Gruodžio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.29 val., leidžiasi 15.53 val. Dienos ilgumas 7.24 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.02 val., leidžiasi 18.48 val.

Vardadieniai:

Angelina, Eidimtas, Ilma, Loreta, Rimas

Datos:

Tarptautinė žmogaus teisių diena

Futbolo diena

Nobelio diena

1798 — Vilniuje mirė architektas klasicistas Laurynas Stuoka-Gucevičius, suprojektavęs Vilniaus rotušę bei Vilniaus katedrą. Gimė 1753 m.

1904 — Vilniuje pradėtas leisti pirmasis lietuvių dienraštis ,,Vilniaus žinios“. Leidėjas — Petras Vileišis.

1906 — gimė poetas Petras Kubilius (Kubilevičius). Mirė 1942 m.

1920 — gimė Lietuvos teatro aktorius Jonas Kavaliauskas. Mirė 2007 m.

1931 — Antanas Smetona ypatingųjų tautos atstovų perrinktas 7 metų Respublikos Prezidento kadencijai (pagal 1928 metų Konstituciją).

1936 — gimė literatūros tyrinėtojas Vincas Kuzmickas. Mirė 1982 m.

2008 — eidamas 79-uosius metus mirė rašytojas, buvęs Seimo narys, Lietuvos rašytojų sąjungos narys Vytautas Petkevičius. V.Petkevičius išleido 33 knygas, kurios išverstos į 25 užsienio kalbas. Tarp kūrinių — „Priemiesčio žmonės“, „Apie duoną, meilę ir šautuvą“ ir kiti, apysakos, publicistika, pjesės. Pagal V.Petkevičiaus scenarijus pastatyti kino filmai „Taranas“ ir „Duona“.

2009 — eidamas 83 metus mirė garsus Lietuvos kompozitorius ir pedagogas, operos „Pilėnai“ autorius Vytautas Klova.

2013 — Lietuvos teatro ir kino aktorei, režisierei Danutei Juronytei-Zelčiuvienei įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Gruodžio 10-oji pasaulio istorijoje:

1282 — mirė Bizantijos imperatorius Mykolas VIII Paleologas, iš lotynų atkariavęs 57 metus jų rankose buvusį Konstantinopolį, perkėlė čionai sostinę ir atkūrė Bizantijos imperiją.

1475 — gimė popiežius Leonas X (Giovanni de Medici), pavertęs Romą Europos kultūros centru.

1538 — gimė italų rašytojas Giovanni Battista Guarini (Džiovanis Batista Džuarinis).

1603 — sulaukęs 59 metų mirė Karalienės Elžbietos gydytojas William Gilbert (Viljamas Gilbertas).

1803 — gimė prancūzų kompozitorius Hector Berlioz (Hektoras Berliozas), sukūręs simfoniją „Fantastinė simfonija“ bei „Romeo ir Džiuljeta“.

1819 — gimė italų revoliucionierius nacionalistas Felice Orsini (Feličė Orsinis), mėginęs nužudyti Napoleoną III (Napoleon III).

1821 — gimė rusų poetas Nikolaj Nekrasov (Nikolajus Nekrasovas).

1830 — gimė amerikiečių poetė Emily Elizabeth Dickinson (Emilė Elizabetė Dikinson). Mirė 1886 m.

1843 — gimė vokiečių gydytojas ir bakteriologas Robert Koch (Robertas Kochas), atradęs juodligės, tuberkuliozės ir choleros bacilas.

1845 — britų inžinierius Robert Thompson (Robertas Tompsonas) užpatentavo pirmąsias pneumatines padangas.

1848 — Louis Napoleon (Luji Napoleonas) išrinktas Prancūzijos prezidentu.

1851 — gimė amerikiečių bibliotekininkas Melvil Dewey (Melvilis Devėjus). Jis sukūrė knygų klasifikavimo sistemą, kuri šiuo metu yra naudojama visame pasaulyje.

1868 — Londone, prie Parlamento aikštės, pradėjo veikti pirmasis pasaulyje šviesoforas.

