Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkės perrinkimą teismas pripažino neteisėtu

F. Kukliansky žada skųsti šį sprendimą, argumentuodama, kad neseniai priimtu kitu teismo sprendimu pateikiamas priešingas išaiškinimas dėl rinkimų tvarkos.

Ginčo objektu tapo balandį priimtas Lietuvos žydų bendruomenės tarybos nutarimas, kad pirmininko rinkimuose visos regioninės žydų bendruomenės turės po vieną balsą. Iki tol balsų kvota skirstyta atsižvelgiant į konkrečios bendruomenės narių skaičių – pavyzdžiui, 500 narių vienijanti organizacija gaudavo penkis balsus, 2 tūkst. – 20 balsų.

Teismas ketvirtadienį paskelbė, kad vienodo balsų skaičiaus suteikimas didelėms ir mažoms organizacijoms yra nedemokratiškas, prieštarauja teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principams bei faktiškai ilgą laiką susiklosčiusiai praktikai ir nepagrįstai pažeidė Vilniaus žydų bendruomenės teises.

„Tokia teisinė situacija negali būti toleruojama, nes ja paneigiamas demokratinis LŽB valdymo principas“, – rašoma nutartyje.

F. Kukliansky sako, kad skųs šį sprendimą. Ji atkreipė dėmesį į lapkritį paskelbtą to paties teismo, bet kito teisėjo nutartį, kuria išaiškinta, kad būtent balsų skirstymas proporcingai pagal narių skaičių prieštarauja Asociacijų įstatymui.

„Lietuvos žydų bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Asociacijų įstatymo nuostata vienas narys – vienas balsas. Vilniaus miesto apylinkės teismas dviejose bylose priėmė dvi skirtingas nutartis dėl tos pačios teisinės situacijos. Nepalankus mums teismo sprendimas neįsiteisėjęs ir bus skundžiamas. Lietuvos žydų rinkimams palankus sprendimas šiandieną įsiteisėjo“, – BNS penktadienį sakė F. Kukliansky.

Jos oponentas Vilniaus žydų bendruomenės vadovas Simonas Gurevičius teigia, kad F. Kukliansky manipuliuoja teise.

„Buvo pasitelkti „lojalūs“ LŽB nariai - vienas labdaros fondas ir sporto organizacija, kurie padavė į teismą pačią LŽB dėl regioninėms bendruomenėms suteiktos didesnės galios. LŽB nesipriešindama pralaimėjo šią bylą ir savo tinklapyje didžiuojasi šiuo sprendimu, kuris priimtas be regioninių bendruomenių dalyvavimo ir žinant, kad kitame teisme jau yra priimtos apsaugos priemonės“, – BNS sakė S. Gurevičius.

Lietuvos žydų bendruomenė su kitomis žydų organizacijomis per Geros valios fondą valdo Lietuvos valstybės skiriamas lėšas, skirtas kompensuoti už totalitarinių režimų nusavintą žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą. Nuo 2011 metų Lietuva yra įsipareigojusi per dešimtmetį išmokėti per 37 mln. eurų.

Pagal 2011 metų surašymo duomenis, Lietuvoje gyvena apie 3 tūkst. žydų.