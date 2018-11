Lapkričio 25-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.05 val., leidžiasi 16.05 val. Dienos ilgumas 8.00 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 10.27 val., teka 18.14 val.

Vardadieniai:

Alanas, Germilė, Jaumantas, Kybartas, Kotryna, Santautas

Datos:

Šv. Kotryna, Senbernių diena

Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena

1764 — Varšuvoje karūnuotas Stanislovas Augustas Poniatovskis.

1837 — gimė poetas, vertėjas, publicistas,1863 metų sukilimo dalyvis Andrius Vištelis. Mirė 1912 m.

1907 — gimė aktorius Napoleonas Nakas. Mirė 1970 m.

1921 — gimė tapytojas Albertas Žametas. Nuo 1864 m. buvo Vilniaus miesto teatro dailininkas. Mirė 1876 m.

1926 — gimė televizijos režisierė, aktorė Galina Dauguvietytė. Mirė 2015 m.

1931 — paskelbtas Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas.

1942 — gimė dailininkė Daliutė Matulaitė.

1973 — mirė lietuvių kilmės Holivudo aktorius Laurence Harvey (Lorencas Harvis). Gimė 1928 m. Joniškyje žydų šeimoje.

1981 — gimė Lietuvos dainininkas, dainų autorius, muzikos prodiuseris Stano. Tikrasis vardas — Stanislavas Stavickis.

1996 — įvyko pirmasis naujai išrinkto Seimo posėdis. Naujuoju Seimo pirmininku antrą kartą išrinktas Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas Vytautas Landsbergis.

2003 — Kaune mirė žymus rezistentas, politinis kalinys, rašytojas ir publicistas, technikos mokslų daktaras Liudas Dambrauskas. Gimė 1921 m.

2008 — mirė 82 metų sulaukęs Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Gimė 1926 m.

Lapkričio 25-oji pasaulio istorijoje:

1277 — Nichol III (Nikolas III) buvo išrinktas Romos katalikų bažnyčios popiežiumi (1277–1280 m.).

1758 — britai užėmė Senegalą.

1867 — Alfredas Nobelis užpatentavo dinamitą.

1875 — britai įsigijo 176 602 Sueco kanalo akcijas.

1901 — Miunchene įvyko Gustav Mahler (Gustavo Malerio) IV-osios simfonijos premjera.

1915 — gimė Čilės generolas Augusto Pinochet (Augustas Pinočetas), šalį valdęs nuo 1973 iki 1990 metų.

1947 — būsimoji Karalienė Elizabeth (Elžbieta) ištekėjo už Princo Philip (Filipo) Vestminsterio (Westminster) vienuolyne.

1957 — mirė vienas pasaulio pramonės magnatų seras Ernest Oppenheimer (Ernestas Openhaimeris).

1957 — mirė meksikiečių dailininkas, Frida Kahlo (Fridos Kalo) vyras Diego Rivera (Diegas Rivera).

1970 — nusižudė japonų rašytojas Yukio Mishima (Jukijo Mišima), protestavęs prieš Vakarų invaziją į Japonijos kultūrą.

1971 — Danija ir Norvegija tapo pirmosiomis NATO narėmis, kurios atkūrė diplomatinius santykius su Šiaurės Vietnamu.

1974 — Airijos respublikonų armija (IRA) Didžiojoje Britanijoje paskelbta už įstatymo ribų.

1977 — JTO Generalinė Asamblėja pasmerkė Izraelį už arabų teritorijų okupaciją.

1991 — žlunga Prezidento Michhail Gorbačiov (Michailo Gorbačiovo) pastangos išsaugoti Tarybų Sąjungą, kuomet septynios respublikos nepasirašo pasiūlytos Sąjungos sutarties, kaip buvo planuota.

1992 — Čekoslovakijos parlamentas balsavo už šalies padalijimą nuo 1993 metų sausio 1 dienos į dvi valstybes — Čekiją ir Slovakiją.

1995 — Lenkijos prezidentas Aleksandr Kwasniewski (Aleksandras Kvasnievskis) atsistatydino iš buvusios kompartijos lyderio pareigų.

1996 — daugiau nei 100 tūkstančių demonstrantų Belgrade kaltino serbų prezidentą Slobodan Miloševič (Slobodaną Miloševičių) vietinių rinkimų rezultatų falsifikavimu.

1997 — JAV telefonų technikas Richard Bliss (Ričardas Blisas) buvo suimtas už šnipinėjimą Rusijoje.

1998 — Didžiosios Britanijos Aukščiausiasis teismas balsų dauguma nusprendė, kad buvęs Čilės diktatorius Augusto Pinochet (Augustas Pinočetas) neturi teisinės neliečiamybės dėl kaltinimų nužudymais, kankinimais ir genocido.

1999 — Turkijos teismas paskelbė mirties nuosprendį kurdų sukilėlių lyderiui Abdullah Ocalanui (Abdulai Odžalanui).

2002 — Londone buvo didžiai atšvęstas Agatha Christie (Agatos Kristi) knygos „Pelėkautai“ 50-ies metų jubiliejus.

2005 — mirė žymus britų lenktynininkas Richard Burns (Ričardas Burnsas). Gimė 1971 m.

2010 — karalienė Elizabeth II Jungtiniuose Arabų Emyratuose atidengė būsimo Zayedo Nacionalinio muziejaus projektą.

2010 — Benediktas XVI nuo 2005 metų, kai buvo išrinktas popiežiumi, už savo knygas gavo penkis milijonus eurų siekiantį autorinį atlyginimą.

2014 — Popiežius Pranciškus lankydamasis Europos institucijose Strasbūre ragino „pasenusią“ Europą įveikti ekonomines krizes bei kylantį nacionalizmą ir atgauti pasaulinio lyderio vaidmenį.

Lapkričio 25-oji šou pasaulyje:

1946 — gimė britų grupės „Electric Light Orchestra“ būgnininkas Bev Bevan (Bivas Bivanas).

1966 — Londono „Bag ONails“ klube įvyko Jim Hendrix (Džimio Hendrikso) grupės „Experience“ debiutinis koncertas.

1968 — Niujorko Hudsono upėje buvo rastas nuskendęs 34 metų garsus džiazo muzikos pasaulio atstovas, saksofonistas Albert Ayler (Albertas Aileris).

1971 — gimė amerikiečių serialo „Vedęs ir turi vaikų“ aktorė, Emmy apdovanojimų laureatė Christina Applegate (Kristina Eplgeit).

1984 — muzikos žvaigždžių komanda — Paul Young (Polas Jangas), Boy George (Boi Džordžas), George Michael (Džordžas Maiklas), Bono (Bono), Simon Le Bon (Simonas le Bonas) — įrašė hitu tapusią Bob Geldof (Bobo Geldofo) dainą „Do They Know It's Christmas“. Šiuo projektu buvo siekiama palengvinti Etiopijos badaujančiųjų dalią.

1985 — Bobby Brown (Bobis Braunas) pranešė paliekąs grupę „New Edition“, kad pradėtų solinę karjerą.

1998 — amerikiečių aktorius Michael J.Fox (Maiklas J.Foksas) („Atgal į ateitį“) paskelbė jau septynerius metus sergantis Parkinsono liga.

2010 — pistoletas, kuris buvo naudojamas 1963 metų filmo apie Džeimsą Bondą reklamos kampanijai, Londone buvo parduotas už 277 250 svarų (1,1 mln. litų).

2011 — Didžiosios Britanijos popmuzikos žvaigždė Lily Allen (Lili Alen) ir jos vyras verslininkas Sam Cooper (Semas Kuperis) susilaukė dukrelės.