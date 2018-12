Gruodžio 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.36 val., leidžiasi 15.52 val. Dienos ilgumas 7.16 val.

Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 1.33 val., teka 13.42 val.

Vardadieniai:

Drovydė, Jolanta, Jolita, Mantgailas, Nemira, Olimpija, Rachelė

Datos:

1852 — gimė lietuvių švietėjas, etnografas bei literatas Mikalojus Katkus. Mirė 1944 m.

1866 — gimė spaudos bendradarbis, vienas „Varpo“ bei „Ūkininko“ steigėjų, trečiasis Lietuvos prezidentas Kazys Grinius. Mirė 1950 m. Čikagoje (JAV).

1922 — gimė literatūros tyrinėtoja Elena Kuosaitė-Jašinskienė.

1926 — Lietuvoje įvykdytas karinis perversmas.

1933 — Dotnuvoje gimė Klaipėdos dramos teatro aktorė Elena Gaigalaitė.

1966 — gimė Ilona Čiužauskaitė, Lietuvių literatūros instituto mokslinė bendradarbė (1998), daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja, literatūros (ypač Vaižganto publicistikos) tyrinėtoja, poetė, eilėraščių knygelės ,,Atminties variacijos” (1996) autorė.

1979 — mirė dailininkas bei scenografas Edvardas Ganusauskas. Gimė 1904 m.

1980 — mirė prozininkas Marius Katiliškis („Apsakymai“, romanas „Užuovėja“, „Miškais ateina ruduo“, „Išėjusiems negrįžti“). Gimė 1914 m.

1993 — įkurta Baltijos šalių Ministrų taryba.

2010 — kino operatorius Audrius Kemežys pripažintas geriausiu 2009—2010 metų Lietuvos kinematografininkų sąjungos (LKS) kūrėju.

2013 — Skirmanto Valiulio premiją pelnė menotyrininkė Agnė Narušytė.

2014 — Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkei Fainai Kukliansky skirtas YIVO Žydų mokslinių tyrimų instituto apdovanojimas už nuopelnus stiprinant žydų bendruomenę Lietuvoje.

Gruodžio 17-oji pasaulio istorijoje:

1538 — popiežius Paulius III atskyrė nuo bažnyčios Anglijos karalių Henriką VIII.

1770 — gimė vokiečių kompozitorius Ludwig van Beethoven (Liudvikas van Bethovenas). Mirė 1827 m.

1892 — Sankt Peterburge Rusijos Imperijos baletas pirmą kartą atliko Piotr Čaikovsky (Piotro Čiakovskio) baletą „Spragtukas“.

1937 — gimė Australijos masinės informacijos priemonių magnatas Kerry Packer (Keris Pekeris).

1971 — baigėsi dvejus metus trukęs Indijos ir Pakistano karas.

1973 — arabų teroristų išpuolio aukomis Romos oro uoste tapo 32 asmenys.

1986 — anglė Davin Thompson (Deivina Tomson) tapo pirmąja paciente, kuriai vienu metu buvo persodinta širdis, plaučiai ir kepenys.

1990 — dešimtys tūkstančių darbininkų ir studentų Rumunijoje reikalavo vyriausybės atsistatydinimo.

1991 — Boris Jelcin (Borisas Jelcinas) ir Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) sutarė panaikinti SSRS ir kurti naują valstybių sandraugą.

1998 — JAV ir Britanija surengė oro antpuolius prieš Iraką, siekdamos sunaikinti Irako karinius ir saugumo taikinius.

2007 — 42 metų Vesekso grafienė Sophie (Sofi), karalienės Elizabeth II (Elzbietos II) jauniausiojo sūnaus, 43 metų princo Edward (Edvardo) žmona, pagimdė antrąjį poros vaiką — berniuką.

2010 — Luvro muziejui pavyko iš aukotojų surinkti milijoną eurų vokiečių dailininko Lucas Cranach der Ältere (Luko Kranacho vyresniojo) paveikslui „Trys gracijos“ įsigyti. Paveikslas „Trys gracijos“ buvo nutapytas 1531 m. ir vaizduoja charites arba gracijas — tris senosios graikų mitologijos linksmybių ir džiaugsmo deives.

2014 — pakeitus istorines taisykles Anglijos Bažnyčia pirmąkart savo vyskupu paskyrė moterį – vikarę Libby Lane (Libi Lein).

Gruodžio 17-oji šou pasaulyje:

1915 — Paryžiuje gimė dainininkas, ypač populiarus Prancūzijoje 1940—1960 m., Andre Claveau (Andrė Klavo). Mirė 2003 m.

1930 — gimė vokiečių kino aktorius Armin Muller-Stahl (Arminas Miuleris-Štalis).

1949 — gimė britų dainininkas, roko atlikėjas Paul Rodgers (Polas Rodžeris).

1975 — gimė aktorė Milla Jovovich (Mila Jovovič).

1982 — Toronte grupė „Who“ sugrojo savo paskutinį „atsisveikinimo turo“ koncertą.

1986 — Paul ir Linda McCartney (Polo ir Lindos Makartni) limuzinas užsidegė kelyje į televizijos įrašų studiją. Abu muzikantai nenukentėjo.

1996 — dainininkė Celine Dion (Selin Dion) pareiškė, jog padarys pertrauką savo muzikinėje karjeroje, motyvuodama tuo, kad nori skirti daugiau laiko šeimai.

2010 — Holivudo aktoriui ir režisieriui Mel Gibson (Melui Gibsonui) teismas leido ilgiau lankyti savo mažametę dukrelę Lucia (Liusiją), dėl kurios globos jis bylinėjasi su buvusia gyvenimo drauge — ruse dainininke Oksana Grigorjeva (Oksana Grogorjeva).

2010 — vienam iš labiausiai pasaulyje pagarsėjusių vokiečių aktorių Armin Mueller-Stahl (Arminui Miuleriui-Štaliui) 61-jame Berlyno kino festivalyje įteiktas garbingas „Auksinio lokio“ apdovanojimas už viso gyvenimo pasiekimus.

2010 — britų aktorė Sophie Okonedo (Sofi Okonedo) smarkiai nuraudo iš gėdos per ceremoniją Bakingamo rūmuose, kai iškrito Velso princo Charles (Čarlzo) jai įteiktas Britų imperijos ordinas (Order of the British Empire, OBE).