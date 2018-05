Kėdainių savivaldybė bando stabdyti regioninio sąvartyno plėtrą

Šį regioninį sąvartyną yra užsimojęs plėsti Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (KRATC). Šiuo metu centras, aptarnaujantis Kauno miestą ir rajoną bei Kaišiadorių, Jonavos, Kėdainių ir Raseinių savivaldybes, atliekas veža į Zabieliškio ir Lapių sąvartynus, abu jie po keleto metų turėtų būti užpildyti, o plėsti Lapių sąvartyną esą nėra galimybių.

Kėdainių rajono savivaldybės meras Saulius Grinkevičius teigia, kad šio rajono gyventojai nenori priimti viso regiono atliekų, tačiau sutinka, kad dabartinio tarybos sprendimo gali būti ir nepaisoma.

„Daugiausiai nepasitenkinimo atsirado dėl to, kad Lapių sąvartynas užsidaro ir visas Kauno miestas ir Kauno rajonas veš savo atliekas į Kėdainių (Zabieliškio – BNS) sąvartyną. Bet sąvartyno plėtra po mūsų sprendimo vis tiek gali vykti, mes tik vadinamės savivalda, bet šiaip nelabai kas mūsų klauso“, – BNS aiškino meras.

„Mūsų šiandieninis sprendimas rodo mūsų požiūrį į problemą, mes tiesiog garsiai pasakome“, – teigė S. Grinkevičius.

Jo teigimu, savivaldybė galbūt galėtų pasinaudoti veto teise dėl sąvartyno poveikio aplinkai. Kartu jis apgailestavo, kad ankstesnė vietos valdžia davė sutikimus sąvartyno plėtrai.

„Sutikimai buvo gauti esant senai valdžiai. Jie dėl daug ko sutiko – kad 2004 metais iš viso atsirastų tas sąvartynas, vėliau sutiko, kad būtų rezervuota 17 hektarų jo plėtrai, po to apskrities viršininkas davė leidimus, taigi leidimai daug anksčiau buvo“, – aiškino neras.

KRATC direktorės pareigas laikinai einanti Ingrida Valavičienė savo ruožtu BNS ketvirtadienį teigė, kad dėl KRATC veiksmų plano sprendžia dalininkai, tarp kurių – ir Kėdainių savivaldybė, tačiau pastaroji savo laiku davė reikalingus leidimus.

„Visi leidimai, pritarimai jau yra gauti, mes statybos leidimą jau turime, visi sprendimai priimti 2002-2004 metais“, – sakė ji.

Pasak I. Valavičienės, Lapių sąvartyno plėtrą riboja draustinis.

„Lapių sąvartynas yra draustinyje, yra numatytas tam tikras aukštis ir plotis ir jo nėra kur plėsti. Zabieliškio sąvartynui duotas aukštis ir kai tą aukštį pasieksime, daugiau ant to paties kalno pilti negalime, dėl to numatyta plėtra laisvame plote. Planuojame dar 2-3 metus dirbti Lapių sąvartyne, Zabieliškyje dar irgi yra maždaug porai metų vietos – priklauso nuo to, kiek gyventojai atliekų sudarys“, – aiškino ji.

KRATC atstovė taip pat pabrėžė, kad į sąvartynus keliauja ne visos atliekos.

„Reikėtų užakcentuoti, kad mes atliekas netiesiogiai vežame, jos pirmiausiai papuola į mechaninį biologinį apdorojimą ir 50 proc. atskiriama biologiškai skaidžių atliekų, kurios yra kompostuojamos. Išvežame tai, ko neįmanoma perdirbti ir kitaip panaudoti“, – teigė I. Valavičienė.