkia, bet ką jūs siūlote? Vėl burną jam užklijuoti? Rašote, kad aš nemoku normaliai kalbėti, ar jūs gyvenate su manimi? Aš savo vaikutį prižiūriu deramai ir jei jie klykia, tai ne todėl, kad aš juos skriaudžiu, o todėl, kad jie vaikai, kurie ne visada gauna tai, ko nori“, – motina paprašė kaimynų supratingumo ir kantrybės bei pažadėjo daryti viską, kad tik kaimynams nebūtų trukdoma gyventi.

Užjaučia ir kaimynus, ir mamą

Internautai, perskaitę šį laišką, stojo tiek į mamos, tiek į kaimynų pusę. „Šiuo atveju užjaučiu kaimynus. Juk ne veltui yra viešbučių, kuriuose galima apsistoti tik be vaikų. Pabodo, kad nekenčiame vieni kitų – iš pliauskos malkų priskaldome. Atrodo, kad tie kaimynai būtų pranešę ir vaikus būtų atėmę“, – savo nuomonę dėstė Elvita. Poziciją apie atsiradusį pyktį išdėstė ir Tomas: „Neapykanta atsirado valdžiai įstatymu pradėjus reguliuoti santykius – kišamasi į visų šeimų vidų ir visai nesvarbu, ar jiems reikia pagalbos, ar ne. Tada ir atsiranda įtampa. Kiek kartų išaugo be šių patarimų? Kažkaip kaimynai patys išsispręsdavo be anoniminių skundų tarnybos. Bet atsiradus galimybei, dabar terorizuos jaunas šeimas. O kas nenori ramybės šeimoje? Ar tikrai tėvai despotai nori rėkauti ant vaikų?“ Kiti tautiečiai stebėjosi, ar išties yra normalu, kad vaikai taip dažnai verkia ir ar jiems tai neatrodo pavojaus signalas.

Pabodo, kad nekenčiame vieni kitų – iš pliauskos malkų priskaldome.

Dalis internautų kritikos strėlių paleido į kaimynų pusę. „Užjaučiu vaikų tėvelius. Ufff, šalia tokių kaimynėlių gyventi. Nežinia, kas jiems šaus į galvą, o jausti nesaugumą yra labai nemalonu. Vaikystėje kaimynai, gyvenantys žemiau, ateidavo pasibarti – tai mes šokinėdavome, tai kamuolį pamėtydavome, o jie pakęsti negalėdavo. Bet šiuolaikiniai tokio plauko idiotai-kaimynai turi atominį ginklą – vaikų teisių apsaugos kontorą ir ten dirbančius valdininkus“, – rėžė Laura.

Jai antrino ir Jolanta, pasidalijusi panašia patirtimi. „Tris metus skundė policijai, vaikų teisėms, Rimantei Šalaševičiūtei rašė, seniūnijai, Seimo nariams. Pastoviai aiškinomės visiems, kol nesusidūrė su viena tyrėja. Kaimynai parašė skundą, kad vaikai tep tep mažom kojytėm ryte. O kadangi skundė viską aplink – ir konteinerius ne ten pastatytus, ir medžius, ir mašinas – tyrėja per akistatą pasiūlė man rašyti pareiškimą už šmeižtą. Nuo to laiko į jokias instancijas jie nieko neberašydavo, bet palikdavo laiptinėje panašius raštus. Pvz., „Kaimyne, kuris turi ilgaplaukį šunį, prašau dažniau šukuoti šunį, nes stebiu plaukus laiptinėje....„arba „Kaimynai, su dievo palaima prašau, kad nestatytumėt mašinų prie namo, nes ryte ir vakare mašinos garsiai burzgia“, – Jolanta pastebėjo, kad tokie jautrūs kaimynai palikdavo ilgus laiškus.

Plinta ir kitokie skelbimai

Visgi šeimos Lietuvoje sulaukia ne tik perspėjančių laiškų, bet ir skatinimų neprisidėti prie „Lietuvoje vykdomo genocido“. Štai Klaipėdoje gyvenanti moteris pasidalijo skelbimo, kurį rado daugiabučio laiptinėje, nuotrauka.

„Facebook“ nuotr.

Mamos parašytame prašyme buvo kreipiamasi į kaimynus ir prašoma „neprisidėti prie Lietuvoje vykdomo genocido, mylimų vaikų perdavimo struktūroms, kur vyrauja pedofilija ir prekyba žmonėmis.“ Skelbime raginama būti vieningais ir neleisti iš šeimos paimti vaikų neva dėl smurto šeimoje. Skelbimo autorė prašo visuomet užeiti pas mažamečius auginančius kaimynus ir savo akimis įsitikinti, ar išties vaikas yra skriaudžiamas.

Į diskusiją įsitraukę internautai pasibaisėjo ne tik tokiais viešais raginimais, bet ir Lietuvoje dabar tvyrančia įtampa ir įtarinėjimais.

„Skundžiantys šeimą turi aiškiai suvokti atsakomybę, kad tai jis atima vaiką iš šeimos, kad ant jo sąžinės gula išardytas šeimos lizdas... Visi mes turime pradėti nuo savęs“, – rašė Ramūnė, greičiausiai girdėjusi apie Seime pasigirdusius svarstymus griežtinti žmonių, pranešančių apie galimą smurtą šeimoje, atsakomybę. Kai kurie politikai tikina, kad tik sugriežtinus atsakomybę, žmonės liautųsi piktnaudžiavę ir nepagrįstai skundę jiems neįtikusius žmones.

„Situacija yra absurdiška. Tačiau ir išeičių – arba įsirengti garso izoliaciją ir niekur neiti iš namų, arba auginti vaiką kaip papūgėlę narvelyje – yra. Tegul atima iš mūsų ir antrąsias puses, kai nebus mylimųjų – negaminsim ir vaikų“, – sarkastiškai rašė Ernesta.

Daugelis vaikų auginančių moterų visgi džiaugiasi gyvendamos nuosavame name, kuriame itin sumažėja tikimybė susidurti su pikta linkinčiais kaimynais.

Tekstas bus papildytas policijos atstovų ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos komentarais.