1870 — gimė prancūzų poetas Pierre Louis (Pjeras Luji).

1891 — Berlyne gimė rašytoja, Nobelio premijos už literatūrą laimėtoja (1966 m.), Nelly Sachs (Nelė Zaks).

1894 — Paryžiuje pradėjo veikti pirmoji pasaulyje automobilių paroda.

1896 — mirė švedų pramonininkas, išradęs dinamitą ir įsteigęs premiją savo vardu, Alfred Nobel (Alfredas Nobelis).

1901 — italas Guglielmo Marconi (Guljelmas Markonis) pirmą kartą užmezgė radijo ryšį tarp Amerikos ir Europos.

1901 — praėjus 5-eriems metams po dinamito išradėjo Alfred Bernhard Nobel (Alfredo Bernardo Nobelio) mirties, pirmą kartą pradėtos teikti Nobelio premijos.

1902 — baigta statyti pirmoji Asuano užtvanka.

1903 — už nuopelnus fizikoje Nobelio premija buvo suteikta Pierre ir Marie Curie (Pjerui ir Mari Kiuri).

1904 — Paryžiuje 6 šalys (Prancūzija, Belgija, Olandija, Danija, Švedija ir Šveicarija) įkūrė Tarptautinę Futbolo Federaciją – FIFA.

1906 — Nobelio Taikos premija apdovanotas pirmasis amerikietis — Prezidentas Theodore Roosevelt (Teodoras Ruzveltas).

1907 — Rudyard Kipling (Radjardas Kiplingas) apdovanotas Nobelio premija už pasiekimus literatūroje.

1930 — Niujorke bankrutavo „The Bank of the United States“.

1936 — Didžiosios Britanijos karalius Eduardas VII atsisakė sosto, kad galėtų vesti Wallis Simpson (Volisę Simpson).

1946 — JTO Generalinė Asamblėja įsteigė JTO Tarptautinį vaikų fondą UNICEF, kurio tikslas buvo padėti karo nusiaubtų šalių vaikams.

1958 — gimė vokiečių rašytoja Kornelija Funkė, parašiusi per keturiasdešimt kūrinių vaikams ir jaunimui.

1959 — mirė prancūzų aktorius Henri Vidal (Henris Vidalis).

1967 — Prancūzijoje, Tulūzoje, pirmą kartą parodytas anglų ir prancūzų viršgarsinio lėktuvo „Concorde“ prototipas.

1982 — 119 valstybių pasirašė JTO Jūros teisės konvenciją.

1990 — į Žemę sugrįžo pirmasis kosmose pabuvojęs žurnalistas japonas Toyehiro Akiyama (Tojehiras Akijama).

1991 — Jugoslavijos federalinei armijai pasitraukus iš Zagrebo, Kroatija ir Serbija apsikeitė šimtais belaisvių.

1993 — nutarta įsteigti naują JTO Žmogaus teisių komisaro instituciją.

1995 — JAV Aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo agentūros (NASA) mokslininkai gavo pirmuosius duomenis iš kosminio aparato „Galileo“, esančio už daugiau kaip 3,7 mlrd. kilometrų atstumo.

1996 — PAR prezidento Nelson Mandela (Nelsono Mandelos) įsaku šalyje įsigaliojo nauja Konstitucija, užtikrinanti rasinę lygybę.

1998 — Osle (Norvegija) Nobelio taikos premija įteikta Šiaurės Airijos protestantų vadovui David Trimble (Deividui Trimblui) ir katalikų politikui John Hume (Džonui Hiūmui).

1999 — popiežius Jonas Paulius II atidarė Siksto koplyčią. Jos restauracija truko 20 metų.

2001 — įteikta Nobelio taikos premija Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) generaliniam sekretoriui Kofi Annan (Kofiui Ananui).

2006 — mirė Čilės diktatorius Augusto Pinochet (Augustas Pinočetas), šalį valdęs 1973—1990 metais.

