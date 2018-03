Konservatoriai apie T. Langaičio išėjimą: nuvylė

Jo teigimu, toks išėjimas kirs per Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos, kalbančios apie atsinaujinimo būtinybę, įvaizdį. Kalbinti TS-LKD frakcijos Seime nariai taip pat teigia, jog T. Langaitis nuvylė ir partiečius, ir rinkėjus.

Konservatoriai ne tik analizuoja T. Langaičio išėjimo iš parlamento priežastis, bet ir pradeda kalbėti, kokią žalą tai gali atnešti partijos reputacijai.

Konservatorius Paulius Saudargas įsitikinęs, kad pasitraukti iš tokių aukštų politinių pareigų, kaip Seimo nario, galima tik esant labai rimtoms priežastims.

„Kadangi Seimo nariai yra renkami, tu įsipareigoji savo rinkėjams. Aš nežinau, galbūt Tadas turi tų rimtų priežasčių, bet aš jų iki galo nesupratau. Tai, apie ką buvo kalbėta viešojoje erdvėje, manau, nėra pakankamai rimta, kad reikėtų atsisakyti mandato. Dirbti galima bet kurioje pozicijoje. Seimo nario pozicija leidžia veikti labai plačiais frontais, įvairiomis kryptimis. Gali užsiimti ir įstatymų leidybos parlamentine kontrole, atstovauti apygardai, atstovauti visos Lietuvos rinkėjams. Yra įvairių būdų veikti, net jei esi opozicijoje. Nežinau, gal tos priežastys [kodėl T. Langaitis išėjo iš Seimo] dar paaiškės. Gal žmogus iki galo nežinojo, kokį darbą eina dirbti, jei po metų persigalvojo“, – svarstė P. Saudargas.

T. Langaitis atėjo nešvariai. Jo arba per jį susprogdinta neskani bomba pirmiausia turėtų tapti pamoka.

TS-LKD frakcijos Seime narys Andrius Navickas teigia, kad T. Langaičio komentarai, jog esant opozicijoje nėra ką daryti, yra nuviliantys.

„Galime pasakyti kaip ir [filme]„12 kėdžių“: jei neturi fantazijos – kam tau pinigai? Čia reikėjo turėti vaizduotės ir tikrai buvo galima daug ką nuveikti. Jei pasakytų, kad pasirinko verslą, nes ten nepalyginamai geresnės pajamos, o čia politikoje, jei esi sąžiningas, tikrai per daug negali uždirbti, – tai viena. Bet kai pradeda sakyti, kad čia neturi ar negali ko nors veikti... Juolab kad jis puikiai žinojo, kur eina. Tai mane nuvilia. Be to, tai yra signalas žmonėms: žiūrėkite – politikai nelabai ką veikia. Bet juk užtektų pažiūrėti į Ingridą Šimonytę, kiek ji visko veikia būdama opozicijoje. Tai toks T. Langaičio pasisakymas yra negražus“, – LRT.lt kalbėjo A. Navickas.

Pasak A. Navicko, jei jau politikas pasiryžo eiti į Seimą, reikia išbūti jame visą kadenciją. „[Antraip] tai – tam tikras pažadų nesilaikymas, kuris tik menkina Seimo autoritetą“, – pridūrė A. Navickas.

Savo ruožtu konservatorius J. Razma teigė, kad T. Langaičio išėjimo nevertina nei labai kritiškai, nei teigiamai.

„Tiesiog žmogus įvertino visas aplinkybes. Galbūt per daug idealistiškai įsivaizdavo Seimo nario galimybes. Galbūt pažadų įgyvendinimą siejo su buvimu valdančiojoje koalicijoje, gal net vyriausybės struktūrose, o būdamas opozicijoje pajuto, kad nedaug tų galimybių pažadus realizuoti. Gal jis apsisprendė, kad sąžiningiau rinkėjams pasakyti, jog taip susiklostė, ir eina į sritį, kur gali padaryti kažką daugiau“, – svarstė J. Razma.

Konservatorių senbuvis tikino, kad būtų sveikinęs T. Langaitį, jei šis vis dėlto būtų turėjęs daugiau ryžto. „Dar tik pirmi metai praėjo... Ir pakomitečio pareigos teikė tam tikras galimybes“, – pridūrė J. Razma.

Pasak konservatoriaus, T. Langaitis buvo ryškus lyderis, visuomeninių iniciatyvų būrėjas, o kito tokio žmogaus TS-LKD esą neturi. „Bet jis su savo galimybėmis ir patirtimis neprapuola, lieka partijoje, gali reikštis partinėje veikloje. Nebūtinai tik Seimo nario statusas suteikia galimybių“, – LRT.lt sakė J. Razma.

