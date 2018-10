Dėl kelio remonto Baltarusijoje galimi eismo ribojimai per Medininkų punktą

Trečiadienio pavakarę Baltarusijos pasieniečiai Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) informavo, kad spalio 18 ir 19 dienomis Baltarusijos pusėje, ruože nuo kontrolės punkto Kamenyj Log iki sienos su Lietuva, bus vykdomi kelio remonto darbai. Tam bus naudojama speciali technika.



Kaimyninės šalies pareigūnai Lietuvos pasieniečiams pranešė, kad dėl to galimi laikini apribojimai transporto priemonėms vykti per Kamenyj Log punktą.



Tarptautinis kontrolės punktas Medininkai - Kamenyj Log yra didžiausias, veikiantis Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje. Per parą į abi puses sieną per jį kerta vidutiniškai apie 3 tūkst. transporto priemonių ir apie 6 tūkst. asmenų.



Kiti arčiausiai Medininkų veikiantys tarptautiniai punktai yra Šalčininkų ir Lavoriškių.