2009 — JAV prezidentas Barack Obama (Barakas Obama) per iškilmingą ceremoniją Norvegijos sostinėje Osle atsiėmė auksinį Nobelio taikos premijos medalį ir diplomą už „milžiniškas pastangas sustiprinti tarptautinę diplomatiją ir žmonių bendradarbiavimą“, bei — už darbą „dėl pasaulio be branduolinių ginklų“.

2010 — Osle per iškilmingą Nobelio taikos premijos teikimo ceremoniją buvo pagerbtas jos šiųmetis laureatas Liu Xiaobo (Liu Siaobo).

2010 — karjerą baigusi tenisininkė Martina Hingis (Martina Hingis) Paryžiuje susituokė su prancūzų kliūtinio jojimo sportininku Thibault Hutin (Tibo Hiutenu).

2012 — Koloradas tapo antrąja Amerikos valstija, legalizavusia marihuaną.

2012 — būdama 93 metų mirė Šveicarijos operos primadona Lisa Della Casa (Liza Dela Kaza), išgarsėjusi visame pasaulyje Wolfgang Amadeus Mozart (Volfgango Amadėjaus Mocarto) ir Richard Strauss (Richardo Štrauso) kūrinių interpretacijomis.

2014 — pasauliniu vaikų teisių simboliu tapusi Malala Yousafzai (Malala Jusafzai), kuri vos išgyveno po talibų šūvio į galvą, tapo jauniausia Nobelio taikos premijos laureate.

2014 — Monako kunigaikščiui Albertui II ir jo žmonai Charlene (Šarlen) gimė dvyniai Gabriella (Gabriela) ir Jacques (Žakas).

2014 — Kinijos teikiamą Konfucijaus taikos premiją laimėjo Fidel Castro (Fidelis Kastras).

Gruodžio 10-oji šou pasaulyje:

1968 — John Lennon (Džonas Lenonas) pirmą kartą surengė savo solinį pasirodymą televizijoje.

1984 — išleistas singlas „Do They Know It's Christmas“.

1985 — gimė amerikiečių aktorė, dainininkė ir dainų kūrėja Raven-Symone (Reiven Simon).

1998 — Bruce Springsteen (Briusas Springstynas) laimėjo 2,5 metų trukusius ginčus su dviem britų įrašų kompanijomis, kurios siekė išleisti anksčiau viešai nepasirodžiusias dainas iš ankstyvojo muzikanto kūrybos periodo.

2005 — būdamas 65-erių metų mirė ilgai sirgęs žinomas amerikiečių komiškų vaidmenų atlikėjas Richard Pryor (Ričardas Prajoras).

2005 — privačios jungtuvių ceremonijos metu Matt Damon (Matas Deimonas) davė priesaiką savo draugei Luciana Barroso (Lusianai Baroso).

2007 — aktorius Chris O`Donnell (Krisas Odonelis) ir jo žmona Caroline Fentress (Kerolain Fentres) susilaukė penktojo vaiko.

2008 — ritmenbliuzo žvaigždė Usher (Ašeris) ir jo žmona Tameka Foster susilaukė antrojo vaiko — sūnaus.

2010 — Holivudo aktorius Wesley Snipes (Veslis Snaipsas) pradėjo trejų metų laisvės atėmimo bausmę švelniausio režimo kalėjime Pensilvanijoje, kai buvo nuteistas už vengimą mokėti mokesčius.

2010 — „Pink Floyd“ grupės gitaristo David Gilmour (Deividas Gilmuras) sūnus viešai atsiprašė, kad per studentų demonstraciją užsiropštė ant Kenotafo (Cenotaph) — memorialo pasauliniuose ir kituose karuose žuvusiems britų kariams — ir pakibo ant Didžiosios Britanijos vėliavos, pritvirtintos prie paminklo.

2012 — prancūzų aktorius Gerard Depardieu (Žeraras Depardjė) oficialiai deklaravo savo gyvenamąją vietą viename nedideliame Belgijos mieste, sužavėjusiame garsenybę savo maistu, žmonėmis, gyvenimo būdu ir mažesniais mokesčiais.