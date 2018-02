Krepšinio žvaigždės Ballai atsisakė siūlomos pažinties su Lietuva

Realybės šou „Ball In The Family“ serija apie Ballų šeimos atvykimą į Prienų – Birštono „Vytauto“ krepšinio klubą per kiek daugiau nei parą jau peržiūrėjo 900 tūkst. žiūrovų. Anot JAV lietuvių, šį realybės šou iš viso stebi apie du milijonai amerikiečių.

„Realybės šou kūrimui nenaudingas modernios, įdomios ir patrauklios turizmui šalies įvaizdis. Siekiant pritraukti daugiau žiūrovų dėmesio, žongliruojama stereotipais ir subjektyviais faktais“, – BNS sakė Valstybinio turizmo departamento atstovė Gerda Butkuvienė.

Pasak jos, Turizmo departamento atstovai viešnagės pradžioje susisiekė su Ballų šeima ir realybės šou prodiuseriais, tačiau jie pasiūlytos pagalbos geriau susipažinti su Lietuva atsisakė.

„Lyg siaubo filme“

Viename iš serijos epizodų broliai Ballai išsiruošė pasivaikščioti po Prienų apylinkes. „Aš nieko nežinau apie jų kultūrą. Turėtų būti smagu“,– sakė „Vytauto“ puolėjas LiAngelo Ballas (LiAndželas Bolas).

Tačiau pavaikštinėjęs gatvėmis jis nebuvo sužavėtas. „Atrodo, kad Lietuvoje būtų vilkolakių. Čia lyg siaubo filme“, – savo įspūdžiais dalijosi LiAngelo.

Jaunesniojo brolio LaMelo nedžiugino Lietuvos klimatas. „Nesuprantu, kodėl mes vaikštome, geriau būtume šiltame automobilyje“, – viename iš epizodų sakė gynėjas LaMelo (LaMelas).

Pasak G. Butkuvienės, apmaudu, kad lietuviškai žiniasklaidai Ballai visada transliuodavo kitokius savo įspūdžius apie Lietuvą, nei rodoma realybės šou epizoduose.

Prienų meras džiaugiasi

Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekuskas laikosi kitos nuomonės – jo teigimu, Ballų skleidžiama žinia naudinga tiek miestui, tiek šaliai.

„Mano akimis, jų skleidžiama informacija apie Prienus, apie Lietuvą – pozityvi. Žvelgiant į visumą, be smulkmenų, jie gana gražiai atsiliepia apie mūsų žmones, mūsų kraštą“, – BNS sakė meras.

Viename iš realybės šou epizodų gražiai atsiliepiama apie Prienų merą. Jaunųjų krepšininkų tėvas LaVaras Ballas (Lavaras Bolas) džiaugėsi mero įteiktu šakočiu bei parodytu svetingumu.

„Prieš atvykstant į Lietuvą nesitikėjome nieko, kas čia vyko. Meras mums įteikė milžinišką šakotį. Tai labai gražus ženklas. Jie tikrai nori mus pažinti, jie nori, kad kuo greičiau taptume šeimos dalimi. Bet kas, kas mane ir mano berniukus priima gražiai, man tinka“, – sakė Lavaras Ballas.

Meras atskleidė, kad Prienų savivaldybė jau spėjo pajusti naudos iš Ballų šeimos apsilankymo.

„Pirmiausia, padidėjo lankomumas varžybų metu, pavyzdžiui, varžybose su Kauno „Žalgiriu“, norintys patekti į areną netilpo. To dar nėra buvę. Padidėjo ir lankomumas kai kuriose maitinimo įstaigose. Be abejo, akivaizdi finansinė nauda mūsų krepšinio klubui“, – BNS sakė A. Vaicekauskas.

Žiūrovai – paaugliai

Ilgametis buvęs Šiaurės Amerikos lietuvių sporto asociacijos vadovas Laurynas Misevičius sako, kad Amerikoje realybės šou „Ball In The Family“ žiūri apie du milijonus žmonių. Pasak jo, Ballų šeimos viešnagė Lietuvoje turėtų atkreipti Amerikos jaunosios kartos dėmesį.

„Realybės šou „Ball in the family“ Amerikoje populiarus tarp jaunimo ir paauglių, kurie domisi sportu. Amerikiečių jaunimas negali pasigirti išsamiomis geografijos, ypač kitų žemynų, mažesnių valstybių, žiniomis. Šiuo atveju bus puiki proga praplėsti akiratį“ , – BNS sakė L. Misevičius.

Ballų šeima į Lietuvą atvyko sausio 3 dieną. 19-metis LiAngelo ir jo 16-metis brolis LaMelo pasirašė profesionalią vienerių metų sutartį su Prienų-Birštono „Vytauto“ klubu.

Jaunųjų krepšininkų tėvas, verslininkas LaVaras Ballas – ekscentriška asmenybė, garsėjanti kontroversiškais pasisakymais. LaVaras pernai atsidūrė žiniasklaidos centre, kai jį nedėkingumu apkaltino JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas), teigiantis, kad padėjo sūnui LiAngelo išvengti kalėjimo dėl vagystės Kinijoje.

LaVaras Ballas yra pareiškęs, kad įveiktų NBA legendą Micheal'ą Jordan'ą (Maiklą Džordaną) rungtynėse vienas prieš vieną. Jis taip pat yra tikinęs, kad vyriausias NBA žaidžiantis jo sūnus Lonzo Ball'as (Lonzas Bolas) yra geresnis žaidėjas už lygos žvaigždę Stepheną Curry (Stefeną Kari).