Estijos šimtmečio proga surengta akcija neaplenkė ir Lietuvos

Rugsėjo 15 d. šeštadienį per pasaulį nuvilnijo pasaulinė tvarkymosi akcija WORLD CLEANUP DAY 2018!

Estijoje inicijuota akcija vienam tikslui subūrė savanorius iš 144 pasaulio šalių, kurie siekė išvalyti pasaulį nuo atliekų. 11 šalių teko atidėti tvarkymąsi dėl blogų oro sąlygų.

Akcija pasiekė savo tikslą ir tapo didžiausia pilietine iniciatyva žmonijos istorijoje! Estijos šimtmečio minėjimo proga surengta akcija neaplenkė ir Lietuvos.

Lietuvoje akciją rengė organizacija „Mes Darom“ ir JCI su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir Valstybinių miškų urėdija. Rugsėjo 15 d. kartu su visu pasauliu tvarkėme nacionalinius ir regioninius parkus. Šeštadienio ryte prie 32 parkų direkcijų susirinko daugiau nei 1800 savanorių visoje Lietuvoje. Susirinkusieji parko darbuotojų buvo supažindinti su parkų vertybėmis. Po to kibo į darbus: rinko atliekas, genėjo krūmus, tempė į krūvą šakas, dažė infrastruktūros elementus ir t.t. Dalyvavo ir maži ir dideli.

Atliekų buvo rastą labai įvairių. Sena sutrūnijusi sofa, dvi poros slidžių, kelio ženklas, pilnas virtuvinis komplektas puodų, lėkščių, šaukštų, praustuvė, seno žigulio dalys, kopėčios, meškerės, daugybė padangų. Neries regioniniame parke rasta net 80 padangų! Aukštadvario regioniniame parke moksleiviai surinko virš tonos autodalių atliekų. Organizatoriai dėkoja „EkoBazei“ už šių atliekų nemokamą priėmimą.

Savo pagalba išsiskyrė įmonė „Caverion“, kuri Asvejos regioniniame parke nutiesė naują pėsčiųjų taką per pelkę. „Orlen Lietuva“ darbuotojai perdažė Ventos regioninio parko apžvalgos bokštą. Vilniaus rinktinės pasieniečiai prisidėjo prie iniciatyvos plaukdami baidarėmis nuo Naujosios Vilnios iki Baltojo tilto. 5 baidarių ekipažai surinko 12 maišų įvairiausių šiukšlių ir gamtą išvadavo nuo išmestos vaikiškos kėdutės, automobilio kuro bako bei senos padangos. Su automobilio baku Vilniaus pasienio užkardos vadas A.Šantaras įveikė visą trasą. Žemaitijos nacionaliniame parke narai valė Platelių ežerą. Dainavos buriuotųjų klubas Metelių regioniniame parke valė pakrantes. Studentų gamtininkų draugija iš Vilniaus Universiteto vykdė edukaciją ir rodė, kiek randama mikroplastiko Galvės ežere Trakų istoriniame nacionaliniame parke. Lietuvos policija kartu su Vilniaus miesto savivaldybe valė miesto sienas nuo nelegalių grafičių. Rimi Lietuva savanorių darbui padovanojo net 5000 šiukšlių maišų. Taxify savanorius į akciją vežė pigiau. Taip pat prie tvarkymo prisidėjo daug mokyklų, organizacijų, įmonių darbuotojų. Iš Plungės rajono Platelių gimnazijos atvyko net 142 savanoriai. Akcijoje dalyvavo ir Aplinkos Ministras su VSTT komanda. Aktyvumu pasižymėjo „Coca Cola“, „Western Union“, „Telia“, „Cramo“, „Klaipėdos baldai“, „Žemaitijos pienas“, „Danske Bank“, „Mondelez“, „Konekesko“, „Eugesta“, „Deloitte“, „EMP recycling“, „Booking.com“, „Švenčionių vaistažolės“, „West Express“, Amerikos ambasada, Kanados ambasada ir dar daug kitų, aplinkai neabejingų įmonių ir aktyvių žmonių.

Po tvarkymosi dalyviai rinkosi į ekskursijas po parkus, draugiškus piknikus. Panemunės parke buvo surengtos padangų ridenimo varžybos. Krekenavos regioniniame parke net laukė orkestro koncertas. Dalyviai mėgavosi grynu oru, parkų darbuotojų pasakojimais apie gamtą ir gerų darbų teikiamu džiaugsmu.

Labai džiugu, kad surinktų atliekų kiekiai buvo nedideli. Parko darbuotojai pastebėjo, kad žmonės šiukšlina daug mažiau. Įvedus užstato sistemą, pamiškėse daug mažiau plastikinių butelių. Dabar miškus „puošia“ vienkartiniai kavos puodeliai, kurie perdirbami labai sunkiai, nes yra sudaryti iš 5proc. plastiko ir 95 proc. popieriaus.

Šia akcija buvo siekiama ne tik padėti parkų darbuotojams, kurie turi tvarkyti po vasaros poilsiautojų paliktas šiukšles. Norima atkreipti dėmesį į per didelį vartojimą, vis didėjančią šimtmečius nesuyrančio plastiko problemą. Siekiama, kad kiekvienas mūsų jaustų atsakomybe už savo pirkinius, namuose susidarančius atliekų kiekius. Siekiama vaikams ugdyti meilę gamtai. Žemaitės gimnazijos geografijos mokytoja tądien sakė: „Kartą mokinys sudalyvavęs talkoj – pats gamtos nebešiukšlina.“ Turime nuostabią gamtą, kurią reikia saugoti. Gamta išgyvens be mūsų, mes be jos - ne.