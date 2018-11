Didesnių stipendijų nori ir studentai

Pasak LSS, ministrės įsakyme numatoma 12-15 proc. didinti studijoms aukštosiose mokyklose lėšas, tačiau įsakyme kalbama tik apie tai, kad lėšos bus skiriamos dėstytojų atlyginimų didinimui.

„Mūsų susirūpinimas yra konkrečiai dėl stipendijų dalies, nes stipendijų dalis yra numatyta norminėje studijų kainoje. Bent jau iš to įsakymo, kurį pasirašė ministrė, stipendijoms nenumatyta nieko, numatyta tik kelti atlyginimus, dėl to kils ir krepšelio dalis“, – BNS sakė LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Sąjunga apie tai taip pat informavo Seimo Švietimo ir mokslo komitetą (ŠMK).

Anot E. Sarkano, galutinį sprendimą dėl studijų kainų perskaičiavimo turėtų priimti Vyriausybė.

LSS pažymi, jog šis klausimas buvo keltas Seimo ŠMK posėdyje, kur buvo sutarta, jog indeksuojant normines studijų kainas bus perskaičiuoti ir didinami visi studijų kainoje numatyti koeficientai.

LSS vadovo teigimu, šiuo metu mėnesinė bakalauro studijų studento stipendija siekia beveik 118 eurų (3,1 BSI) metams arba beveik 10 eurų per mėnesį. E. Sarkanas sako, kad to nepakanka, o didelė dalis studentų šalia mokslo dirba, dėl to nukenčia jų studijų kokybė. Anot jo, stipendijas žadama kelti jau keletą metų, tačiau pažadai neįgyvendinami.

Apie didinamas studijų lėšas ministerija pranešė antradienį – pasak J. Petrauskienės, tai leis papildomai padidinti dėstytojų ir mokslininkų atlyginimus ir sudarys „prielaidas studijų kokybei kilti“. Sprendimas, anot ŠMM, priimtas tariantis su studentais ir aukštųjų mokyklų atstovais. Apie stipendijas ministrė neužsiminė.