Tuo metu konservatorių patriarchas Vytautas Landsbergis penktadienį pareiškė, kad padaręs tokią žalą T. Langaitis negali likti jį priglaudusioje partijoje.

„T. Langaitis atėjo nešvariai. Jo arba per jį susprogdinta neskani bomba pirmiausia turėtų tapti pamoka. Tokią žalą padaręs, jis negali likti priglaudusioje partijoje“, – DELFI atsiųstame komentare sako V. Landsbergis.

L. Kontrimas: padorus žmogus nedergia kitų

Komunikacijos konsultantas L. Kontrimas, vertindamas T. Langaičio atvejį, teigė, jog šis pasielgė nedraugiškai ne tik savo partijos atžvilgiu, bet ir visų kitų, kurie bandys į politiką atnešti naujų pokyčių.

„Tie, kurie tik ateis į politiką, turės teisintis už jį, teisintis gal ir dėl tų dalykų, kurių nepadarys. Pavyzdžiui, daugelis žmonių, kurie renkasi politiko profesiją, negalvoja apie pasitraukimą, o kaip tik apie tai, kaip įgyvendinti programą. Tai čia jis padarė šunybę... Ką jis savo partijai padarė negero? Išeidamas pasirinko būdą apdergti kitą. Tai bendražmogiškai nemandagu.

Turiu galvoje, kas buvo kalbama, dėl ko jis pasitraukė iš Seimo. Tai dėl to, kad dabartinė pozicija esą viską užblokavo, neleidžia dirbti ir kvėpuoti, kitaip sakant, pavarė ant politinių oponentų, nors mes netrukus, matyt, sužinosime ir daugiau detalių. Jau ir dabar daug kas puse lūpų šneka, kad jo pasitraukimo priežastis yra labai banali – finansinė. Padorus žmogus, darydamas žingsnį, nedergia kitų“, – komentavo L. Kontrimas.

Komunikacijos konsultanto teigimu, TS-LKD partija ir taip „kaltinama esanti arogantiška ir visus kitus menkinanti, o prie viso to prisidėjo ir šis atvejis“.

Pasak L. Kontrimo, T. Langaitis Seimo nario mandato galėjo atsisakyti vos patekęs į Seimą ir sužinojęs, kad teks dirbti opozicijoje.

„Jis tą galėjo padaryti iškart po rinkimų, kai jo partija nesutiko eiti į plačiąją koaliciją. Tada buvo savaime aišku, kad didžiulė frakcija išeina į opoziciją. Bet dirbti opozicijoje jaunam politikui yra dovana, nes niekas stipriai neseka, ar tu klysti, ar neklysti. Beje, gali daryti klaidų ir čia pat mokytis. Jei žmogus būtų mąstęs apie politinę karjerą, jis turėjo puikią dovaną augti ir stiprėti. Jei švytuoklė kituose rinkimuose būtų atsisukusi kitaip, jis iš tiesų galėjo būti vienas iš pretendentų į kokį nors postą“, – aiškino L. Kontrimas.

Šis T. Langaičio išėjimas, pasak komunikacijos konsultanto, kerta per atsinaujinančios partijos įvaizdį ir konservatoriai turės tai permąstyti.

„Ir kitos partijos turės pagalvoti, ką vis dėlto reiškia kviesti jaunus žmones, kurie turi tikrai geras galimybes Lietuvoje daryti reformas, pertvarkas, atnešti naujų idėjų. Matome, kad kartos iš tikrųjų keičiasi, reikia naujos dienotvarkės, bet T. Langaičio elgesys vers klausti: ar tu į politiką irgi neini tik dėl pragmatinių tikslų? Ar tu turi nors šiek tiek idealizmo, suprasdamas, kad gali būti ir pozicijoje, ir opozicijoje? Ar tik lauki geros progos, kol galėsi susitvarkyti savo reikalus?“ – klausė L. Kontrimas.

Pasak jo, nepriklausomai Lietuvai jau beveik 30 metų, tad į politiką galėjo įsilieti dvi naujos kartos, bet to neįvyko: „Dar labai daug tų pačių politikų tempia vežimą, į kurį įsikinkė prieš beveik tris dešimtmečius, ir naujos kartos neateina. Taip jau yra susiklostę, kad į politiką norima ateiti tik dėl naudos, o čia naudos nėra – niekas neištrynė tikrosios politikos esmės, kad politika ir idealizmas yra arti vienas kito. Turi šiek tiek pasiaukoti.

Nors dabartinei jaunajai kartai, kai ateina į politiką, atlyginimai tikrai nėra prasti, galima kurti gyvenimą. Ir valstybėje jau nėra apokaliptinių nuotaikų, kad po dvejų metų mus okupuos ir t.t. Kitaip tariant, projektuoti save politikoje ir būti profesionaliu politiku dabar galima“, – LRT.lt kalbėjo L. Kontrimas.