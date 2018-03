Kovo 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.07 val., leidžiasi 19.43 val. Dienos ilgumas 12.36 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 5.40 val., teka 14.29 val.

Vardadieniai:

Akmenas, Aleksandras, Lidija, Nikodemas, Rupertas, Rūta

Datos:

Tarptautinė teatro diena

1686 — Karaliaučiuje gimė lietuviškų raštų rėmėjas ir istorikas Jonas Jokūbas Kvantas. Mirė 1772

1903 — gimė Lietuvos spaudos darbuotojas, žodynininkas Dovydas Šlapoberskis. Mirė 1969 m.

1932 — gimė rašytojas Jurgis Usinavičius-Napalys Augulis.

1940 — gimė teatro ir kino aktorius Antanas Šurna.

1990 — sovietų daliniai Lietuvoje puolė ligonines ir sulaikė mažiausiai 23 iš sovietų kariuomenės pasitraukusius šauktinius.

2011 — Vilniaus miesto meras Raimundas Alekna poetui, dailininkui Leonardui Gutauskui ir dailininkei tapytojai Jūratei Mykolaitytei skyrė premijas už Vilniaus įamžinimą. Vilniaus miesto savivaldybės mero premija L.Gutauskui skirta už poezijos knygą „Urbo kalnas“, J.Mykolaitytei — už Vilniaus įamžinimą meno kūriniuose.

2011 — Nacionaliniame dramos teatre vykusioje apdovanojimų teikimo ceremonijoje Auksinį scenos kryžių pelnė režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklis „Dugne“, o geriausiais 2010 metų aktoriais pripažinti Darius Gumauskas ir Eglė Mikulionytė.

2012 — Seimas priėmė nutarimą, kuriuo 2013 metus paskelbė tarmių metais, skatinant išlaikyti vietines kalbas.

2012 — tradiciniuose teatro menininkų Auksinių kryžių apdovanojimuose 2011 metų režisieriumi paskelbtas Oskaras Koršunovas, o geriausiais aktoriais išrinkti Dainius Gavenonis ir Airida Gintautaitė.

2014 — po sunkios ligos mirė ilgametis Lietuvos žydų bendruomenės vadovas Simonas Alperavičius.

Kovo 27-oji pasaulio istorijoje:

1703 — Rusijos caras Petras Didysis įkūrė Sankt Peterburgą.

1713 — Ispanija sutiko perduoti Britanijai Gibraltarą.

1746 — gimė Napoleon Bonaparte (Napoleono Bonaparto) tėvas Carlo Bonaparte (Karlas Bonapartas).

1845 — gimė rentgeno spindulių išradėjas vokietis Wilhelm Conrad Roentgen (Vilhelmas Konradas Rentgenas), kuriam 1901 metais buvo paskirta Nobelio premija. Mirė 1923 m.

1854 — Prancūzija paskelbė karą Rusijai.

1863 — gimė Frederick Henry Royce (Frederikas Henris Roisas) — anglų automobilių pramonės inžinierius.

1899 — italas Gugliermo Marconi (Giljermas Markonis) pirmasis pasiuntė radijo signalus per Lamanšo sąsiaurį.

1923 — Londone mirė škotų mokslininkas seras James Dewar (Džeismas Devoras) — termoso ir bedūmio parako išradėjas. Gimė 1842 m. Škotijoje.

1927 — Azerbaidžane gimė Rusijos violončelistas ir dirigentas Mstislav Rostropovich (Mstislavas Rostropovičius). Mirė 2007 m.

1933 — Japonija paskelbė išstojanti iš Tautų Lygos.

1945 — Vokiečiai V2 tipo raketomis apšaudė Londoną; II-ojo Pasaulinio karo metais nuo V2 raketų žuvo beveik 9 000 taikių Anglijos gyventojų.

1945 — Argentina paskelbė karą Vokietijai ir Japonijai.

