Kitos savaitės pradžioje sulauksime ne tik sniego

O antroje savaitės pusėje, pastebi ji, orai vėl bus niūresni, dienomis atodrėkis kaitaliosis su vienu kitu laipsniu šalčio – taigi žiema jau bus švelnesnė ir su krituliais.

– Pagaliau Lietuvoje sulaukėme šiek tiek šaltuko. Tai lėmė anticiklonas?

– Taip, teisingai – virš Lietuvos stiprėja anticiklonas, aukštas atmosferos slėgis. Debesys pamažu sklaidosi, saulę pamatėme ir dar pamatysime. Atėjo malonesni orai po niūros ir darganos.

– Bet labai norėtųsi sniego...

– Sulauksime sniego. Yra didelė tikimybė, kad kitos savaitės pradžioje, greičiausiai antradienį, iš vakarų jau atkeliaus sniegu nešini debesys ir sulauksime orų sumaišties – ir sniego nemažai atkeliaus, ir vėjas bus stiprus.

Bus žvarbu, daugiau pasnigs pietvakariniuose šalies rajonuose, vakariniuose. Šiek tiek mažiau sniego klius Aukštaitijai. Tačiau, kaip sako, šviesa tunelio matyti, kitos savaitės pradžioje laukime sniego.

– O šaltukas koks bus kitą savaitę?

– Šalčiausias ir giedriausias, ramiausias turėtų būti savaitgalis. O paskui pradės stiprėti vėjai. Temperatūra bus ne tokia žema – 6–11 ℃, vėliau gal 5–10 ℃ šalčio. Tačiau stiprus pietryčių, pietų vėjas duos žvarbumo pojūtį, jausime, tarsi būtų šalčiau.

Antroje savaitės pusėje pasnigus orai vėl bus niūresni, daugiau debesų, naktimis temperatūra prie jūros svyruos apie 0 ℃, kitur – keli laipsniai šalčio. Dienomis atodrėkis kaitaliosis su vienu kitu laipsniu šalčio. Žiema jau bus švelnesnė ir su krituliais.

– Normalu, kad žiemos viduryje visiškai nebūtų sniego?

– Yra pas mus buvę ir tokių žiemų, kai ne tik žiemos viduryje, bet ir visą žiemą nesusidarė pastovi sniego danga. Pasninga šiek tiek ir vėl ištirpsta.

Pastaraisiais metais gana būdinga, kad žiemos pradžioje nėra sniego, sausio pradžia dažnai tęsia besniegio ir šilto gruodžio tradicijas, o atšąla sausio viduryje.

– Kokios buvo šalčiausios žiemos sausio viduryje?

– Panevėžyje ir Ukmergėje 1987 m. sausio 11 d. išmatuota pati žemiausia tose vietovėse sausio temperatūra – beveik 37 ℃ šalčio. Tačiau pačių speiguočiausių žiemų rekordai išlikę nuo praėjusio amžiaus vidurio.

Sausio rekordas laikosi netgi nuo 1940 m.. Taip šalta niekada vėliau nėra buvę. Tačiau ta temperatūra – 40,5 ℃ – buvo išmatuota sausio 25 d. Varėnoje.

– Dabar Lietuvoje tokie šilti orai, o JAV – baisiausios pūgos, šalčiai. Kanados pietuose dėl šalčių vaikų neleidžia į kiemą.

– Šiais metais šalčio liežuviai iš Arkties labiau nutįso per Sibirą ir per vakarinę JAV pakrantę bei Kanadą. Kanadoje fiksuotos žemesnės temperatūros negu šiaurės poliuje, kas tikrai nedažnai pasitaiko. Šaltis nukeliavo iki pat Floridos, Bostono mieste netgi išleistas perspėjimas, kad žmonės, jei nėra būtino reikalo, neitų ant ledo lyčių, nes ten fiksuotas stipriausias per visą šimtmetį potvynis. O kitas Amerikos pakraštys, Kalifornija, kenčia nuo kaitros, neįprastos tuo laikotarpiu.

– Europoje irgi kai kur labai daug sniego.

– Sniegas atkeliavo į Pietų Europą. Ir Ispanijoje labai daug prisnigo, Alpėse didelis lavinų pavojus.

– Sakėte, kad kitą savaitę jau gali būti ir daugiau sniego, oras bus kiek žvarbesnis. Žiema atėjo ilgam?

– Kol nesibaigęs vasaris ir kovas, niekuomet negalima sakyti, kad žiema jau išėjo. Ji bus švelnesnė, šiltesnė, bet žiema.