1958 — Nikita Chruščiov (Nikita Chruščiovas) nušalino Nikolaj Bulganin (Nikolajų Bulganiną) nuo vadovavimo SSRS ministrų kabinetui ir pats tapo šalies premjeru.

1968 — žuvo pirmasis pasaulyje kosmonautas Jurij Gagarin (Jurijus Gagarinas). Gimė 1934 m.

1969 — Paryžiuje prasidėjo derybos dėl taikos Vietname.

1970 — stiprus žemės drebėjimas įvyko vakarinėje Turkijos dalyje: žuvo mažiausiai 1087 žmonės, 90 tūkstančių liko be pastogės.

1977 — didžiausia lėktuvo katastrofa aviacijos istorijoje: Tenerifės (Kanarų salos) oro uosto pakilimo take susidūrus dviem „KLM“ ir „Pan-Am“ aviakompanijų „Boeing 747“ laineriams, žuvo 583 žmonės iš 644.

1981 — SSRS pasmerkė „Solidarumo“ judėjimą Lenkijoje, pavadinusi jį kontrrevoliuciniu.

1994 — balsavimo metu rinkėjai Ukrainoje atstatydino parlamentą, kuriame daugumą turėjo komunistai.

1995 — Milane nušautas Italijos madų dizaineris Maurizio Gucci (Mauricijus Gučis).

1996 — Izraelio premjero Yitzhako Rabin (Icchako Rabino) žudikas Yigal Amir (Jigalas Amiras) nuteistas kalėti iki gyvos galvos.

1998 — mirė Ferdinand Porsche (Ferdidandas Porše) — vienas garsiojo „Volkswagen Beetle“ automobilio dizainerių Adolf Hitler (Adolfo Hitlerio) valdymo metais.

2006 — Krokuvoje mirė lenkų mokslinės fantastikos rašytojas, filosofas bei futurologas Stanislaw Lem (Stanislavas Lemas). Gimė 1921 m.

2009 — savo namuose Taline mirė Sovietų Sąjungos didvyris Arnold Meri (Arnoldas Meris), kuriam Estijoje buvo pateikti kaltinimai prisidėjus prie taikių gyventojų genocido pirmaisiais pokario metais.

2010 — eidamas 90-uosius metus Maskvoje mirė tarptautinis šachmatų didmeistris Vasailij Smyslov (Vasilijus Smyslovas), tapęs 7-uoju pasaulio čempionu. Gimė 1921 m.

2011 — Rusijoje prezidento Dmitrij Medvedev (Dmitrijaus Medvedevo) nurodymu laikrodžių rodyklės pasuktos paskutinį kartą: žiemos ir vasaros laikas daugiau nebus keičiamas.

2011 — būdamas 94-erių metų amžiaus Jungtinėse Valstijose mirė visame pasaulyje žinomų superklijų išradėjas Harry Coover (Haris Kuveris).

2012 — Tongoje įvyko iškilmingos karaliaus George Tupou V (Džordžo Tupaus V) laidotuvės, kurių metu jo palaikus į karališkąją kapavietę nunešė maždaug tūkstantis vyrų tradiciniais žolių sijonais.

2012 — Vengrijos prezidentas Pal Schmitt (Palas Šmitas) buvo išteisintas dėl kaltinimų, esą jis nuplagijavo didžiąją dalį savo daktarinės disertacijos.

2012 — Popiežius Benediktas XVI Havanoje susitiko su prezidentu Raul Castro (Rauliu Kastru).

Kovo 27-oji šou pasaulyje:

1924 — gimė legendinė džiazo dainininkė Sarah Vaughan (Sara Vougan).

1950 — gimė „Genesis“ narys Tony Banks (Tonis Benksas).

1959 — gimė „INXS“ muzikantas Andrew Farris (Endriu Ferisas).

1963 — gimė kino režisierius Quentin Tarantino (Kventinas Tarantino).

1970 — gimė JAV dainininkė Mariah Carey (Maraja Keri).

1987 — „U2“ pradėjo filmuoti dainos „Where the Streets Have No Name“ vaizdo klipą ant stogo Los Andžele.